Tillerson'dan TÃ¼rkiye iÃ§in 'stratejik' aÃ§Ä±klama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Ankara Palas'ta ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â
Tillerson, gÃ¶sterilen misafirperverlikten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼n akÅŸam kendisine ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± uzun gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin son derece geniÅŸ kapsamlÄ± olduÄŸunu, iki tarafÄ±n da endiÅŸelerinin dile getirildiÄŸini sÃ¶yleyen Tillerson, "TÃ¼rkiye ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸki, son derece derin ve Ã¶nemli bir iliÅŸki. Bu, sadece Ã§Ä±karlara dayalÄ± mÃ¼ttefik iliÅŸki deÄŸil, zamanÄ±n testlerinden geÃ§miÅŸ bir iliÅŸki." dedi.
ABD'nin TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilere Ã¶nem verdiÄŸini belirten Tillerson, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸtirilebileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Tillerson, dÃ¼n akÅŸam CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, kritik Ã¶neme sahip konularÄ±n nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸi ile ilgili tekliflerin sunulduÄŸunu kaydetti.Â
TÃ¼rkiye ile ABD'nin Suriye konusuna iliÅŸkin hedefleri arasÄ±nda herhangi bir ayrÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Tillerson, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtulmayÄ±, Suriye'yi istikrara kavuÅŸturmayÄ± ve evlerinden edilmiÅŸ mÃ¼ltecilerin Ã¼lkelerine geri dÃ¶nmesini saÄŸlamayÄ± hedeflediklerini vurguladÄ±.Â
Tillerson, MenbiÃ§ konusunun sorulmasÄ± Ã¼zerine, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Ã–nce MenbiÃ§ konusunu ele alacaÄŸÄ±z. Ãœzerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konularÄ±n birincisi bu. Tabii daha Ã¶nce BirleÅŸik Devletlerin bazÄ± taahhÃ¼tleri var. Bu taahhÃ¼tler henÃ¼z tamamlanmadÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸma gruplarÄ± Ã§erÃ§evesinde bunlarÄ±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. MenbiÃ§ buradaki Ã¶nceliklerden biri olacak. Tabii sadece bu deÄŸil, Kuzey Suriye'nin tamamÄ± Ã¼stÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Belli alanlar Ã¼zerinde koordinasyon iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok daha yakÄ±n bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p Cenevre sÃ¼recini destekleyeceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve istikrarlÄ± bir Suriye'ye ulaÅŸmamÄ±zÄ±n yegane yÃ¶ntemi. TÃ¼rkiye'nin de bÃ¶ylelikle gÃ¼venli bir ÅŸekilde sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumuÅŸ olacaÄŸÄ±z."
Tillerson, TÃ¼rkiye'nin stratejik Ã¶nemine dikkati Ã§ekerek "Bizim bu baÄŸlamda, Suriye ile ilgili iÅŸ birliÄŸimiz, DEAÅž ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular, gÃ¼venli bÃ¶lgelerin oluÅŸmasÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve birleÅŸmiÅŸ bir Suriye'nin oluÅŸmasÄ± iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor." dedi.Â
TÃ¼rkiye'nin 3 milyondan fazla mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Tillerson, TÃ¼rkiye'nin bu konuda herkese Ã¶rnek olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Tillerson, iki Ã¼lke arasÄ±nda gelecekte yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin spesifik adÄ±mlarÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine, dÃ¼n ErdoÄŸan ile bundan sonra atÄ±lacak adÄ±mlara iliÅŸkin konularÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ileriye dÃ¶nÃ¼k yapÄ±lacak Ã§ok detaylÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸuna iÅŸaret etti.Â
AÃ§Ä±k ve dÃ¼rÃ¼st bir biÃ§imde gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak beyan edildiÄŸini sÃ¶yleyen Tillerson, "ArtÄ±k bu konuda yalnÄ±z hareket etmeyeceÄŸiz. Amerika bir ÅŸey yapÄ±p, TÃ¼rkiye baÅŸka bir ÅŸey yapmayacak bu noktadan sonra. Bu aÅŸamadan sonra birlikte hareket edeceÄŸiz, bÃ¼tÃ¼n zorunluluklarÄ± Ã§Ã¶zerek hareket edecek ve ilerleyeceÄŸiz. DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±z. Bu Ã§erÃ§evede Suriye iÃ§inde baÅŸka terÃ¶rist gruplar varsa onlarla ilgili de adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z." dedi.Â
Tillerson, "YapÄ±lacak Ã§ok iÅŸ var. Ã‡ok hÄ±zlÄ± baÅŸlamamÄ±z lazÄ±m. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ilk grubunu mart ortasÄ± Ã¶ncesinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Herhangi bir ÅŸekilde acil olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z konularda beklemeyeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.Â
Tillerson, MÃ¼nbiÃ§ konusunun, TÃ¼rkiye ile ABD'nin birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken konulardan biri olduÄŸunu vurgulayarak MÃ¼nbiÃ§'in son derece stratejik Ã¶neme sahip bir ÅŸehir olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.
ABD'li Bakan Tillerson, "ABD, orada o ÅŸehrin (MÃ¼nbiÃ§) bizim mÃ¼ttefik kuvvetlerimizin kontrolÃ¼ altÄ±nda olduÄŸundan emin olmak istiyor. BaÅŸka herhangi bir gÃ¼cÃ¼n buraya tekrar girmesini en azÄ±ndan istemiyoruz. Bu tabii ki bizim tartÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n da temel noktalarÄ±ndan biri olacak Ã§Ã¼nkÃ¼ stratejik olarak Ã¶nemli bir ÅŸehir. Bizim kontrolÃ¼mÃ¼zÃ¼n altÄ±nda olmasÄ±nÄ± tabii ki deÄŸerlendiriyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â
Tillerson, ErdoÄŸan ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, FETÃ– konusunun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu Ã¶rgÃ¼tle ilgili bize sunulacak olan tÃ¼m kanÄ±tlarÄ± inceleyeceÄŸiz. Biz de kendi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Kendi baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmalarÄ±mÄ±zÄ± da devam ettireceÄŸiz ve gerÃ§ekten ABD'de yasa dÄ±ÅŸÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸiyorsa bu Ã§erÃ§evede herhangi bir yeni kanÄ±t da almaya her zaman hazÄ±rÄ±z. TÃ¼rkiye'nin bize bu konuda sunacaÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n belgeleri bekliyoruz. Yani bu konuda ABD'de de aÃ§Ä±k bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz sÃ¼rekli ve stratejiktir." dedi.
Tillerson, MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili TÃ¼rkiye'ye verilen sÃ¶zler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ±, bunun Ã¶ncelikleri arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
Gazze'de ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz sÃ¼rekli ve stratejiktir." dedi.
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