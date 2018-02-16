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04:41, 17 Åžubat 2018 Cumartesi
Afganistan
17:11, 16 Åžubat 2018 Cuma

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Afganistan'da arazi reformunda TÃ¼rk modeli
Afganistan'da arazi reformunda TÃ¼rk modeli

Afganistan'da ''TÃ¼rk modeli arazi reformu'' projesi uygulanacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan Arazi Ä°daresi, TÃ¼rkiye Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) iÅŸ birliÄŸi ile hayata geÃ§ecek yeni projenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni Kabil'de gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani, TÄ°KA Kabil KoordinatÃ¶rÃ¼ Mustafa BÃ¼tÃ¼n, Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ± GÃ¶khan Kanal, Bilal Curabaz, bakanlar, milletvekilleri, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan Gani, TÃ¼rkiye ile Afganistan arasÄ±ndaki dostluk baÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zyÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu iliÅŸkilerin iki Ã¼lkenin kurucularÄ± Amanullah Han ile Mustafa Kemal AtatÃ¼rk tarafÄ±ndan daha da pekiÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Afganistan'da hayata geÃ§irdiÄŸi projelerden dolayÄ± TÄ°KA'ya ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r eden Gani, TÃ¼rkiye ve Afganistan'Ä±n iki kardeÅŸ Ã¼lke olduÄŸunu belirtti.

Gani, hayata geÃ§ecek bu sistem sayesinde Ã¼lkedeki arazi gasplarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ileceÄŸini vurguladÄ±.

TÄ°KA Kabil KoordinatÃ¶rÃ¼ BÃ¼tÃ¼n, TÄ°KA'nÄ±n 2004 yÄ±lÄ±ndan beri Afganistan genelinde eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, tarÄ±m, kapasite geliÅŸtirme ve acil yardÄ±m konularÄ±nda binin Ã¼zerinde projeyi hayata geÃ§irdiÄŸini kaydetti.

Afganistan Arazi Ä°daresi, Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÄ°KA iÅŸ birliÄŸiyle yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen BÃ¼tÃ¼n, projeyle Afganistan Arazi Ä°daresinin daha kolay Ã§alÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

BÃ¼tÃ¼n, TÄ°KA'nÄ±n Afganistan'daki faaliyetlerinin bundan sonra da artarak devam edeceÄŸini aktardÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, TÄ°KA ve Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ heyetine Mir BaÃ§Ã§a Han YÃ¼ksek Devlet MadalyasÄ± takdim etti.

Afganistan'da taÅŸÄ±nmazlara iliÅŸkin tapu sicili bulunmuyor. Mahkemeler tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len alÄ±m satÄ±m, rehin ve intikal iÅŸlemlerine ait belgelerin dosyalanmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir kayÄ±t sistemi bulunmuyor.



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