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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 19:56, 16 Åžubat 2018 Cuma

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Ä°talya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ karÅŸÄ±tÄ± Ã¶ÄŸrenciler polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Ä°talya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ karÅŸÄ±tÄ± Ã¶ÄŸrenciler polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Foto: ArÅŸiv

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'nÄ±nÂ BolognaÂ kentinde polis veÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova mitingini protestoÂ eden Ã¶ÄŸrenci grubu arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede 4 kiÅŸi ve 1 polis yaralandÄ±.

Ä°talyan Ansa ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeyindeki Bologna ÅŸehrinde, Nuova'nÄ±n bu akÅŸam kentte yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden 100 kiÅŸilik Ã¶ÄŸrenci grubuyla polis arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.

Mitingin yapÄ±lacaÄŸÄ±Â Galvani MeydanÄ±'nda (Piazza Galvani) bir araya gelen solcu Ã¶ÄŸrenciler ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ karÅŸÄ±tlarÄ±ndan oluÅŸan 100 kiÅŸilik grup oturma eylemi yaptÄ±.

POLÄ°S PROTESTOCULARA COPLA MÃœDAHALE ETTÄ°

Meydanda toplananlara copla mÃ¼dahale eden polis, eylemcileri Galvani MeydanÄ±'ndan Ã§Ä±kardÄ±.

MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda yaÅŸanan arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis memuru yaralandÄ±.

Ãœlkede 4 Mart'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imde de yarÄ±ÅŸacak Forza Nuova, 3 Åžubat'ta AfrikalÄ±lara yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyerek 8 kiÅŸiyi yaralayan Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Ä°talya Bologna
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