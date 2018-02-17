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16:40, 17 Åžubat 2018 Cumartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 10:29, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

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Almanya'daki Ã§ocuklar dini mabetleri maketlerini yaparak Ã¶ÄŸrendi
Almanya'daki Ã§ocuklar dini mabetleri maketlerini yaparak Ã¶ÄŸrendi

Almanya'daki DÃ¼sseldorf Merkez Camisi'nde Ã§ocuklarÄ±n Ä°slam dini ve mabetlerini tanÄ±malarÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, 5-10 yaÅŸ grubu kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nÄ±n kartondan maketlerini yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinde, Ã§ocuklarÄ±nÂ Ä°slam diniÂ ve mabetlerini tanÄ±malarÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinliÄŸeÂ yoÄŸun ilgiÂ gÃ¶sterildi.

Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine baÄŸlÄ± (DÄ°TÄ°B)Â DÃ¼sseldorf Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen etkinlikte, 5-10 yaÅŸ grubu kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler, bÃ¼yÃ¼k bir titizlikleÂ Kabe-i Muazzama,Â Mescid-i NebeviÂ veÂ Mescid-i Aksa'nÄ±n kartondan maketlerini yaptÄ±.

Caminin din gÃ¶revlisi Aycan Bellikli, Ã¶ÄŸrencilerin Ä°slam dini ve mabetlerini yakÄ±ndan tanÄ±malarÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir etkinlik dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.Â 

Ã–ÄŸrencilerin bÃ¶ylece hem sosyalleÅŸtiklerini hem de yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±rken kendilerini daha iyi ifade edebilme yeteneÄŸinin geliÅŸtiÄŸini dile getiren Belikli, "VerdiÄŸimiz din dersleri kapsamÄ±nda Ã¶nce MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kÄ±blesi olan Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n maketini yaparak mescitlerimizi tanÄ±ttÄ±k. BÃ¼yÃ¼k bir zevkle geÃ§en ders saatlerimizde Ã§ocuklarÄ±mÄ±z eÄŸlenceli bir ortamda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rme fÄ±rsatÄ±nÄ± buluyorlar." dedi.

"AÄŸaÃ§ yaÅŸ iken eÄŸilir." diyen Belikli, etkinliÄŸe gÃ¶sterilen yoÄŸun ilginin kendilerini mutlu ettiÄŸini belirtti.



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