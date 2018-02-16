TDV'den Ã‡ad'a su istasyonu

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±Â (TDV),Â Ã‡ad'Ä±n baÅŸkentiÂ EncemineÂ yakÄ±nlarÄ±ndaÂ su istasyonuÂ aÃ§tÄ±.
TDV'nin "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda kurduÄŸu tesislerden biri olan istasyonun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± baÅŸkente 100 kilometre uzaklÄ±ktaki Mandalia bÃ¶lgesinde tÃ¶renle yapÄ±ldÄ±.
TÃ¶rene TÃ¼rkiye'nin Encemine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Erdal Sabri Ergen, Mandalia KaymakamÄ± El Gani Adem Kori, TDV YurtdÄ±ÅŸÄ± Hayri ve Sosyal Hizmetler UzmanÄ± SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) Ã‡ad KoordinatÃ¶rÃ¼ Muhammet SÄ±ddÄ±k YÄ±ldÄ±rÄ±m ile yerel yÃ¶neticiler ve bÃ¶lge halkÄ± katÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸta konuÅŸan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ergen, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, 2 ay Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± Ã‡ad ziyaretinde bize Afrika'da kalÄ±cÄ± iÅŸler yapma talimatÄ± verdi. Biz de bu talimat doÄŸrultusunda Afrika'da kalÄ±cÄ± iÅŸler yapmaya baÅŸlÄ±yoruz. BugÃ¼n aÃ§Ä±lan su istasyonu, 10 adet gÃ¼neÅŸ enerjisi paneli, 14 tonluk depo, 6 adet musluÄŸuyla bu kalÄ±cÄ± projelere bir Ã¶rnek." dedi.
TDV YurtdÄ±ÅŸÄ± Hayri ve Sosyal Hizmetler UzmanÄ± Ã–ztÃ¼rk ise Ã‡adâ€™Ä±n Gambarou, Mandalia, Korneri, Goulfaye, Baga Sola, Abgar, El Lota ve Klesoum bÃ¶lgelerinde toplam 8 su istasyonu aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ±, istasyonlarÄ±n gÃ¼neÅŸ panelleri, deposu ve musluklularÄ± ile 140 bin avroya mal edildiÄŸini, su istasyonlarÄ± sayesinde binlerce insanÄ±n temiz suya eriÅŸiminin Ã§ok daha rahat olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
VakfÄ±n temiz suya en Ã§ok ihtiyaÃ§ duyulan Afrikaâ€™da Burkina Faso, Ã‡ad, Kenya, Nijer, Sudan, Togo, Uganda, Zimbabwe, Gana, Somali, Ruanda, Madagaskar ve Gine Bissau'da su istasyonlarÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Ã–ztÃ¼rk, "Afrikaâ€™da yaygÄ±n olan manuel su kuyularÄ±nÄ±n aksine elektrik enerjisi ile Ã§alÄ±ÅŸan, kendi deposu olan, yapÄ±lan anlaÅŸmalar sayesinde bakÄ±m hizmeti alacak olan bu istasyonlarÄ±n ve bÃ¶lge insanÄ±nÄ±n 30 yÄ±la kadar temiz suya ulaÅŸÄ±m sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m sunmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir." diye konuÅŸtu.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ hatÄ±rasÄ± olarak su istasyonunun bulunduÄŸu alana fidan diken BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ergen, halkla bir sÃ¼re sohbet etti.
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TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
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