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GÃ¼ncelleme: 19:14, 16 Åžubat 2018 Cuma

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Ä°ngiliz YPG'li Afrin'den umudu kesti
Ä°ngiliz YPG'li Afrin'den umudu kesti

PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'ninÂ The Times gazetesine konuÅŸanÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ã‡in kÃ¶kenliÂ Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± Huang Lei,Â Afrin'deÂ PYD/PKK'ya katÄ±lan beÅŸ Ä°ngilizden biri olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Haberde Lei'nin, birliÄŸindeki 15 diÄŸer yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yla birlikte TÃ¼rk bombardÄ±manÄ±ndan kurtulduklarÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk ordusunun bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne kÄ±yasla PYD/YPG'li birkaÃ§ bin savaÅŸÃ§Ä±nÄ±n hiÃ§bir ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zafer umudunun da az olduÄŸunu kabul ettiÄŸi yer aldÄ±.

"Gece gÃ¼ndÃ¼z bombalandÄ±klarÄ±nÄ±" sÃ¶yleyen 24 yaÅŸÄ±ndaki Lei'nin, "TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, bir gÃ¼n savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacaklar." ifadelerine yer verildi.

Ã‡in doÄŸumlu olan ancak genÃ§ yaÅŸta Ä°ngiltere'ye gÃ¶Ã§en Lei'nin 3 yÄ±ldÄ±r PYD/YPG'nin Ã¼yesi olarak DEAÅž'la mÃ¼cadele bahanesiyle Suriye'de olduÄŸu biliniyor.

PKK, 2001'den beri Ä°ngiltere'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almÄ±yor. Bununla birlikte Ä°ngiliz makamlarÄ± uzun sÃ¼redir Suriye'deki silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tlere katÄ±lanlarÄ±n Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼klerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda kovuÅŸturma yapÄ±labileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyordu.

"YGP TERÃ–R LÄ°STESÄ°NE ALINSIN" TAVSÄ°YESÄ°

DEAÅž'la mÃ¼cadele bahanesiyle PYD/PKK saflarÄ±na katÄ±lan Ä°ngilizler arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanan ilk isim eski asker Jim Matthews olmuÅŸtu. Ã–nceki gÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada Matthewsâ€™in pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruÅŸmaya kadar her gece evinde uyumasÄ±nÄ± ÅŸart koÅŸmuÅŸtu. Matthews'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na 1 Martâ€™ta yapÄ±lacak ikinci duruÅŸma ile devam edilecek.

Merkezi Londra'da bulunan dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Henry Jackson Society, geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda â€œUnutulan YabancÄ± SavaÅŸÃ§Ä±lar: Suriye'de PKK" baÅŸlÄ±klÄ± bir rapor yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasÄ±ndaki iliÅŸkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ safÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalara katÄ±lan yabancÄ±larla ilgili bilgi ve deÄŸerlendirmelere de yer verilmiÅŸti.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ saflarÄ±na katÄ±lan 12 Ã¼lkeden 60 yabancÄ±nÄ±n profillerine yer verilen raporda, Ã¶zellikle Ä°ngilizce konuÅŸulan Ã¼lkelerden gelenlerin yÃ¼zde 80â€™e yakÄ±n bir oranÄ± oluÅŸturduÄŸuna dikkat Ã§ekilmiÅŸti.

Raporda, Ä°ngiliz makamlarÄ± Ã¶rgÃ¼t safÄ±na yeni katÄ±lÄ±mlarÄ± Ã¶nleyecek tedbirler almaya, katÄ±lanlarÄ± da yakÄ±ndan izlemeye ve gerekli hallerde haklarÄ±nda kovuÅŸturma yapmaya davet edilmiÅŸti. AyrÄ±ca Ã¶rgÃ¼te katÄ±lan Ä°ngilizlerin NATO mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiye ile diplomatik krize yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸ ve Ä°ngiliz makamlarÄ± Ã¶rgÃ¼tle arasÄ±na mesafe koymaya Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Raporda, Ä°ngiltereâ€™de 2001â€™de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesine giren PKKâ€™nÄ±n diÄŸer adlarÄ± arasÄ±na YPGâ€™nin de eklenmesi ve bÃ¶ylelikle terÃ¶r yasasÄ±nÄ±n bu isim altÄ±ndaki faaliyetlere de uygulanmasÄ± tavsiye edilmiÅŸti.



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