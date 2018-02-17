TÃ¼rkiye'den Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias'a tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias'Ä±n, bir TV kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler hakkÄ±ndaki soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.Â
Aksoy, Yunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias'Ä±n dÃ¼n bazÄ± basÄ±n organlarÄ±na yansÄ±yan ve Yunanistan'Ä±n TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± "barÄ±ÅŸÃ§Ä± olmayan davranÄ±ÅŸlarda" bulunabileceÄŸine yÃ¶nelik ifadelerinin "kaygÄ± verici ve esefle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±" vurguladÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras'Ä±n, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan Aksoy, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme hakkÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan da gÃ¶rÃ¼leceÄŸi Ã¼zere gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ege Denizi'nde komÅŸumuz Yunanistan'la son dÃ¶nemde yaÅŸanan gerginlikten rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸumuz, tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Yunanistan'Ä±n gerekli tedbirleri almasÄ±nÄ± beklediÄŸimiz vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Nitekim, gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ±na raÄŸmen olumlu bir havada cereyan eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, sorunlarÄ±n diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne aÄŸÄ±rlÄ±k verilmesi ve gÃ¼ven arttÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemlerin pekiÅŸtirilmesi Ã¼zerinde durulmuÅŸtur."
Aksoy, bu Ã§erÃ§evede, TÃ¼rkiye'nin Ege'deki gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± taraftarÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Ancak, maalesef gÃ¶rÃ¼nen o ki, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± (Kocias), siyasi pozisyonunun gerektirdiÄŸi sorumluluktan uzak, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olmayan ve haddini aÅŸan bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsemektedir. DolayÄ±sÄ±yla, SayÄ±n BaÅŸbakanlar (YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ã‡ipras) arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmedeki mÃ¼ÅŸterek temennilere uygun biÃ§imde Yunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™nÄ± aklÄ±selime davet ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°stanbul'da BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri ve Tuzla'nÄ±n bazÄ± kesimlerine 19-20 Åžubat'ta su verilemeyecek.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ankara ValiliÄŸince AÅžTÄ°'nin gÃ¼venliÄŸi ile ilgili aralarÄ±nda uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu komisyon, gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek bir rapor hazÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda TÃ¼rk hapishanelerinde DEAÅž mensubu tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin. Yuvarlayarak sÃ¶ylÃ¼yorum. 5 bin 800 yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan sokmadÄ±k, geri gÃ¶nderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa Ã¼lkelerinden geliyor..." dedi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TSK'nÄ±n Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin " ElhamdÃ¼lillah, her geÃ§en gÃ¼n zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile bir araya geldi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, televizyon ve radyo kanallarÄ±nda Ã¼rÃ¼n pazarlamak amacÄ±yla dini duygularÄ± istismar eden yayÄ±nlara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu.
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bazÄ± alanlarÄ±ndaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerine yÃ¶nelik iÅŸlemleri yÃ¼rÃ¼tme gÃ¶revini 2 Nisan'da devralacak NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeline, baÅŸvurudan belgelerin teslimine kadar tÃ¼m uygulamalarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimler verilecek.
Ã‡Ãœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Adli TÄ±p Ana Bilim DalÄ±nca, Adana'da 2 arÄ±tma tesisinden bir yÄ±l boyunca dÃ¶nem dÃ¶nem idrar Ã¶rnekleri toplanarak, uyuÅŸturucu taramasÄ± ve kullanÄ±m miktarlarÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan analiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± tamamlandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias'Ä±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, Kocias'Ä±n, siyasi pozisyonunun gerektirdiÄŸi sorumluluktan uzak, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olmayan ve haddini aÅŸan bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsediÄŸini belirtti.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, sosyal medya Ã¼zerinden Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto etme bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼pheliden 2'si tutuklandÄ±.
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisini ziyaret eden BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "TÃ¼rkiye KÄ±rÄ±m ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± Ã¶nemsemektedir. Ukrayna da KÄ±rÄ±mâ€™Ä± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶nemsemektedir." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile MÃ¼nihâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.