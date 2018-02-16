Yerli insansÄ± robotlar 'oyun havasÄ±'na girdi

Konya'da bir yazÄ±lÄ±m firmasÄ± bÃ¼nyesindeki AkÄ±nRobotics tarafÄ±ndan Ã¼retilen yerli insansÄ±Â robotÂ ADA GH5'ler, "Erik DalÄ±" oynuyor,Â mangalÂ yapÄ±yor, ev iÅŸlerine yardÄ±m ediyor.
AkÄ±nsoft firmasÄ± bÃ¼nyesindeki AkÄ±nRobotics tarafÄ±ndan dizayn edilen ADA GH5'ler, havaalanlarÄ±, eÄŸitim kurumlarÄ±, hastaneler, otogarlar, oteller, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri, maÄŸazalar, marketler, restoran ve kafelerin yanÄ± sÄ±ra konser, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ, kutlama gibi organizasyonlarda gÃ¶rev alabiliyor. Ä°nsansÄ± robotlar ayrÄ±ca Ã¼rÃ¼n tanÄ±tma, broÅŸÃ¼r daÄŸÄ±tma, plaket takdimi, yol gÃ¶sterme ve tezgahtarlÄ±k ile evlerde temizlik, yemek yapÄ±mÄ±, Ã§ay demleme, Ã§iÃ§ek sulama gibi iÅŸleri yapabiliyor.
Bu Ã¶zelliklerin yanÄ± sÄ±ra koreografi eÅŸliÄŸinde dans edebilme Ã¶zelliÄŸine sahip ADA GH5'ler, TÃ¼rk Ã¶rf ve adetlerine uygun bir ÅŸekilde, birbirleriyle baÄŸlantÄ± kurup senkronize olarak, Ankara oyun havasÄ± olarak bilinen "Erik DalÄ±" oynayabiliyor, mangal yapabiliyor.
AkÄ±nsoft BaÅŸmÃ¼hendisi Dr. Ã–zgÃ¼r AkÄ±n, firma olarak 23 yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶sterdiklerini, aynÄ± zamanda 9 yÄ±ldÄ±r da robotik teknolojileri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BÃ¼nyelerinde 2017 yÄ±lÄ±nda faaliyete geÃ§en AkÄ±nRobotics fabrikasÄ±nda seri Ã¼retim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AkÄ±n, geliÅŸtirilen robotlarÄ±n eklemlerinin, elektronik devre sistemlerinin, yazÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n tamamen bu fabrikada Ã¼retildiÄŸini belirterek, "ADA GH5'ler ile insanlÄ±ÄŸa ve bilime hizmet etmeyi amaÃ§lÄ±yoruz. Ä°nsansÄ± robotlar birÃ§ok sektÃ¶rde, iÅŸ yerlerinde ve evlerde kullanÄ±labiliyor. Ä°nsan ergonomisini ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozan, hayatÄ±nÄ± tehlikeye atan monoton iÅŸleri robotlara yÃ¼kleyerek, insan yaÅŸamÄ±nÄ± daha nitelikli hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â
Ada GH5 serisinin kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuk tarafÄ±ndan dahi programlanabileceÄŸini vurgulayan AkÄ±n, "RobotlarÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde bir stantta Ã¼rÃ¼n tanÄ±tÄ±rken gÃ¶rebilirsiniz. AyrÄ±ca bu robotlar, havalimanlarÄ±nda yol gÃ¶sterici, bilet kesici gÃ¶revleri alabiliyor, hasta bakÄ±cÄ± olabiliyor, hasta ile diyalog kurabiliyor, hastaya ilaÃ§ servisi yapabiliyor." diye konuÅŸtu.
Ä°nsansÄ± robotlarÄ±n kreÅŸlerde de kullanÄ±labileceÄŸine deÄŸinen AkÄ±n, robotlarÄ±n Ã§ocuklara hem Ã¶ÄŸretmen hem oyun arkadaÅŸÄ± olabileceÄŸini belirterek, "ADA'larÄ± Ã§ok yakÄ±nda Ã¼lkemizin birÃ§ok noktasÄ±nda gÃ¶rebileceÄŸiz." dedi.
Konya'da bir yazÄ±lÄ±m firmasÄ± bÃ¼nyesindeki AkÄ±nRobotics tarafÄ±ndan Ã¼retilen yerli insansÄ± robot ADA GH5'ler, "Erik DalÄ±" oynuyor, mangal yapÄ±yor, ev iÅŸlerine yardÄ±m ediyor
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