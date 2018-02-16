Nijerya'da yoksulluk Ã§ocuklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya zorluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BatÄ± Afrika'nÄ±n en geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerinden Nijerya'daki yoksulluk nedeniyle Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Nijerya Ulusal Ä°statistik BÃ¼rosu (NBS) ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 50,8'i yoksulluk yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda.
Ã‡ocuk iÅŸÃ§iliÄŸiyle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik kampanyalara raÄŸmen, bu rakamÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸu belirtilen raporda, Ã¼lkedeki Ã§ocuk iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n kuzey eyaletlerde daha fazla olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.
Kuzeydeki eyaletlerde Ã§ocuk iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ± 56,8'i bulurken bu oran kuzeybatÄ±dakilerde yÃ¼zde 55,1, gÃ¼neydoÄŸukilerde yÃ¼zde 46,6, gÃ¼neybatÄ±dakilerde yÃ¼zde 41,9 ve kuzeydoÄŸudakilerde yÃ¼zde 34,1'i olarak belirlendi.
Raporda, Nijerya'daki Ã§ocuk iÅŸÃ§i yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 5-17 arasÄ±nda olduÄŸu, yaptÄ±klarÄ± iÅŸlerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve ahlaki aÃ§Ä±dan Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkilediÄŸi belirtildi.
8,6 MÄ°LYON Ã‡OCUK OKULA GÄ°DEMÄ°YOR
Nijerya EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca geÃ§en ay yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede farklÄ± nedenlerden dolayÄ± 8,6 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸine dikkat Ã§ekilmiÅŸti.
Nijerya yÃ¶netimi tarafÄ±ndan okula gidemeyen Ã§ocuklar iÃ§in farklÄ± alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼rken Ã§ocuklarÄ±n okula gidememesinde yoksulluk, ailelerin Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yerlerinden edilmesi ve Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± etkili oluyor.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
Gazze'de ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz sÃ¼rekli ve stratejiktir." dedi.
NBS ile UNICEF iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, NijeryalÄ± Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 50,8'i Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
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KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.