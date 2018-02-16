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GÃ¼ncelleme: 18:58, 16 Åžubat 2018 Cuma

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Komando adayÄ± AsteÄŸmenler mavi bere taktÄ±
Komando adayÄ± AsteÄŸmenler mavi bere taktÄ±

Isparta'daki EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulu ve EÄŸitim Merkezi KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda temel eÄŸitimlerini tamamlayan asteÄŸmenler yemin ederek mavi bere taktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulu ve EÄŸitim Merkezi KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda temel eÄŸitimlerini tamamlayanÂ asteÄŸmenler, yemin ederekÂ mavi bereÂ taktÄ±.

KomutanlÄ±kta dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulu ve EÄŸitim Merkezi KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ã–mer Faruk Bozdemir, Piyade Albay Fatih KÃ¶roÄŸlu ve askerlerin aileleri hazÄ±r bulundu.

EÄŸitimlerini tamamlayan asteÄŸmenler, saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ve sancaÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼nde silaha el basarak yemin etti.

Yeminin ardÄ±ndan asteÄŸmenler mavi komando beresi taktÄ±.

TuÄŸgeneral Bozdemir, aynÄ± birlikte askerlik yapan iki asteÄŸmenin babalarÄ±na katÄ±lÄ±m belgesi verdi.

Albay KÃ¶roÄŸlu, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, edilen yeminin devletin ve milletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne uzanan bÃ¼tÃ¼n kollarÄ±n kesileceÄŸinin, kem bakan gÃ¶zlerinin oyulacaÄŸÄ±nÄ±n ifadesi olduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rk askerinin insanlÄ±k tarihi boyunca Ã¼lkesinin ile milletinin esaret altÄ±nda kalmasÄ±na fÄ±rsat vermeyen dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸerefli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ askeri olduÄŸunu vurgulayan KÃ¶roÄŸlu, ÅŸunlarÄ± belirtti:

"Bu yÃ¼ksek ÅŸeref bundan sonra korunmak Ã¼zere sizlere verilmiÅŸtir. Bu ÅŸerefi en iyi ÅŸekilde koruyacaÄŸÄ±nÄ±za inancÄ±m tamdÄ±r. Her biri gÃ¼ven abidesi olan evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n oluÅŸturduÄŸu bu muhteÅŸem tablo ulusal varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, cumhuriyetimizin, birlik ve beraberliÄŸimizin sonsuza denk yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±n ve ordu-millet kaynaÅŸmasÄ±nÄ±n en canlÄ± Ã¶rneÄŸidir. OnlarÄ± merak etmeyiniz. Onlar Ã¶nce Allah'a sonra bize emanetler. Her birini en gÃ¼zel ÅŸekilde misafir edip, en iyi ÅŸekilde eÄŸiteceÄŸimizden endiÅŸeniz olmasÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸitimlerini tamamladÄ±ktan sonra alacaklarÄ± gÃ¶rev en az Malazgirt'te Alparslan'Ä±n, Ä°stanbul'un fethinde Fatih'in, Ã‡anakkale'de, Sakarya'da BÃ¼yÃ¼k Taarruzda Mustafa Kemal'in emrinde zaferden zafere koÅŸan kahramanlarÄ±n Ã¼stlendiÄŸi gÃ¶rev kadar kutsaldÄ±r."

KonuÅŸmasÄ±nda gazilere ve ÅŸehitlere ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sunan KÃ¶roÄŸlu, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda yeri gÃ¶ÄŸÃ¼ titreterek destan yazan kahramanlarÄ±mÄ±za da selam ediyorum, Allah yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun." dedi.

KÃ¶roÄŸlu, yeminin TÃ¼rk ulusuna, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine, ailelere ve askerlere hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulundu.

Komando andÄ±nÄ±n ardÄ±ndan asteÄŸmenler, aileleriyle hasret giderdi.



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