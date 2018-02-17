Adana'da atÄ±k sularda uyuÅŸturucu analizi yapÄ±ldÄ±

Ã‡ukurova Ãœniversitesi (Ã‡Ãœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi Adli TÄ±p Ana Bilim DalÄ±Â tarafÄ±ndan, kentte 2 arÄ±tma tesisinden bir yÄ±l boyunca 3'er aylÄ±k sÃ¼relerle 24 saatlik idrar Ã¶rnekleri toplanarak yaptÄ±ÄŸÄ±Â uyuÅŸturucu taramasÄ±Â ve kullanÄ±m miktarlarÄ±nÄ±n belirlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmada, kentte en Ã§ok sentetik uyuÅŸturucu hap ileÂ uyuÅŸturucuÂ maddenin yaygÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
Ã‡Ãœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve Adli Toksikolog DoÃ§. Dr. Nebile DaÄŸlÄ±oÄŸlu, uyuÅŸturucu madde analizi konusunda kentteki 2 arÄ±tma tesisinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kanalizasyonda madde taramasÄ±nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkede yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DaÄŸlÄ±oÄŸlu, Adana'da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "YÃ¼reÄŸir ve Seyhan'daki arÄ±tma tesisleri yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon kiÅŸiye hizmet veriyor. Bu tesislerden 1 yÄ±l boyunca 3'er aylÄ±k sÃ¼relerde, farklÄ± mevsimlerde 24 saatlik Ã¶rnekler toplandÄ± ve onlar analiz edildi." dedi.
Analiz sonuÃ§larÄ±nÄ±n kendilerini de ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DoÃ§. Dr. DaÄŸlÄ±oÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"BeklemediÄŸimiz sonuÃ§lar elde ettik. Adana'da genel nÃ¼fusun kullanÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan gerÃ§ekten ilginÃ§ sonuÃ§lara ulaÅŸÄ±ldÄ±. Kokain kullanÄ±mÄ±, Seyhan'daki arÄ±tma tesisinde, kÄ±ÅŸ mevsiminde en Ã§ok cuma gÃ¼nÃ¼ tespit edildi. Bu miktar da gÃ¼nde 56 miligram, ortalama bin kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± miktar olarak belirlendi. Avrupa'da kokain kullanÄ±mÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Adana'nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. DiÄŸer uyuÅŸturucu maddelere, amfetaminlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise ne yazÄ±k ki birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinden oldukÃ§a yÃ¼ksek bulundu. Seyhan'daki arÄ±tma tesisinde, yaz mevsiminde salÄ± gÃ¼nÃ¼ en yÃ¼ksek amfetamin kullanÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. MiktarlarÄ±mÄ±z da birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinden oldukÃ§a yÃ¼ksek. Metamfetaminde YÃ¼reÄŸir bÃ¶lgesinde en yÃ¼ksek deÄŸeri bulduk ama yine Avrupa'nÄ±n diÄŸer ÅŸehirlerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Adana'da Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu gÃ¶rmekteyiz. Eroin kullanÄ±mÄ±nÄ± en yÃ¼ksek Seyhan'daki arÄ±tma tesisinde bulurken, diÄŸer Ã¼lkelerle kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§ok yÃ¼ksek olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor."
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Ä°stanbul'da BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri ve Tuzla'nÄ±n bazÄ± kesimlerine 19-20 Åžubat'ta su verilemeyecek.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ankara ValiliÄŸince AÅžTÄ°'nin gÃ¼venliÄŸi ile ilgili aralarÄ±nda uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu komisyon, gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek bir rapor hazÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda TÃ¼rk hapishanelerinde DEAÅž mensubu tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin. Yuvarlayarak sÃ¶ylÃ¼yorum. 5 bin 800 yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan sokmadÄ±k, geri gÃ¶nderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa Ã¼lkelerinden geliyor..." dedi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TSK'nÄ±n Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin " ElhamdÃ¼lillah, her geÃ§en gÃ¼n zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile bir araya geldi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, televizyon ve radyo kanallarÄ±nda Ã¼rÃ¼n pazarlamak amacÄ±yla dini duygularÄ± istismar eden yayÄ±nlara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu.
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bazÄ± alanlarÄ±ndaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerine yÃ¶nelik iÅŸlemleri yÃ¼rÃ¼tme gÃ¶revini 2 Nisan'da devralacak NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeline, baÅŸvurudan belgelerin teslimine kadar tÃ¼m uygulamalarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimler verilecek.
Ã‡Ãœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Adli TÄ±p Ana Bilim DalÄ±nca, Adana'da 2 arÄ±tma tesisinden bir yÄ±l boyunca dÃ¶nem dÃ¶nem idrar Ã¶rnekleri toplanarak, uyuÅŸturucu taramasÄ± ve kullanÄ±m miktarlarÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan analiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± tamamlandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias'Ä±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, Kocias'Ä±n, siyasi pozisyonunun gerektirdiÄŸi sorumluluktan uzak, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olmayan ve haddini aÅŸan bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsediÄŸini belirtti.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, sosyal medya Ã¼zerinden Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto etme bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼pheliden 2'si tutuklandÄ±.
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisini ziyaret eden BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "TÃ¼rkiye KÄ±rÄ±m ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± Ã¶nemsemektedir. Ukrayna da KÄ±rÄ±mâ€™Ä± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶nemsemektedir." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile MÃ¼nihâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.