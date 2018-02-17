NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TÃ¼rkiye ve ABD arasÄ±ndaki temaslarÄ± "olumlu" karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Stoltenberg, Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentinde gerÃ§ekleÅŸtirilen 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n TÃ¼rkiye ziyaretinden "memnuniyet duyduÄŸunu" dile getiren Stoltenberg, ABD ve TÃ¼rkiye'nin uzun sÃ¼re DEAÅž'la mÃ¼cadelede birlikte hareket ettiklerini anÄ±msattÄ±.
Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin altyapÄ±sÄ±, havaalanlarÄ±, askeri Ã¼sleriyle DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadelede Ã¶nemli rol Ã¼stlendiÄŸini vurgulayarak, "DÃ¼n, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
NATO'nun Irak'taki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin eÄŸitilmesi konusuna eÄŸileceÄŸini belirten Stoltenberg, "Irak, NATO mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiye'nin komÅŸusu durumunda. Burada NATO komÅŸu bÃ¶lgelere istikrar saÄŸlamak konusunda sorumluluk hissediyor." ifadelerini kullandÄ±.
Stoltenberg, NATO'nun geÃ§miÅŸte Afganistan'daki gibi bÃ¼yÃ¼k askeri operasyonlar dÃ¼zenlediÄŸini, bugÃ¼n ise yerel unsurlarÄ±n eÄŸitilmesi hususuna yÃ¶neldiÄŸini vurguladÄ±.
Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleriyle ilgili Stoltenberg, "BÃ¼tÃ¼n NATO Ã¼yesi Ã¼lkeler artÄ±k Pyongyang'Ä±n fÃ¼ze menziline girmiÅŸtir. Kuzey Kore'ye baskÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±18 Åžubat'ta sona erecek.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
Gazze'de ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz sÃ¼rekli ve stratejiktir." dedi.
NBS ile UNICEF iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, NijeryalÄ± Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 50,8'i Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Afganistan'da ''TÃ¼rk modeli arazi reformu'' projesi uygulanacak.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±.
Tacikistan'da Ã¼lke yararÄ±na katkÄ±da bulunanlara verilmek Ã¼zere yeni bir demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis edildi
KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.