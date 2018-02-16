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Filistin
GÃ¼ncelleme: 18:50, 16 Åžubat 2018 Cuma

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Gazze'de 'ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±' protesto edildi
Gazze'de 'ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±' protesto edildi

Gazze'de ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deÂ ABD'ninÂ KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±Â protestoÂ etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.

Ä°slami ve ulusal eÄŸilimli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸtirilen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, "Trump'Ä±n uÄŸursuz kararÄ±nÄ± reddediyoruz", "KudÃ¼s Filistin'in baÅŸkentidir" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±ndÄ±.

Ä°slami Cihad HareketiÂ yÃ¶neticilerindenÂ Halid el-BataÅŸ, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan gruplar adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KutsallarÄ±mÄ±zÄ± korumada kararlÄ±yÄ±z. Trump'Ä±n Filistin davasÄ±nÄ± tasfiye etme projesini kabul etmiyoruz." dedi.

Gazze, BatÄ± Åžeria ve KudÃ¼s'te Filistinlilere yÃ¶nelik baskÄ±larÄ±n her geÃ§en gÃ¼n daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BataÅŸ, "(Ä°srail) DÃ¼ÅŸmanla aramÄ±zdaki aÃ§Ä±k savaÅŸ, Filistinliler tÃ¼m haklarÄ±nÄ± geri almadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece sona ermeyecektir. UluslararasÄ± toplumun tarafgir tavrÄ±, Arap ve Ä°slam Ã¼lkelerindeki yÃ¶netimlerin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen savaÅŸ, dÃ¼ÅŸmanÄ±n lehine sonuÃ§lanmayacak." diye konuÅŸtu.

Trump'Ä±n bÃ¶lgeyi hedef alan projesine karÅŸÄ± herkesi uyaran BataÅŸ, Filistin halkÄ±nÄ± da ABD'nin "KudÃ¼s kararÄ±na" karÅŸÄ± halk ayaklanmasÄ±na devam etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.



Ä°lgili Konular ABD KudÃ¼s Gazze
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