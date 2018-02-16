PaÅŸayeva'dan 'HocalÄ±'da yapÄ±lanlar katliam deÄŸil, soykÄ±rÄ±mdÄ±r' mesajÄ±

AzerbaycanÂ Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ÃœyesiÂ Ganire PaÅŸayeva,Â HocalÄ±'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde yeryÃ¼zÃ¼nden silindiÄŸini belirterek, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ±Â soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PaÅŸayeva,Â UludaÄŸ Ãœniversitesi (UÃœ) Prof. Dr. Mete Cengiz KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen sÃ¶yleÅŸide, "HocalÄ±" olayÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenlerin halen yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n rahatÃ§a yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÄ±ÅŸ mevsimini hiÃ§ sevmediÄŸini aktaran PaÅŸayeva, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:
"Ben, 26 yÄ±ldÄ±r kÄ±ÅŸ hiÃ§ sevmem. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 26 yÄ±ldÄ±r ben, sÄ±cak evimde bile Ã¼ÅŸÃ¼yorum. GerÃ§ekten yÄ±lÄ±n 365 gÃ¼nÃ¼ Ã¼ÅŸÃ¼meyi iÃ§imde hissediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 26 yÄ±l Ã¶nce HocalÄ±'da donan Ã§ocuklar, anne ve babalar, o soykÄ±rÄ±mdan kurtulmak iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey almadan oradan kaÃ§an ve kaÃ§arken kurÅŸunlarla vurulan, soÄŸuktan donan, aÃ§lÄ±ktan Ã¶lenler, ÅŸubat ayÄ±nÄ±n soÄŸuÄŸunda hayatlarÄ±nÄ± kaybettiler. Maalesef bu kadar sivil insan ve Ã§ocuÄŸun acÄ±masÄ±zca katledilmesine dÃ¼nya birliÄŸi, 26 yÄ±ldÄ±r yeteri kadar duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶stermedi."
PaÅŸayeva, her ÅŸeyin dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"O kentte bugÃ¼n hiÃ§bir ÅŸey yok. O kentte insanlarÄ±n Ã§oÄŸu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ Ermenistan tarafÄ±ndan. 'Ä°nsan haklarÄ±' diye konuÅŸmalar yapan, gÃ¼zel nutuklar atan BatÄ±, uluslararasÄ± kurumlar, BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T), Avrupa Konseyi ve diÄŸerleri maalesef Ermenistan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±ma, adalet karÅŸÄ±sÄ±nda cevap vermesi iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±. Ermenistan, bunun yanÄ± sÄ±ra Azerbaycan'Ä±n topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini iÅŸgal etti. HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r."Â
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
Gazze'de ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz sÃ¼rekli ve stratejiktir." dedi.
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