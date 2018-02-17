BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± ile Almanya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam edenÂ eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin kÄ±zÄ±Â AslÄ± BaykalÂ ileÂ MÃ¼nih'te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Almanya'daki ziyaretleri kapsamÄ±nda, Deniz Baykal'Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â MÃ¼nih'teki Ã¶zel bir hastanede tedavi gÃ¶ren Baykal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal'dan bilgi aldÄ±.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Baykal'Ä± hastanede ziyaret etmek istediÄŸi ancak doktorlarÄ±n enfeksiyon riski uyarÄ±sÄ± nedeniyle bu ziyaretin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisini ziyaret eden BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "TÃ¼rkiye KÄ±rÄ±m ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± Ã¶nemsemektedir. Ukrayna da KÄ±rÄ±mâ€™Ä± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶nemsemektedir." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile MÃ¼nihâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
Isparta'daki EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulu ve EÄŸitim Merkezi KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda temel eÄŸitimlerini tamamlayan asteÄŸmenler yemin ederek mavi bere taktÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1551 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
HSK 2. Dairesi, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 17 hakim ve savcÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmasÄ±na karar verdi
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sÃ¼rdÃ¼ren lodos, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden oluyor.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak yakalandÄ±.
FETÃ– kapsamÄ±nda yargÄ±lanan Altan kardeÅŸler ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu tutuklu 6 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
ÃœskÃ¼dar'da hayÄ±rseverlerin katkÄ±larÄ±yla yapÄ±lan Åžemsi Sivasi Camisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni, Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda 18 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°lker Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, YÃ¼cel'in tahliyesine karar verdi.
Suriye'de iki yÄ±ldÄ±r silahlÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ten PYD/YPJ'li kadÄ±n terÃ¶rist, ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§arak Hakkari'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu
Ã‡iÄŸli/Ä°zmir 2'nci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan tecrÃ¼be uÃ§uÅŸu iÃ§in kalkan eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§ak kazasÄ±nda 2 pilot ÅŸehit oldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "(ABD ile) Ä°liÅŸkilerimizi normalleÅŸtirme konusunda bir anlayÄ±ÅŸa vardÄ±k" dedi
Ankara'da Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 kiÅŸiden 7'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Ankara'da 6 Mart'ta yapÄ±lacak aÃ§Ä±k artÄ±rma ile Kuzey Kent Projesi'ndeki 250 konut, satÄ±ÅŸa sunulacak