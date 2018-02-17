GÃ¼ncelleme: 02:25, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Kanada'dan MyanmarlÄ± generale yaptÄ±rÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada'da, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uygulanmaya baÅŸladÄ±.

Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland,Â "Myanmar'Ä±n askeri ve sivil liderlerinin, tÃ¼m insanlarÄ±n insan haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterme ve bu zulÃ¼mlerden sorumlu tutulma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±r." dedi.

Bakan Freeland, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, General Maung Maung Soe'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mla bu kiÅŸinin Ã¼lkeye giriÅŸinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n dondurulduÄŸunu belirtti.

Soe'nin, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinde kilit rolÃ¼, uygulamalarÄ± ve yetkileri olan bir ordu yetkilisi olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 688 bini aÅŸkÄ±n ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n bu yÃ¼zden Ã¼lkelerinden kaÃ§mak zorunda kaldÄ±klarÄ± kaydedildi.

"KANADA, Ä°NSANLIÄžA KARÅžI Ä°ÅžLENEN SUÃ‡LARDA SESSÄ°Z KALMAYACAK"

Freeland, "Kanada, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larda sessiz kalmayacak. Rohingya halkÄ± ve diÄŸer etnik azÄ±nlÄ±klar ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz. Myanmar'Ä±n askeri ve sivil liderlerinin, tÃ¼m insanlarÄ±n insan haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterme ve bu zulÃ¼mlerden sorumlu tutulma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

YaÅŸanan zulmÃ¼n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suÃ§ olduÄŸunu vurgulayan Freeland, Soe'nin ve ona baÄŸlÄ± birliklerin de bÃ¼yÃ¼k Ã§apta bundan sorumlu olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Myanmar Ordusuâ€™nun ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti yÃ¶neten Soe hakkÄ±nda aralÄ±k ayÄ±nda ABD de benzer bir yaptÄ±rÄ±m uygulamÄ±ÅŸtÄ±.