Kanada'dan MyanmarlÄ± generale yaptÄ±rÄ±m

Kanada'da, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uygulanmaya baÅŸladÄ±.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland,Â "Myanmar'Ä±n askeri ve sivil liderlerinin, tÃ¼m insanlarÄ±n insan haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterme ve bu zulÃ¼mlerden sorumlu tutulma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±r." dedi.
Bakan Freeland, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, General Maung Maung Soe'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mla bu kiÅŸinin Ã¼lkeye giriÅŸinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n dondurulduÄŸunu belirtti.
Soe'nin, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinde kilit rolÃ¼, uygulamalarÄ± ve yetkileri olan bir ordu yetkilisi olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 688 bini aÅŸkÄ±n ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n bu yÃ¼zden Ã¼lkelerinden kaÃ§mak zorunda kaldÄ±klarÄ± kaydedildi.
Freeland, "Kanada, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larda sessiz kalmayacak. Rohingya halkÄ± ve diÄŸer etnik azÄ±nlÄ±klar ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz. Myanmar'Ä±n askeri ve sivil liderlerinin, tÃ¼m insanlarÄ±n insan haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterme ve bu zulÃ¼mlerden sorumlu tutulma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
YaÅŸanan zulmÃ¼n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suÃ§ olduÄŸunu vurgulayan Freeland, Soe'nin ve ona baÄŸlÄ± birliklerin de bÃ¼yÃ¼k Ã§apta bundan sorumlu olduklarÄ±nÄ± belirtti.
Myanmar Ordusuâ€™nun ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti yÃ¶neten Soe hakkÄ±nda aralÄ±k ayÄ±nda ABD de benzer bir yaptÄ±rÄ±m uygulamÄ±ÅŸtÄ±.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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