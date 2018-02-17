GÃ¼ncelleme: 10:57, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Adana'da atÄ±k sularda uyuÅŸturucu analizi yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡ukurova Ãœniversitesi (Ã‡Ãœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi Adli TÄ±p Ana Bilim DalÄ±Â tarafÄ±ndan, kentte 2 arÄ±tma tesisinden bir yÄ±l boyunca 3'er aylÄ±k sÃ¼relerle 24 saatlik idrar Ã¶rnekleri toplanarak yaptÄ±ÄŸÄ±Â uyuÅŸturucu taramasÄ±Â ve kullanÄ±m miktarlarÄ±nÄ±n belirlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmada, kentte en Ã§ok sentetik uyuÅŸturucu hap ileÂ uyuÅŸturucuÂ maddenin yaygÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Ã‡Ãœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve Adli Toksikolog DoÃ§. Dr. Nebile DaÄŸlÄ±oÄŸlu, uyuÅŸturucu madde analizi konusunda kentteki 2 arÄ±tma tesisinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kanalizasyonda madde taramasÄ±nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkede yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DaÄŸlÄ±oÄŸlu, Adana'da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "YÃ¼reÄŸir ve Seyhan'daki arÄ±tma tesisleri yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon kiÅŸiye hizmet veriyor. Bu tesislerden 1 yÄ±l boyunca 3'er aylÄ±k sÃ¼relerde, farklÄ± mevsimlerde 24 saatlik Ã¶rnekler toplandÄ± ve onlar analiz edildi." dedi.

Analiz sonuÃ§larÄ±nÄ±n kendilerini de ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DoÃ§. Dr. DaÄŸlÄ±oÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BeklemediÄŸimiz sonuÃ§lar elde ettik. Adana'da genel nÃ¼fusun kullanÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan gerÃ§ekten ilginÃ§ sonuÃ§lara ulaÅŸÄ±ldÄ±. Kokain kullanÄ±mÄ±, Seyhan'daki arÄ±tma tesisinde, kÄ±ÅŸ mevsiminde en Ã§ok cuma gÃ¼nÃ¼ tespit edildi. Bu miktar da gÃ¼nde 56 miligram, ortalama bin kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± miktar olarak belirlendi. Avrupa'da kokain kullanÄ±mÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Adana'nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. DiÄŸer uyuÅŸturucu maddelere, amfetaminlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise ne yazÄ±k ki birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinden oldukÃ§a yÃ¼ksek bulundu. Seyhan'daki arÄ±tma tesisinde, yaz mevsiminde salÄ± gÃ¼nÃ¼ en yÃ¼ksek amfetamin kullanÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. MiktarlarÄ±mÄ±z da birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinden oldukÃ§a yÃ¼ksek. Metamfetaminde YÃ¼reÄŸir bÃ¶lgesinde en yÃ¼ksek deÄŸeri bulduk ama yine Avrupa'nÄ±n diÄŸer ÅŸehirlerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Adana'da Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu gÃ¶rmekteyiz. Eroin kullanÄ±mÄ±nÄ± en yÃ¼ksek Seyhan'daki arÄ±tma tesisinde bulurken, diÄŸer Ã¼lkelerle kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§ok yÃ¼ksek olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor."

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