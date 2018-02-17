GÃ¼ncelleme: 09:49, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ±na 2 tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kmeye ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edilen kiÅŸiler hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 zanlÄ±, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Adliyesine getirildi.

ÅžÃ¼pheliler Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Kaya, Demokratik BÃ¶lgeler Partisi EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hacer Ã–zdemir, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel BaÅŸkanvekili Fadime Ã‡elebi, HalklarÄ±n Demokratik Kongresi EÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Onur HamzaoÄŸlu, YeÅŸiller ve Sol Gelecek Partisi EÅŸ SÃ¶zcÃ¼leri Ã–zlem Eylem Tuncaelli ve Naci SÃ¶nmez ile Sosyalist DayanÄ±ÅŸma Platformu EÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Keziban Konukcu Kok, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade verdi.

SoruÅŸturma savcÄ±sÄ±, ÅŸÃ¼phelilerden Kaya, Ã–zdemir, Ã‡elebi ve HamzaoÄŸlu'nu tutuklanmalarÄ±, Tuncaelli, SÃ¶nmez ve Kok'u da adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± talebiyle sulh ceza hakimliÄŸine sevk etti.

NÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince sorgulanan bu kiÅŸilerden Fadime Ã‡elebi ve Onur HamzaoÄŸlu tutuklandÄ±. DiÄŸer ÅŸÃ¼pheliler ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.

SÃ¶z konusu kiÅŸiler hakkÄ±nda 12 Åžubat'ta, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" ile "halkÄ±n kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek" suÃ§larÄ±ndan yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.