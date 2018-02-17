GÃ¼ncelleme: 01:15, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab'da Esad karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri





FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lanÂ BabÂ ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nanÂ TadifÂ halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra dÃ¼zenledikleri gÃ¶steri ileÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimininÂ Tadif beldesini boÅŸaltmasÄ±nÄ± istedi. Bini aÅŸkÄ±n Tadiflinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride gruptakiler, Suriye rejimi tarafÄ±ndan 2016'da ele geÃ§irilen beldenin sahiplerine iade edilmesi istedi. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶rden temizlenen Bab ilÃ§e merkezinde yaÅŸamaya baÅŸlayan Tadifli gÃ¶Ã§menler, gÃ¶steride rejim karÅŸÄ±tÄ± slogan attÄ±. DEAÅž'Ä±n ardÄ±ndan Esad rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ± ile evlerini terk etmek zorunda kalan Tadif sakinleri, beldelerini geri almak iÃ§in TÃ¼rkiye'den de yardÄ±m istedi. Gruptakiler, "Tadif'i iÅŸgalcilerden kurtarmak iÃ§in askeri meclis istiyoruz", "Ebu Taltal halkÄ± topraklarÄ±nÄ± istiyor" ve "Bab eÅŸrafÄ±, nerede komÅŸuluk kardeÅŸlik hakkÄ±mÄ±z?" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab ilÃ§esinin gÃ¼neyindeki Tadif'in bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ve yakÄ±n kÃ¶yleri Esad rejiminin kontrolÃ¼nde. YerleÅŸimin kuzey mahalleleri ise Bab'Ä± kontrol eden TSK ve Suriyeli muhalifler ile Esad gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda cephe hattÄ± konumunda.

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