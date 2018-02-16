BaÄŸdat'ta ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ baskÄ±nlara yol aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KuraklÄ±k tehdidi altÄ±ndaki Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta, iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan saÄŸanak, su baskÄ±nlarÄ±na neden oldu.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±. BaÄŸdat Belediyesi ekipleri, baskÄ±nlara mÃ¼dahale etti. Yollarda biriken sularda arÄ±zalanan araÃ§larÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri zor anlar yaÅŸadÄ±.
NÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu Medinetu's-Sadr bÃ¶lgesi sakini Ali Fehed, "Geceden beri yaÄŸan yaÄŸmurlar birÃ§ok evin su altÄ±nda kalmasÄ±na ve vatandaÅŸlarÄ±n iÅŸe gidememesine neden oldu." dedi.
BaÄŸdat Belediyesi BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hakim Abduzzehra, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n cadde ve sokaklarda neden olduÄŸu baskÄ±nlarÄ± gidermek iÃ§in ekiplerinin seferber olduÄŸunu ifade ederek, "Elektrik kesintileri nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z zaman zaman askÄ±ya uÄŸradÄ±. BaÄŸdat'ta yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sÃ¼receÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Onun iÃ§in de tÃ¼m Ã¶nlemlerimizi almaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
Ã–te yandan Irak Meteoroloji Kurumu, BaÄŸdat ve kuzey kesiminde iki gÃ¼ndÃ¼r aralÄ±ksÄ±z yaÄŸan yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi ve zaman zaman ÅŸiddetlenerek sele neden olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Orta ve gÃ¼ney kesiminin bu yÄ±l aÅŸÄ±rÄ± kuraklÄ±k tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu Irak'ta, Dicle ve FÄ±rat nehirlerinin debisinin azalmasÄ± nedeniyle su sorunu da yaÅŸanÄ±yor.
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Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±.
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