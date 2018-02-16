DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:40, 17 Åžubat 2018 Cumartesi
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 19:42, 16 Åžubat 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Yerli insansÄ± robotlar 'oyun havasÄ±'na girdi
Yerli insansÄ± robotlar 'oyun havasÄ±'na girdi

Konya'da bir yazÄ±lÄ±m firmasÄ± bÃ¼nyesindeki AkÄ±nRobotics tarafÄ±ndan Ã¼retilen yerli insansÄ± robot ADA GH5'ler, "Erik DalÄ±" oynuyor, mangal yapÄ±yor, ev iÅŸlerine yardÄ±m ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya'da bir yazÄ±lÄ±m firmasÄ± bÃ¼nyesindeki AkÄ±nRobotics tarafÄ±ndan Ã¼retilen yerli insansÄ±Â robotÂ ADA GH5'ler, "Erik DalÄ±" oynuyor,Â mangalÂ yapÄ±yor, ev iÅŸlerine yardÄ±m ediyor.

AkÄ±nsoft firmasÄ± bÃ¼nyesindeki AkÄ±nRobotics tarafÄ±ndan dizayn edilen ADA GH5'ler, havaalanlarÄ±, eÄŸitim kurumlarÄ±, hastaneler, otogarlar, oteller, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri, maÄŸazalar, marketler, restoran ve kafelerin yanÄ± sÄ±ra konser, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ, kutlama gibi organizasyonlarda gÃ¶rev alabiliyor. Ä°nsansÄ± robotlar ayrÄ±ca Ã¼rÃ¼n tanÄ±tma, broÅŸÃ¼r daÄŸÄ±tma, plaket takdimi, yol gÃ¶sterme ve tezgahtarlÄ±k ile evlerde temizlik, yemek yapÄ±mÄ±, Ã§ay demleme, Ã§iÃ§ek sulama gibi iÅŸleri yapabiliyor.

Bu Ã¶zelliklerin yanÄ± sÄ±ra koreografi eÅŸliÄŸinde dans edebilme Ã¶zelliÄŸine sahip ADA GH5'ler, TÃ¼rk Ã¶rf ve adetlerine uygun bir ÅŸekilde, birbirleriyle baÄŸlantÄ± kurup senkronize olarak, Ankara oyun havasÄ± olarak bilinen "Erik DalÄ±" oynayabiliyor, mangal yapabiliyor.

"Ä°NSAN YAÅžAMINI DAHA NÄ°TELÄ°KLÄ° HALE DÃ–NÃœÅžTÃœRMEK Ä°STÄ°YORUZ"

AkÄ±nsoft BaÅŸmÃ¼hendisi Dr. Ã–zgÃ¼r AkÄ±n, firma olarak 23 yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶sterdiklerini, aynÄ± zamanda 9 yÄ±ldÄ±r da robotik teknolojileri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¼nyelerinde 2017 yÄ±lÄ±nda faaliyete geÃ§en AkÄ±nRobotics fabrikasÄ±nda seri Ã¼retim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AkÄ±n, geliÅŸtirilen robotlarÄ±n eklemlerinin, elektronik devre sistemlerinin, yazÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n tamamen bu fabrikada Ã¼retildiÄŸini belirterek, "ADA GH5'ler ile insanlÄ±ÄŸa ve bilime hizmet etmeyi amaÃ§lÄ±yoruz. Ä°nsansÄ± robotlar birÃ§ok sektÃ¶rde, iÅŸ yerlerinde ve evlerde kullanÄ±labiliyor. Ä°nsan ergonomisini ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozan, hayatÄ±nÄ± tehlikeye atan monoton iÅŸleri robotlara yÃ¼kleyerek, insan yaÅŸamÄ±nÄ± daha nitelikli hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â 

"TÃœRK MUTFAÄžINA UYGUN YEMEKLER HAZIRLAYABÄ°LÄ°YOR"

Ada GH5 serisinin kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuk tarafÄ±ndan dahi programlanabileceÄŸini vurgulayan AkÄ±n, "RobotlarÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde bir stantta Ã¼rÃ¼n tanÄ±tÄ±rken gÃ¶rebilirsiniz. AyrÄ±ca bu robotlar, havalimanlarÄ±nda yol gÃ¶sterici, bilet kesici gÃ¶revleri alabiliyor, hasta bakÄ±cÄ± olabiliyor, hasta ile diyalog kurabiliyor, hastaya ilaÃ§ servisi yapabiliyor." diye konuÅŸtu.

Ä°nsansÄ± robotlarÄ±n kreÅŸlerde de kullanÄ±labileceÄŸine deÄŸinen AkÄ±n, robotlarÄ±n Ã§ocuklara hem Ã¶ÄŸretmen hem oyun arkadaÅŸÄ± olabileceÄŸini belirterek, "ADA'larÄ± Ã§ok yakÄ±nda Ã¼lkemizin birÃ§ok noktasÄ±nda gÃ¶rebileceÄŸiz." dedi.



