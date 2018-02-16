Afganistan'da arazi reformunda TÃ¼rk modeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan Arazi Ä°daresi, TÃ¼rkiye Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) iÅŸ birliÄŸi ile hayata geÃ§ecek yeni projenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni Kabil'de gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani, TÄ°KA Kabil KoordinatÃ¶rÃ¼ Mustafa BÃ¼tÃ¼n, Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ± GÃ¶khan Kanal, Bilal Curabaz, bakanlar, milletvekilleri, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende konuÅŸan Gani, TÃ¼rkiye ile Afganistan arasÄ±ndaki dostluk baÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zyÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu iliÅŸkilerin iki Ã¼lkenin kurucularÄ± Amanullah Han ile Mustafa Kemal AtatÃ¼rk tarafÄ±ndan daha da pekiÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.
Afganistan'da hayata geÃ§irdiÄŸi projelerden dolayÄ± TÄ°KA'ya ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r eden Gani, TÃ¼rkiye ve Afganistan'Ä±n iki kardeÅŸ Ã¼lke olduÄŸunu belirtti.
Gani, hayata geÃ§ecek bu sistem sayesinde Ã¼lkedeki arazi gasplarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ileceÄŸini vurguladÄ±.
TÄ°KA Kabil KoordinatÃ¶rÃ¼ BÃ¼tÃ¼n, TÄ°KA'nÄ±n 2004 yÄ±lÄ±ndan beri Afganistan genelinde eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, tarÄ±m, kapasite geliÅŸtirme ve acil yardÄ±m konularÄ±nda binin Ã¼zerinde projeyi hayata geÃ§irdiÄŸini kaydetti.
Afganistan Arazi Ä°daresi, Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÄ°KA iÅŸ birliÄŸiyle yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen BÃ¼tÃ¼n, projeyle Afganistan Arazi Ä°daresinin daha kolay Ã§alÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
BÃ¼tÃ¼n, TÄ°KA'nÄ±n Afganistan'daki faaliyetlerinin bundan sonra da artarak devam edeceÄŸini aktardÄ±.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, TÄ°KA ve Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ heyetine Mir BaÃ§Ã§a Han YÃ¼ksek Devlet MadalyasÄ± takdim etti.
Afganistan'da taÅŸÄ±nmazlara iliÅŸkin tapu sicili bulunmuyor. Mahkemeler tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len alÄ±m satÄ±m, rehin ve intikal iÅŸlemlerine ait belgelerin dosyalanmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir kayÄ±t sistemi bulunmuyor.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
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KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.