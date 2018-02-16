21:13, 16 Åžubat 2018 Cuma

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÃ¼nih'te Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin, ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n etkilerinin hafifletilmesini teminenÂ KatarÂ ve diÄŸer Ã¼lkelerle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸi belirtildi. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n,Â 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, mÃ¼kemmel dÃ¼zeyde seyreden siyasi iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye ile Katar arasÄ±ndaki ekonomik iÅŸ birliÄŸinin daha da gÃ¼Ã§lendirilmesi ve Ã§eÅŸitlendirilmesinin hedeflendiÄŸi belirtildi. TÃ¼rkiye'nin, kardeÅŸ Katar halkÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± olumsuz etkileyen ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n etkilerinin hafifletilmesini teminen Katar ve diÄŸer Ã¼lkelerle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.

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