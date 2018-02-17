GÃ¼ncelleme: 10:45, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye'den Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias'a tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias'Ä±n, bir TV kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler hakkÄ±ndaki soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.Â

Aksoy, Yunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias'Ä±n dÃ¼n bazÄ± basÄ±n organlarÄ±na yansÄ±yan ve Yunanistan'Ä±n TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± "barÄ±ÅŸÃ§Ä± olmayan davranÄ±ÅŸlarda" bulunabileceÄŸine yÃ¶nelik ifadelerinin "kaygÄ± verici ve esefle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±" vurguladÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras'Ä±n, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan Aksoy, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme hakkÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan da gÃ¶rÃ¼leceÄŸi Ã¼zere gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ege Denizi'nde komÅŸumuz Yunanistan'la son dÃ¶nemde yaÅŸanan gerginlikten rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸumuz, tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Yunanistan'Ä±n gerekli tedbirleri almasÄ±nÄ± beklediÄŸimiz vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Nitekim, gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ±na raÄŸmen olumlu bir havada cereyan eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, sorunlarÄ±n diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne aÄŸÄ±rlÄ±k verilmesi ve gÃ¼ven arttÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemlerin pekiÅŸtirilmesi Ã¼zerinde durulmuÅŸtur."

Aksoy, bu Ã§erÃ§evede, TÃ¼rkiye'nin Ege'deki gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± taraftarÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Ancak, maalesef gÃ¶rÃ¼nen o ki, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± (Kocias), siyasi pozisyonunun gerektirdiÄŸi sorumluluktan uzak, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olmayan ve haddini aÅŸan bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsemektedir. DolayÄ±sÄ±yla, SayÄ±n BaÅŸbakanlar (YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ã‡ipras) arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmedeki mÃ¼ÅŸterek temennilere uygun biÃ§imde Yunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™nÄ± aklÄ±selime davet ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.