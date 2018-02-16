GÃ¼ncelleme: 19:28, 16 Åžubat 2018 Cuma

PaÅŸayeva'dan 'HocalÄ±'da yapÄ±lanlar katliam deÄŸil, soykÄ±rÄ±mdÄ±r' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AzerbaycanÂ Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ÃœyesiÂ Ganire PaÅŸayeva,Â HocalÄ±'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde yeryÃ¼zÃ¼nden silindiÄŸini belirterek, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ±Â soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.

PaÅŸayeva,Â UludaÄŸ Ãœniversitesi (UÃœ) Prof. Dr. Mete Cengiz KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen sÃ¶yleÅŸide, "HocalÄ±" olayÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenlerin halen yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n rahatÃ§a yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÄ±ÅŸ mevsimini hiÃ§ sevmediÄŸini aktaran PaÅŸayeva, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Ben, 26 yÄ±ldÄ±r kÄ±ÅŸ hiÃ§ sevmem. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 26 yÄ±ldÄ±r ben, sÄ±cak evimde bile Ã¼ÅŸÃ¼yorum. GerÃ§ekten yÄ±lÄ±n 365 gÃ¼nÃ¼ Ã¼ÅŸÃ¼meyi iÃ§imde hissediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 26 yÄ±l Ã¶nce HocalÄ±'da donan Ã§ocuklar, anne ve babalar, o soykÄ±rÄ±mdan kurtulmak iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey almadan oradan kaÃ§an ve kaÃ§arken kurÅŸunlarla vurulan, soÄŸuktan donan, aÃ§lÄ±ktan Ã¶lenler, ÅŸubat ayÄ±nÄ±n soÄŸuÄŸunda hayatlarÄ±nÄ± kaybettiler. Maalesef bu kadar sivil insan ve Ã§ocuÄŸun acÄ±masÄ±zca katledilmesine dÃ¼nya birliÄŸi, 26 yÄ±ldÄ±r yeteri kadar duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶stermedi."

"Ä°NSAN HAKLARI' DÄ°YE NUTUK ATANLAR HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEY YAPMADI"

PaÅŸayeva, her ÅŸeyin dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"O kentte bugÃ¼n hiÃ§bir ÅŸey yok. O kentte insanlarÄ±n Ã§oÄŸu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ Ermenistan tarafÄ±ndan. 'Ä°nsan haklarÄ±' diye konuÅŸmalar yapan, gÃ¼zel nutuklar atan BatÄ±, uluslararasÄ± kurumlar, BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T), Avrupa Konseyi ve diÄŸerleri maalesef Ermenistan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±ma, adalet karÅŸÄ±sÄ±nda cevap vermesi iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±. Ermenistan, bunun yanÄ± sÄ±ra Azerbaycan'Ä±n topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini iÅŸgal etti. HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r."Â