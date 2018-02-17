DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab'da Esad karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lanÂ BabÂ ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nanÂ TadifÂ halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra dÃ¼zenledikleri gÃ¶steri ileÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimininÂ Tadif beldesini boÅŸaltmasÄ±nÄ± istedi.
Bini aÅŸkÄ±n Tadiflinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride gruptakiler, Suriye rejimi tarafÄ±ndan 2016'da ele geÃ§irilen beldenin sahiplerine iade edilmesi istedi.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶rden temizlenen Bab ilÃ§e merkezinde yaÅŸamaya baÅŸlayan Tadifli gÃ¶Ã§menler, gÃ¶steride rejim karÅŸÄ±tÄ± slogan attÄ±.
DEAÅž'Ä±n ardÄ±ndan Esad rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ± ile evlerini terk etmek zorunda kalan Tadif sakinleri, beldelerini geri almak iÃ§in TÃ¼rkiye'den de yardÄ±m istedi.
Gruptakiler, "Tadif'i iÅŸgalcilerden kurtarmak iÃ§in askeri meclis istiyoruz", "Ebu Taltal halkÄ± topraklarÄ±nÄ± istiyor" ve "Bab eÅŸrafÄ±, nerede komÅŸuluk kardeÅŸlik hakkÄ±mÄ±z?" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab ilÃ§esinin gÃ¼neyindeki Tadif'in bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ve yakÄ±n kÃ¶yleri Esad rejiminin kontrolÃ¼nde. YerleÅŸimin kuzey mahalleleri ise Bab'Ä± kontrol eden TSK ve Suriyeli muhalifler ile Esad gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda cephe hattÄ± konumunda.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.
Suriye'ye giderek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± James, hakkÄ±ndaki terÃ¶r suÃ§lamalarÄ±ndan Ã¼lkesinde yargÄ±lanacak.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 10 Filistinli yaralandÄ±.
TDV, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine yakÄ±nlarÄ±nda su istasyonu aÃ§tÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n Bologna'da yapacaÄŸÄ± mitingi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerle polis arasÄ±ndaki arbedede, 4 Ã¶ÄŸrenci ve 1 polis yaralandÄ±.
Azerbaycan Milletvekili PaÅŸayeva, "HocalÄ±'da yapÄ±lanlar iÃ§in lÃ¼tfen 'katliam' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ±n. Bu, bir katliam deÄŸildir, bunun direkt adÄ± soykÄ±rÄ±mdÄ±r." dedi.
PYD/PKK'ya katÄ±lan Ä°ngiliz Lei "Afrin'de TÃ¼rk birliklerini durdurabileceÄŸimiz konusunda gerÃ§ekten ÅŸÃ¼pheliyim. TanklarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, jetleri ve uydularÄ± var. TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke. Zaman alsa da, savaÅŸÄ± kesinlikle kazanacak" dedi.
Gazze'de ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz sÃ¼rekli ve stratejiktir." dedi.
NBS ile UNICEF iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, NijeryalÄ± Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 50,8'i Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Afganistan'da ''TÃ¼rk modeli arazi reformu'' projesi uygulanacak.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±.
Tacikistan'da Ã¼lke yararÄ±na katkÄ±da bulunanlara verilmek Ã¼zere yeni bir demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis edildi
KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.