Ä°ngiltere'den bir vatandaÅŸÄ±na daha PYD davasÄ±

PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ±Â Aidan James, Ã¼lkesindeÂ terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ylayargÄ±lanacak.
Suriye'denÂ Ä°ngiltere'ye dÃ¶nerken 14 Åžubat'taÂ Liverpool HavalimanÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan James, bugÃ¼nÂ Londra'dakiÂ Westminster Sulh Ceza MahkemesindeÂ hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.
Ä°ngiliz polisi, 27 yaÅŸÄ±ndaki James'in "terÃ¶r eylemine hazÄ±rlÄ±k" ve "terÃ¶r eÄŸitimi verilen yerlerde bulunmak" suÃ§larÄ±ndan mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
James, Ä°ngiltere'denÂ PYD/PKK'ya katÄ±lan ve terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanacak ikinci kiÅŸi oldu.
DEAÅž'la mÃ¼cadele bahanesiyle PYD/PKK saflarÄ±na katÄ±lan Ä°ngilizler arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanan ilk isim eski asker Jim Matthews oldu.
Matthews'in Ã¶nceki gÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruÅŸmaya kadar her gece evinde uyumasÄ±nÄ± ÅŸart koÅŸtu. Matthews'in yargÄ±lanmasÄ±na 1 Martâ€™ta yapÄ±lacak ikinci duruÅŸma ile devam edilecek.
PKK, 2001'den beri Ä°ngiltere'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almÄ±yor. Bununla birlikte Ä°ngiliz makamlarÄ± uzun sÃ¼redir Suriye'deki silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tlere katÄ±lanlarÄ±n Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼klerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kapsamÄ±nda kovuÅŸturulabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yordu.
Merkezi Londra'da bulunan dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Henry Jackson Society, geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda â€œUnutulan YabancÄ± SavaÅŸÃ§Ä±lar: Suriye'de PKK" baÅŸlÄ±klÄ± bir rapor yayÄ±mladÄ±.
Raporda, PKK ile PYD/YPG arasÄ±ndaki iliÅŸkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ safÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalara katÄ±lan yabancÄ±larla ilgili bilgi ve deÄŸerlendirmeler aktarÄ±ldÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ saflarÄ±na katÄ±lan 12 Ã¼lkeden 60 yabancÄ±nÄ±n profillerine yer verilen raporda, Ã¶zellikle Ä°ngilizce konuÅŸulan Ã¼lkelerden gelenlerin yÃ¼zde 80â€™e yakÄ±n bir oranÄ± oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret edildi.
Raporda, Ä°ngiliz makamlarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ safÄ±na yeni katÄ±lÄ±mlarÄ± Ã¶nleyecek tedbirler almaya, katÄ±lanlarÄ± da yakÄ±ndan izlemeye ve gerekli hallerde kovuÅŸturmaya davet edildi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lan Ä°ngilizlerin NATO mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiye ile diplomatik krize yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunulan raporda, Ä°ngiliz makamlarÄ± Ã¶rgÃ¼tle arasÄ±na mesafe koymaya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
Raporda, Ä°ngiltereâ€™de 2001â€™de Ã¶rgÃ¼t listesine giren PKKâ€™nÄ±n diÄŸer adlarÄ± arasÄ±na YPGâ€™nin de eklenmesi ve bÃ¶ylelikle terÃ¶r yasasÄ±nÄ±n bu isim altÄ±ndaki faaliyetlere de uygulanmasÄ± tavsiye edildi.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
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