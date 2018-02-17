GÃ¼ncelleme: 09:25, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 17 Åžubat 2018



Foto: ArÅŸiv

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± ana oturumunda katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Mateusz Morawiecki ile bir araya gelecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Afyonkarahisar ve EskiÅŸehir il kongreleri ile EskiÅŸehir Modern Sanat MÃ¼zesi temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak. (Afyonkarahisar/12.00/EskiÅŸehir/15.00/16.30)Â 2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, DolmabahÃ§e SarayÄ± 1. ve 2. Hazine Sergi SalonlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek. (Ä°stanbul/14.00) 3- BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Almanya'da - BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± ana oturumunda katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek. - YÄ±ldÄ±rÄ±m, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Mateusz Morawiecki ile bir araya gelecek. (MÃ¼nih)Â 4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor. (Ä°dlib/Azez/Afrin)Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET 1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, AK Parti 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. (Kocaeli/19.00)Â 2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, ValiliÄŸi, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve AFAD Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek. (Ordu/10.00/11.00/12.00)Â Â 3- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MÃœSÄ°AD TÃœÄ°D Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Bal-GÃ¶Ã§ Orhangazi ÅŸubesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek, ÅŸehit Pilot YÃ¼zbaÅŸÄ± Yunus Bal iÃ§in Hatuniye Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±na katÄ±lacak, AK Parti Ä°znik, Orhangazi ve NilÃ¼fer teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret edecek. (Bursa/10.00-19.30)Â 4- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti Ä°mamoÄŸlu ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak. (Adana/11.00/15.00)Â 5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Yerel YÃ¶netimler Karadeniz BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek. (Tokat/10.30)Â 6- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, AÄŸaÃ§eli kÃ¶yÃ¼nde taziye ziyaretinde bulunacak, geleneksel Hasarek Festivali'ne katÄ±lacak. (BingÃ¶l/12.40/13.40)Â Â EKONOMÄ° 1- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, AK Parti YeÅŸilyurt ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret edecek, Ambalaj AtÄ±ÄŸÄ± AyrÄ±ÅŸtÄ±rma Tesisleri temel atma tÃ¶renine iÅŸtirak edecek, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lanÂ askerlerin ailelerine ziyarette bulunacak.Â (Malatya/10.00-17.00)Â 2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan Siirt HavalimanÄ±'nda incelemede bulunacak ve ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â (Siirt/11.15-14.00)Â

Â GÃœNCEL 1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, ReyhanlÄ± ilÃ§esinde ÅŸehit ailesini ziyaret edecek, KYK Ã¶ÄŸrencileriyle bir araya gelecek. (Hatay/11.30/15.00)Â Â Â SPOR 1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, DÃ¼nya Etnospor Konfederasyonunca dÃ¼zenlenen "Geleneksel SporlarÄ±n Ä°hyasÄ± Forumu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak. (Antalya/09.30)Â 2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Antalyaspor-Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-OsmanlÄ±spor ve FenerbahÃ§e-Aytemiz Alanyaspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak. (Antalya/13.30/Sivas/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â 3- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasÄ±nda BalÄ±kesirspor Baltok-TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor, AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-Denizlispor ve Grandmedical Manisaspor-Adanaspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak. (BalÄ±kesir/Erzurum/13.00/Giresun/Manisa/15.30)Â 4- Basketbol PTT Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± finalinde Anadolu Efes-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka ve BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-TOFAÅž maÃ§larÄ± yapÄ±lacak. (Ä°stanbul14.00/18.00)Â 5- 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±, GÃ¼ney Kore'de devam ediyor. (PyeongChang) 6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 18. haftasÄ±, Bornova Beckerspor-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BOTAÅž-Canik Belediyespor, Ä°stanbul Ãœniversitesi-OGM Ormanspor ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Galatasaray maÃ§larÄ±na sahne olacak. (Ä°zmir/13.00/Ankara/14.00/Ä°stanbul/16.00/17.30)Â 7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasÄ±nda Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ, EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve VakÄ±fBank-Seramiksan maÃ§larÄ± oynanacak. (Ä°stanbul/14.00/15.00/17.00)Â 8- Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ-Ziraat BankasÄ±, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, TKD Kuzey Enerji GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Torul GenÃ§lik-FenerbahÃ§e, Jeopark Kula Belediyespor-Arkas Spor ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Maliye Piyango karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak. (Ä°stanbul/13.00/Ankara/GÃ¼mÃ¼ÅŸhane/Manisa/14.00/Ä°stanbul/17.00)Â 9- Hentbol Erkekler Challenge KupasÄ± son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda GÃ¶ztepe, deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karÅŸÄ±laÅŸacak. (Atina/16.00)

Ä°lgili Konular tÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.