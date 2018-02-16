Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinli gÃ¶stericilere gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale

Ä°srailÂ askerlerininÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenenÂ gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesindeÂ 10Â Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi.
Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k ekiplerinin, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek mermiyle yaralanan 5 kiÅŸi ve plastik mermiyle yaralanan 5 kiÅŸinin ile birlikte gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilenen onlarca kiÅŸiye tÄ±bbi mÃ¼dahalede bulunduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, bazÄ± yaralÄ±larÄ±n tedavi iÃ§in Filistin hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± bugÃ¼n BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda protesto edildi.
El Halil Kentinin KapatÄ±lmasÄ±na KarÅŸÄ± Ulusal Kampanya KoordinatÃ¶rÃ¼ HiÅŸam eÅŸ-Åžerbati, kentte dÃ¼zenlenen gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'in, kontrol noktalarÄ± ve Yahudi iÅŸgal birimleri nedeniyle Eski Belde'nin (Eski El Halil) parÃ§alanmasÄ±na ve birbirinden izole edilmesine neden olan El Halil kentini kapatma politikasÄ±nÄ± sona erdirmesinin zamanÄ± gelmiÅŸtir." dedi.
"BugÃ¼nkÃ¼ sloganÄ±mÄ±z, gÃ¼venli ve barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸamak iÃ§in, (El Halil kentinin farklÄ± yerlerinde kurulan) Yahudi mahallelerini kaldÄ±rÄ±n ve Yahudi iÅŸgalcileri El Halil kentinden Ã§Ä±karÄ±n." diye konuÅŸan Åžerbati, gÃ¶sterinin, El Halil kentinde 24 yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirilen katliamÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lacak programÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
El Halil Kentinin KapatÄ±lmasÄ±na KarÅŸÄ± Ulusal Kampanya, Filistinli gruplar ve komitelerin yanÄ± sÄ±ra sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± da bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor.
Yahudiler, 1994 yÄ±lÄ±na kadar belli saatlerde Ä°brahim Camisi'nde bulunan "Hazreti Ä°brahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Yahudinin 25 Åžubat 1994'te cami cemaati Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§arak 29 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rmesi ve 125'ini yaralamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netimi, camiyi ikiye bÃ¶lerek yÃ¼zde 45'ini MÃ¼slÃ¼manlara, yÃ¼zde 55'ini ise Yahudilere tahsis etmiÅŸti.
Hazreti Ä°brahim Camisi, El Halil kentinin Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki Eski Belde'de bulunuyor ve burada bin 500 Ä°srail askerinin himaye ettiÄŸi 400 Yahudi yerleÅŸimci yaÅŸÄ±yor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.
Ä°srail askerleri bu gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra zaman zaman gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale ediyor.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
Gazze'de ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz sÃ¼rekli ve stratejiktir." dedi.
NBS ile UNICEF iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, NijeryalÄ± Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 50,8'i Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Afganistan'da ''TÃ¼rk modeli arazi reformu'' projesi uygulanacak.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±.
Tacikistan'da Ã¼lke yararÄ±na katkÄ±da bulunanlara verilmek Ã¼zere yeni bir demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis edildi
KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.