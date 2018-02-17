BBP'den KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi'ne ziyaret

BÃ¼yÃ¼k Birlik PartisiÂ (BBP) Genel BaÅŸkanÄ±Â Mustafa Destici, TÃ¼rkiye-UkraynaÂ iliÅŸkilerinin iki Ã¼lkenin ortak hassasiyeti olanÂ KÄ±rÄ±mÂ sayesinde geliÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.
Destici ve beraberindeki heyet, Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kievâ€™de bulunan KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisini (KTMM) ziyaret ederek, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu ve KTMM BaÅŸkanÄ± Refat Ã‡ubarov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Destici, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rklerin sorunlarÄ± ile de birinci derecede ilgilendiklerini sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±nÄ± kabul etmediklerini vurgulayan Destici, "Rusyaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±mâ€™Ä± zorbalÄ±kla iÅŸgalini kÄ±nÄ±yoruz, reddediyoruz. Zaten TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti ve hÃ¼kÃ¼meti de bunu net olarak ifade etti." dedi.
TÃ¼rkiye'nin KÄ±rÄ±m meselesini bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zme arzusunda olduÄŸunu belirten Destici, bu yÃ¼zden hÃ¼kÃ¼metin KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± ile yakÄ±n temas iÃ§inde olduÄŸunu ve meseleyi Ã§Ã¶zmek iÃ§in adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
TÃ¼rkiyeâ€™nin Ukrayna ile bu kadar yakÄ±n olmasÄ±nÄ±n sebebinin KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± olduÄŸunu vurgulayan Destici, "TÃ¼rkiye KÄ±rÄ±m ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± Ã¶nemsemektedir. Ukrayna da KÄ±rÄ±mâ€™Ä± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶nemsemektedir. Ä°ki Ã¼lkenin bu ortak hassasiyeti iki Ã¼lkeyi belli bir noktada buluÅŸturmuÅŸtur ve iliÅŸkileri de geliÅŸtirmiÅŸtir.Â Bunda KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± var." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n her noktasÄ±nda zulÃ¼m olduÄŸunu anlatan Destici, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:
"TÃ¼rkiye, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ gayreti gÃ¶steriyor. Ã–zellikle de yardÄ±m etme noktasÄ±nda Ã§abasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Oradaki TÃ¼rklerle irtibatÄ± gÃ¼Ã§lendirme anlamÄ±nda TÄ°KA vasÄ±tasÄ±yla oraya el uzatÄ±yor. Nerede TÃ¼rk topluluÄŸu varsa TÃ¼rk milleti varsa gÃ¼cÃ¼ yettiÄŸi kadar maddi ve manevi yardÄ±mÄ± yapÄ±yor. Biz bunun artarak devam etmesi hususunda hÃ¼kÃ¼meti teÅŸvik edici olduk. Bundan sonra da daha Ã¼st dÃ¼zeyde bunu yapacaÄŸÄ±z."
Destici, TÃ¼rkiyeâ€™nin terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ± baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekerek, yaÅŸanan bu zor sÃ¼reÃ§te TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ de TÃ¼rkiyeâ€™nin arkasÄ±nda hissettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisini ziyaret eden BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "TÃ¼rkiye KÄ±rÄ±m ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± Ã¶nemsemektedir. Ukrayna da KÄ±rÄ±mâ€™Ä± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶nemsemektedir." dedi
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