GÃ¼ncelleme: 00:40, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± ile Almanya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile MÃ¼nihâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam edenÂ eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin kÄ±zÄ±Â AslÄ± BaykalÂ ileÂ MÃ¼nih'te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Almanya'daki ziyaretleri kapsamÄ±nda, Deniz Baykal'Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â MÃ¼nih'teki Ã¶zel bir hastanede tedavi gÃ¶ren Baykal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal'dan bilgi aldÄ±.Â BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Baykal'Ä± hastanede ziyaret etmek istediÄŸi ancak doktorlarÄ±n enfeksiyon riski uyarÄ±sÄ± nedeniyle bu ziyaretin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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