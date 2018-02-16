GÃ¼ncelleme: 22:27, 16 Åžubat 2018 Cuma

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinli gÃ¶stericilere gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ askerlerininÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenenÂ gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesindeÂ 10Â Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi.

Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k ekiplerinin, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek mermiyle yaralanan 5 kiÅŸi ve plastik mermiyle yaralanan 5 kiÅŸinin ile birlikte gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilenen onlarca kiÅŸiye tÄ±bbi mÃ¼dahalede bulunduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, bazÄ± yaralÄ±larÄ±n tedavi iÃ§in Filistin hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± bugÃ¼n BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda protesto edildi.

"YAHUDÄ° EL HALÄ°L KENTÄ°NDEN Ã‡IKARIN"

El Halil Kentinin KapatÄ±lmasÄ±na KarÅŸÄ± Ulusal Kampanya KoordinatÃ¶rÃ¼ HiÅŸam eÅŸ-Åžerbati, kentte dÃ¼zenlenen gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'in, kontrol noktalarÄ± ve Yahudi iÅŸgal birimleri nedeniyle Eski Belde'nin (Eski El Halil) parÃ§alanmasÄ±na ve birbirinden izole edilmesine neden olan El Halil kentini kapatma politikasÄ±nÄ± sona erdirmesinin zamanÄ± gelmiÅŸtir." dedi.

"BugÃ¼nkÃ¼ sloganÄ±mÄ±z, gÃ¼venli ve barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸamak iÃ§in, (El Halil kentinin farklÄ± yerlerinde kurulan) Yahudi mahallelerini kaldÄ±rÄ±n ve Yahudi iÅŸgalcileri El Halil kentinden Ã§Ä±karÄ±n." diye konuÅŸan Åžerbati, gÃ¶sterinin, El Halil kentinde 24 yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirilen katliamÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lacak programÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

El Halil Kentinin KapatÄ±lmasÄ±na KarÅŸÄ± Ulusal Kampanya, Filistinli gruplar ve komitelerin yanÄ± sÄ±ra sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± da bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

Yahudiler, 1994 yÄ±lÄ±na kadar belli saatlerde Ä°brahim Camisi'nde bulunan "Hazreti Ä°brahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Yahudinin 25 Åžubat 1994'te cami cemaati Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§arak 29 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rmesi ve 125'ini yaralamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netimi, camiyi ikiye bÃ¶lerek yÃ¼zde 45'ini MÃ¼slÃ¼manlara, yÃ¼zde 55'ini ise Yahudilere tahsis etmiÅŸti.

Hazreti Ä°brahim Camisi, El Halil kentinin Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki Eski Belde'de bulunuyor ve burada bin 500 Ä°srail askerinin himaye ettiÄŸi 400 Yahudi yerleÅŸimci yaÅŸÄ±yor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.

Ä°srail askerleri bu gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra zaman zaman gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale ediyor.