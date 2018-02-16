GÃ¼ncelleme: 18:42, 16 Åžubat 2018 Cuma

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1551 oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yanaÂ etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 1551 olduÄŸu bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, harekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 1551 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.

HASAN KELKAVÄ° VE CELEME KÃ–YLERÄ° PYD/PKK'DAN TEMÄ°ZLENDÄ°

TSK ve Ã–SO, Afrin'in batÄ±sÄ±ndaki Racu beldesine baÄŸlÄ± Hasan Kelkavi ve Celeme kÃ¶yleriniÂ PYD/PKK'dan kurtardÄ±.Â

TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana PYD/PKK iÅŸgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44'Ã¼ kÃ¶y, 3'Ã¼ kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 17'si stratejik daÄŸ veya tepe olmak Ã¼zere 65 noktayÄ± Ã¶rgÃ¼tten kurtarmÄ±ÅŸ oldu.Â

TerÃ¶ristlerden temizlenen yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:Â

"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezi, beldeye baÄŸlÄ± Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Åžeyh Huruz, Ã–mer Simo ve DuraklÄ± kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ±, Havuz Tepesi ile KÃ¼rdo, Åžeyh Huruz kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± iki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim; Racu beldesinde Ayn Batman DaÄŸÄ±, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi, Alkana, KÄ±rmÄ±zÄ±, Karri, ÅžerbanlÄ±, Åžedya ve Harab Summak kÃ¶yleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Åžeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Ã‡akallÄ± kÃ¶yleri ile Åžeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼ ve Hac Bilal kÃ¶yÃ¼; Cinderes beldesinde HacÄ± Ä°skender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, DÃ¼kkan, EÅŸkan, ArÅŸali, Muhammediye ve Divan Fevkani kÃ¶yÃ¼ ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ±, Serincek, Kastel CÃ¼ndo ve DikmetaÅŸ kÃ¶yleri ile Sirgaya Tepesi."

TERÃ–E MEVZÄ°LERÄ° TOPÃ‡U BÄ°RLÄ°KLERÄ°NCE VURULUYOR

Harekat kapsamÄ±nda Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan, Hassa ve ReyhanlÄ± ilÃ§elerinin sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bÃ¶lgelerindeki birlikler, Afrin'de yer alan terÃ¶ristlere ait mevzilere top atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±.

SÄ±nÄ±r birliklerine tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve hafif zÄ±rhlÄ± araÃ§ sevkiyatÄ± da devam etti.