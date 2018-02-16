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04:40, 17 Åžubat 2018 Cumartesi
Afrika
17:45, 16 Åžubat 2018 Cuma

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Nijerya'da yoksulluk Ã§ocuklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya zorluyor
Nijerya'da yoksulluk Ã§ocuklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya zorluyor

NBS ile UNICEF iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, NijeryalÄ± Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 50,8'i Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika'nÄ±n en geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerinden Nijerya'daki yoksulluk nedeniyle Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Nijerya Ulusal Ä°statistik BÃ¼rosu (NBS) ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 50,8'i yoksulluk yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda.

Ã‡ocuk iÅŸÃ§iliÄŸiyle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik kampanyalara raÄŸmen, bu rakamÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸu belirtilen raporda, Ã¼lkedeki Ã§ocuk iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n kuzey eyaletlerde daha fazla olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.

Kuzeydeki eyaletlerde Ã§ocuk iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ± 56,8'i bulurken bu oran kuzeybatÄ±dakilerde yÃ¼zde 55,1, gÃ¼neydoÄŸukilerde yÃ¼zde 46,6, gÃ¼neybatÄ±dakilerde yÃ¼zde 41,9 ve kuzeydoÄŸudakilerde yÃ¼zde 34,1'i olarak belirlendi.

Raporda, Nijerya'daki Ã§ocuk iÅŸÃ§i yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 5-17 arasÄ±nda olduÄŸu, yaptÄ±klarÄ± iÅŸlerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve ahlaki aÃ§Ä±dan Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkilediÄŸi belirtildi.

8,6 MÄ°LYON Ã‡OCUK OKULA GÄ°DEMÄ°YOR

Nijerya EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca geÃ§en ay yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede farklÄ± nedenlerden dolayÄ± 8,6 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸine dikkat Ã§ekilmiÅŸti.

Nijerya yÃ¶netimi tarafÄ±ndan okula gidemeyen Ã§ocuklar iÃ§in farklÄ± alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼rken Ã§ocuklarÄ±n okula gidememesinde yoksulluk, ailelerin Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yerlerinden edilmesi ve Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± etkili oluyor.



Ä°lgili Konular nijerya afrika
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