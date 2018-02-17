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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 23:40, 16 Åžubat 2018 Cuma

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"ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TÃ¼rkiye ve ABD arasÄ±ndaki temaslarÄ± "olumlu" karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Stoltenberg, Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentinde gerÃ§ekleÅŸtirilen 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n TÃ¼rkiye ziyaretinden "memnuniyet duyduÄŸunu" dile getiren Stoltenberg, ABD ve TÃ¼rkiye'nin uzun sÃ¼re DEAÅž'la mÃ¼cadelede birlikte hareket ettiklerini anÄ±msattÄ±.

Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin altyapÄ±sÄ±, havaalanlarÄ±, askeri Ã¼sleriyle DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadelede Ã¶nemli rol Ã¼stlendiÄŸini vurgulayarak, "DÃ¼n, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.

NATO'nun Irak'taki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin eÄŸitilmesi konusuna eÄŸileceÄŸini belirten Stoltenberg, "Irak, NATO mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiye'nin komÅŸusu durumunda. Burada NATO komÅŸu bÃ¶lgelere istikrar saÄŸlamak konusunda sorumluluk hissediyor." ifadelerini kullandÄ±.

Stoltenberg, NATO'nun geÃ§miÅŸte Afganistan'daki gibi bÃ¼yÃ¼k askeri operasyonlar dÃ¼zenlediÄŸini, bugÃ¼n ise yerel unsurlarÄ±n eÄŸitilmesi hususuna yÃ¶neldiÄŸini vurguladÄ±.

Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleriyle ilgili Stoltenberg, "BÃ¼tÃ¼n NATO Ã¼yesi Ã¼lkeler artÄ±k Pyongyang'Ä±n fÃ¼ze menziline girmiÅŸtir. Kuzey Kore'ye baskÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±18 Åžubat'ta sona erecek.



Ä°lgili Konular stoltenberg NATO ABD TÃ¼rkiye
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