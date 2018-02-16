Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1551 oldu

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yanaÂ etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 1551 olduÄŸu bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, harekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 1551 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.
TSK ve Ã–SO, Afrin'in batÄ±sÄ±ndaki Racu beldesine baÄŸlÄ± Hasan Kelkavi ve Celeme kÃ¶yleriniÂ PYD/PKK'dan kurtardÄ±.Â
TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana PYD/PKK iÅŸgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44'Ã¼ kÃ¶y, 3'Ã¼ kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 17'si stratejik daÄŸ veya tepe olmak Ã¼zere 65 noktayÄ± Ã¶rgÃ¼tten kurtarmÄ±ÅŸ oldu.Â
TerÃ¶ristlerden temizlenen yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:Â
"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezi, beldeye baÄŸlÄ± Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Åžeyh Huruz, Ã–mer Simo ve DuraklÄ± kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ±, Havuz Tepesi ile KÃ¼rdo, Åžeyh Huruz kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± iki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim; Racu beldesinde Ayn Batman DaÄŸÄ±, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi, Alkana, KÄ±rmÄ±zÄ±, Karri, ÅžerbanlÄ±, Åžedya ve Harab Summak kÃ¶yleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Åžeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Ã‡akallÄ± kÃ¶yleri ile Åžeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼ ve Hac Bilal kÃ¶yÃ¼; Cinderes beldesinde HacÄ± Ä°skender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, DÃ¼kkan, EÅŸkan, ArÅŸali, Muhammediye ve Divan Fevkani kÃ¶yÃ¼ ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ±, Serincek, Kastel CÃ¼ndo ve DikmetaÅŸ kÃ¶yleri ile Sirgaya Tepesi."
Harekat kapsamÄ±nda Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan, Hassa ve ReyhanlÄ± ilÃ§elerinin sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bÃ¶lgelerindeki birlikler, Afrin'de yer alan terÃ¶ristlere ait mevzilere top atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±.
SÄ±nÄ±r birliklerine tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve hafif zÄ±rhlÄ± araÃ§ sevkiyatÄ± da devam etti.
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisini ziyaret eden BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "TÃ¼rkiye KÄ±rÄ±m ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± Ã¶nemsemektedir. Ukrayna da KÄ±rÄ±mâ€™Ä± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶nemsemektedir." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile MÃ¼nihâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
Isparta'daki EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulu ve EÄŸitim Merkezi KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda temel eÄŸitimlerini tamamlayan asteÄŸmenler yemin ederek mavi bere taktÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1551 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
HSK 2. Dairesi, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 17 hakim ve savcÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmasÄ±na karar verdi
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sÃ¼rdÃ¼ren lodos, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden oluyor.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak yakalandÄ±.
FETÃ– kapsamÄ±nda yargÄ±lanan Altan kardeÅŸler ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu tutuklu 6 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
ÃœskÃ¼dar'da hayÄ±rseverlerin katkÄ±larÄ±yla yapÄ±lan Åžemsi Sivasi Camisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni, Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda 18 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°lker Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, YÃ¼cel'in tahliyesine karar verdi.
Suriye'de iki yÄ±ldÄ±r silahlÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ten PYD/YPJ'li kadÄ±n terÃ¶rist, ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§arak Hakkari'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu
Ã‡iÄŸli/Ä°zmir 2'nci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan tecrÃ¼be uÃ§uÅŸu iÃ§in kalkan eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§ak kazasÄ±nda 2 pilot ÅŸehit oldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "(ABD ile) Ä°liÅŸkilerimizi normalleÅŸtirme konusunda bir anlayÄ±ÅŸa vardÄ±k" dedi
Ankara'da Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 kiÅŸiden 7'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Ankara'da 6 Mart'ta yapÄ±lacak aÃ§Ä±k artÄ±rma ile Kuzey Kent Projesi'ndeki 250 konut, satÄ±ÅŸa sunulacak