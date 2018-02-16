GÃ¼ncelleme: 22:49, 16 Åžubat 2018 Cuma

Ä°ngiltere'den bir vatandaÅŸÄ±na daha PYD davasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ±Â Aidan James, Ã¼lkesindeÂ terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ylayargÄ±lanacak.

Suriye'denÂ Ä°ngiltere'ye dÃ¶nerken 14 Åžubat'taÂ Liverpool HavalimanÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan James, bugÃ¼nÂ Londra'dakiÂ Westminster Sulh Ceza MahkemesindeÂ hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

Ä°ngiliz polisi, 27 yaÅŸÄ±ndaki James'in "terÃ¶r eylemine hazÄ±rlÄ±k" ve "terÃ¶r eÄŸitimi verilen yerlerde bulunmak" suÃ§larÄ±ndan mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

James, Ä°ngiltere'denÂ PYD/PKK'ya katÄ±lan ve terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanacak ikinci kiÅŸi oldu.

DEAÅž'la mÃ¼cadele bahanesiyle PYD/PKK saflarÄ±na katÄ±lan Ä°ngilizler arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanan ilk isim eski asker Jim Matthews oldu.

Matthews'in Ã¶nceki gÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruÅŸmaya kadar her gece evinde uyumasÄ±nÄ± ÅŸart koÅŸtu. Matthews'in yargÄ±lanmasÄ±na 1 Martâ€™ta yapÄ±lacak ikinci duruÅŸma ile devam edilecek.

PKK, 2001'den beri Ä°ngiltere'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almÄ±yor. Bununla birlikte Ä°ngiliz makamlarÄ± uzun sÃ¼redir Suriye'deki silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tlere katÄ±lanlarÄ±n Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼klerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kapsamÄ±nda kovuÅŸturulabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yordu.

"YGP TERÃ–R LÄ°STESÄ°NE ALINSIN" TAVSÄ°YESÄ°

Merkezi Londra'da bulunan dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Henry Jackson Society, geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda â€œUnutulan YabancÄ± SavaÅŸÃ§Ä±lar: Suriye'de PKK" baÅŸlÄ±klÄ± bir rapor yayÄ±mladÄ±.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasÄ±ndaki iliÅŸkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ safÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalara katÄ±lan yabancÄ±larla ilgili bilgi ve deÄŸerlendirmeler aktarÄ±ldÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ saflarÄ±na katÄ±lan 12 Ã¼lkeden 60 yabancÄ±nÄ±n profillerine yer verilen raporda, Ã¶zellikle Ä°ngilizce konuÅŸulan Ã¼lkelerden gelenlerin yÃ¼zde 80â€™e yakÄ±n bir oranÄ± oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret edildi.

Raporda, Ä°ngiliz makamlarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ safÄ±na yeni katÄ±lÄ±mlarÄ± Ã¶nleyecek tedbirler almaya, katÄ±lanlarÄ± da yakÄ±ndan izlemeye ve gerekli hallerde kovuÅŸturmaya davet edildi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lan Ä°ngilizlerin NATO mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiye ile diplomatik krize yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunulan raporda, Ä°ngiliz makamlarÄ± Ã¶rgÃ¼tle arasÄ±na mesafe koymaya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Raporda, Ä°ngiltereâ€™de 2001â€™de Ã¶rgÃ¼t listesine giren PKKâ€™nÄ±n diÄŸer adlarÄ± arasÄ±na YPGâ€™nin de eklenmesi ve bÃ¶ylelikle terÃ¶r yasasÄ±nÄ±n bu isim altÄ±ndaki faaliyetlere de uygulanmasÄ± tavsiye edildi.