Ä°lgili Konular AkÄ±nRobotics
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Bilim Teknoloji Haberleri
Yerli insansÄ± robotlar 'oyun havasÄ±'na girdi
Yerli insansÄ± robotlar 'oyun havasÄ±'na girdi

Konya'da bir yazÄ±lÄ±m firmasÄ± bÃ¼nyesindeki AkÄ±nRobotics tarafÄ±ndan Ã¼retilen yerli insansÄ± robot ADA GH5'ler, "Erik DalÄ±" oynuyor, mangal yapÄ±yor, ev iÅŸlerine yardÄ±m ediyor
Ä°sveÃ§'te taÅŸ devrine Ä±ÅŸÄ±k tutacak mezar bulundu
Ä°sveÃ§'te taÅŸ devrine Ä±ÅŸÄ±k tutacak mezar bulundu

Ä°sveÃ§'in Ã–stergÃ¶tland bÃ¶lgesindeki bir kazÄ±da 8 bin yÄ±llÄ±k kafataslarÄ±nÄ±n olduÄŸu mezar bulundu
Hindistan'Ä±n NASA'sÄ±na TÃ¼rk teknolojisi
Hindistan'Ä±n NASA'sÄ±na TÃ¼rk teknolojisi

NanoMagnetics Instruments'in "Hall Etkisi Ã–lÃ§Ã¼m Sistemi", Hindistan NASA'sÄ± SAC tarafÄ±ndan yeni teknolojilerin Ã¼retiminde kullanÄ±lacak
Siber GÃ¼venlik Ekosisteminin GeliÅŸtirilmesi Zirvesi
Siber GÃ¼venlik Ekosisteminin GeliÅŸtirilmesi Zirvesi

TÃœRKSAT AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžen, "Yerli ekonomiyi destekleme noktasÄ±nda Ã¼rÃ¼nlerin akreditasyonuna yÃ¶nelik bir laboratuvar kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
Yapay Zeka EndÃ¼stri 4 0 ve Fikri MÃ¼lkiyet Hukuku Zirvesi
Yapay Zeka, EndÃ¼stri 4.0 ve Fikri MÃ¼lkiyet Hukuku Zirvesi

TÃœRKPATENT BasÌ§kanÄ± Asan, "Avrupa Patent Ofisine son 3 yÄ±lda yapay zeka ve EndÃ¼stri 4.0 ile ilgili yapÄ±lan baÅŸvurularda yÃ¼zde 56'lÄ±k artÄ±ÅŸ var" dedi
Ä°BB Living Lab kuracak
Ä°BB Living Lab kuracak

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Uysal'Ä±n BaÅŸakÅŸehir'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Living Lab Projesi, kent genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak
Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu
Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu

Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti.
IÅŸÄ±ÄŸÄ±n elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ± yavaÅŸlatabildiÄŸi tespit edildi
IÅŸÄ±ÄŸÄ±n elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ± yavaÅŸlatabildiÄŸi tespit edildi

Bilim adamlarÄ±, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n uÃ§ koÅŸullarda atom altÄ± elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ±n hareketini yavaÅŸlatabildiÄŸini belirledi.
TRAPPIST-1 gezegenlerinde bol miktarda su olabilir
TRAPPIST-1 gezegenlerinde bol miktarda su olabilir

NASA Spitzer ve Kepler teleskoplarÄ±nÄ± kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, TRAPPIST-1'deki gezegenlerin kayalardan oluÅŸtuklarÄ±nÄ± saptadÄ±.
Uzun sÃ¼re loÅŸ Ä±ÅŸÄ±kta zaman geÃ§irenler dikkat
Uzun sÃ¼re loÅŸ Ä±ÅŸÄ±kta zaman geÃ§irenler dikkat!

Michigan Ãœniversitesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, loÅŸ Ä±ÅŸÄ±kta uzun sÃ¼re zaman geÃ§irmek beynin yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip, Ã¶ÄŸrenme ve hatÄ±rlama kabiliyetine zarar verebiliyor
15 Afrika Ã¼lkesine HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi eÄŸitimi
15 Afrika Ã¼lkesine HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi eÄŸitimi

TÄ°KA ve Singapur Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda, 15 Afrika Ã¼lkesinden meteoroloji uzmanlarÄ±na HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi konulu eÄŸitim verilmeye baÅŸlandÄ±
BAE ilk yerli uydusu quot KhalifaSat quot Ä±n yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±
BAE ilk yerli uydusu "KhalifaSat"Ä±n yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±

KhalifaSat'la birlikte BAE, resmen uzay sanayisine giriÅŸ yaptÄ±
36 yÄ±l aradan sonra 'Mavi SÃ¼per KanlÄ± Ay'
36 yÄ±l aradan sonra 'Mavi SÃ¼per KanlÄ± Ay'

Ay'Ä±n kÄ±zÄ±l gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ tam Ay tutulmasÄ± ile "Mavi SÃ¼per Ay" gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ aynÄ± anda izlenebilecek.
Hollanda'da 6 bin yÄ±llÄ±k bebek kemikleri bulundu
Hollanda'da 6 bin yÄ±llÄ±k bebek kemikleri bulundu

Hollanda'nÄ±n Utrecht kentine baÄŸlÄ± Nieuwegein ilÃ§esinde, 6 bin yÄ±llÄ±k kemik parÃ§alarÄ±nÄ±n bir bebeÄŸe ait olduÄŸu bildirildi.
Netcom Akademi Zirve 8 etkinliÄŸi
Netcom Akademi Zirve 8 etkinliÄŸi

Huawei'nin Kurumsal Ä°ÅŸ Ã‡Ã¶zÃ¼mleri Ãœlke MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YokuÅŸ, "Dolar gibi bizi ticarette zorlayan etkilere karÅŸÄ± yerel Ã¼retimi aynÄ± hÄ±zla devam ettirebilmemiz ve teknoloji trendini bir ÅŸekilde yakalayabilmemiz gerekiyor" dedi
Afrika dÄ±ÅŸÄ±nda bilinen en eski modern insan fosili keÅŸfedildi
Afrika dÄ±ÅŸÄ±nda bilinen en eski modern insan fosili keÅŸfedildi

Bilim adamlarÄ±, Afrika'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸimdiye kadarki en eski modern insan kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± keÅŸfetti.

Haberler

TÃ¼rkiye'nin ilk insansÄ± robot fabrikasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye'nin ilk insansÄ± robot fabrikasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 