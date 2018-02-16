Ä°talya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ karÅŸÄ±tÄ± Ã¶ÄŸrenciler polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

Ä°talya'nÄ±nÂ BolognaÂ kentinde polis veÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova mitingini protestoÂ eden Ã¶ÄŸrenci grubu arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede 4 kiÅŸi ve 1 polis yaralandÄ±.
Ä°talyan Ansa ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeyindeki Bologna ÅŸehrinde, Nuova'nÄ±n bu akÅŸam kentte yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden 100 kiÅŸilik Ã¶ÄŸrenci grubuyla polis arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.
Mitingin yapÄ±lacaÄŸÄ±Â Galvani MeydanÄ±'nda (Piazza Galvani) bir araya gelen solcu Ã¶ÄŸrenciler ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ karÅŸÄ±tlarÄ±ndan oluÅŸan 100 kiÅŸilik grup oturma eylemi yaptÄ±.
Meydanda toplananlara copla mÃ¼dahale eden polis, eylemcileri Galvani MeydanÄ±'ndan Ã§Ä±kardÄ±.
MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda yaÅŸanan arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis memuru yaralandÄ±.
Ãœlkede 4 Mart'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imde de yarÄ±ÅŸacak Forza Nuova, 3 Åžubat'ta AfrikalÄ±lara yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyerek 8 kiÅŸiyi yaralayan Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmiÅŸti.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
Gazze'de ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz sÃ¼rekli ve stratejiktir." dedi.
NBS ile UNICEF iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, NijeryalÄ± Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 50,8'i Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Afganistan'da ''TÃ¼rk modeli arazi reformu'' projesi uygulanacak.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±.
Tacikistan'da Ã¼lke yararÄ±na katkÄ±da bulunanlara verilmek Ã¼zere yeni bir demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis edildi
KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.