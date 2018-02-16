Gazze'de 'ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±' protesto edildi

Gazze'deÂ ABD'ninÂ KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±Â protestoÂ etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
Ä°slami ve ulusal eÄŸilimli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸtirilen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, "Trump'Ä±n uÄŸursuz kararÄ±nÄ± reddediyoruz", "KudÃ¼s Filistin'in baÅŸkentidir" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±ndÄ±.
Ä°slami Cihad HareketiÂ yÃ¶neticilerindenÂ Halid el-BataÅŸ, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan gruplar adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KutsallarÄ±mÄ±zÄ± korumada kararlÄ±yÄ±z. Trump'Ä±n Filistin davasÄ±nÄ± tasfiye etme projesini kabul etmiyoruz." dedi.
Gazze, BatÄ± Åžeria ve KudÃ¼s'te Filistinlilere yÃ¶nelik baskÄ±larÄ±n her geÃ§en gÃ¼n daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BataÅŸ, "(Ä°srail) DÃ¼ÅŸmanla aramÄ±zdaki aÃ§Ä±k savaÅŸ, Filistinliler tÃ¼m haklarÄ±nÄ± geri almadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece sona ermeyecektir. UluslararasÄ± toplumun tarafgir tavrÄ±, Arap ve Ä°slam Ã¼lkelerindeki yÃ¶netimlerin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen savaÅŸ, dÃ¼ÅŸmanÄ±n lehine sonuÃ§lanmayacak." diye konuÅŸtu.
Trump'Ä±n bÃ¶lgeyi hedef alan projesine karÅŸÄ± herkesi uyaran BataÅŸ, Filistin halkÄ±nÄ± da ABD'nin "KudÃ¼s kararÄ±na" karÅŸÄ± halk ayaklanmasÄ±na devam etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
Gazze'de ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz sÃ¼rekli ve stratejiktir." dedi.
NBS ile UNICEF iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, NijeryalÄ± Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 50,8'i Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Afganistan'da ''TÃ¼rk modeli arazi reformu'' projesi uygulanacak.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±.
Tacikistan'da Ã¼lke yararÄ±na katkÄ±da bulunanlara verilmek Ã¼zere yeni bir demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis edildi
KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.