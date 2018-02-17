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04:41, 17 Åžubat 2018 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 00:40, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± ile Almanya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± ile Almanya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile MÃ¼nihâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam edenÂ eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin kÄ±zÄ±Â AslÄ± BaykalÂ ileÂ MÃ¼nih'te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Almanya'daki ziyaretleri kapsamÄ±nda, Deniz Baykal'Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â MÃ¼nih'teki Ã¶zel bir hastanede tedavi gÃ¶ren Baykal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal'dan bilgi aldÄ±.Â 

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Baykal'Ä± hastanede ziyaret etmek istediÄŸi ancak doktorlarÄ±n enfeksiyon riski uyarÄ±sÄ± nedeniyle bu ziyaretin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular Deniz Baykal AslÄ± Baykal Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m
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