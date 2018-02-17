TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 17 Åžubat 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Afyonkarahisar ve EskiÅŸehir il kongreleri ile EskiÅŸehir Modern Sanat MÃ¼zesi temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Afyonkarahisar/12.00/EskiÅŸehir/15.00/16.30)Â
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, DolmabahÃ§e SarayÄ± 1. ve 2. Hazine Sergi SalonlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/14.00)
3- BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Almanya'da
- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± ana oturumunda katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek.
- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Mateusz Morawiecki ile bir araya gelecek.
(MÃ¼nih)Â
4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, AK Parti 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Kocaeli/19.00)Â
2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, ValiliÄŸi, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve AFAD Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek.
(Ordu/10.00/11.00/12.00)Â Â
3- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MÃœSÄ°AD TÃœÄ°D Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Bal-GÃ¶Ã§ Orhangazi ÅŸubesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek, ÅŸehit Pilot YÃ¼zbaÅŸÄ± Yunus Bal iÃ§in Hatuniye Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±na katÄ±lacak, AK Parti Ä°znik, Orhangazi ve NilÃ¼fer teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret edecek.
(Bursa/10.00-19.30)Â
4- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti Ä°mamoÄŸlu ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.
(Adana/11.00/15.00)Â
5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Yerel YÃ¶netimler Karadeniz BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Tokat/10.30)Â
6- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, AÄŸaÃ§eli kÃ¶yÃ¼nde taziye ziyaretinde bulunacak, geleneksel Hasarek Festivali'ne katÄ±lacak.
(BingÃ¶l/12.40/13.40)Â
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EKONOMÄ°
1- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, AK Parti YeÅŸilyurt ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret edecek, Ambalaj AtÄ±ÄŸÄ± AyrÄ±ÅŸtÄ±rma Tesisleri temel atma tÃ¶renine iÅŸtirak edecek, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lanÂ askerlerin ailelerine ziyarette bulunacak.Â
(Malatya/10.00-17.00)Â
2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan Siirt HavalimanÄ±'nda incelemede bulunacak ve ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â
(Siirt/11.15-14.00)Â
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GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, ReyhanlÄ± ilÃ§esinde ÅŸehit ailesini ziyaret edecek, KYK Ã¶ÄŸrencileriyle bir araya gelecek.
(Hatay/11.30/15.00)Â
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Â SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, DÃ¼nya Etnospor Konfederasyonunca dÃ¼zenlenen "Geleneksel SporlarÄ±n Ä°hyasÄ± Forumu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.
(Antalya/09.30)Â
2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Antalyaspor-Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-OsmanlÄ±spor ve FenerbahÃ§e-Aytemiz Alanyaspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Antalya/13.30/Sivas/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â
3- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasÄ±nda BalÄ±kesirspor Baltok-TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor, AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-Denizlispor ve Grandmedical Manisaspor-Adanaspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.
(BalÄ±kesir/Erzurum/13.00/Giresun/Manisa/15.30)Â
4- Basketbol PTT Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± finalinde Anadolu Efes-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka ve BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-TOFAÅž maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Ä°stanbul14.00/18.00)Â
5- 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±, GÃ¼ney Kore'de devam ediyor.
(PyeongChang)
6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 18. haftasÄ±, Bornova Beckerspor-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BOTAÅž-Canik Belediyespor, Ä°stanbul Ãœniversitesi-OGM Ormanspor ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Galatasaray maÃ§larÄ±na sahne olacak.
(Ä°zmir/13.00/Ankara/14.00/Ä°stanbul/16.00/17.30)Â
7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasÄ±nda Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ, EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve VakÄ±fBank-Seramiksan maÃ§larÄ± oynanacak.
(Ä°stanbul/14.00/15.00/17.00)Â
8- Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ-Ziraat BankasÄ±, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, TKD Kuzey Enerji GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Torul GenÃ§lik-FenerbahÃ§e, Jeopark Kula Belediyespor-Arkas Spor ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Maliye Piyango karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.
(Ä°stanbul/13.00/Ankara/GÃ¼mÃ¼ÅŸhane/Manisa/14.00/Ä°stanbul/17.00)Â
9- Hentbol Erkekler Challenge KupasÄ± son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda GÃ¶ztepe, deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Atina/16.00)
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± ana oturumunda katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Mateusz Morawiecki ile bir araya gelecek.
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Gayriresmi ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak ve "GÃ¼venlik ve Savunma AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda konuÅŸacak, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye gelecek ABD DÄ±ÅŸÄ±ÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä± kabul edecek
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, NATO KarargahÄ±'ndaki Kuzey Atlantik Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n Savunma BakanlarÄ± Oturumu'na iÅŸtirak edecek.
AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Antarktika'ya 2. kez bilimsel sefere Ã§Ä±kacak heyeti kabul edecek.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Moskovaâ€™da bir araya gelecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zoran Zaevâ€™i kabul edecek.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'i iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± ile YÄ±ldÄ±z SarayÄ±'nda "VefatÄ±nÄ±n 100. YÄ±lÄ±nda Sultan AbdÃ¼lhamid'i Anlamak" programÄ±na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu kabul edecek
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
TBMM Genel Kurulda, TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete verilen izin sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Genel Kurulda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi ele alÄ±nacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.