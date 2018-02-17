GÃ¼ncelleme: 11:14, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Lavrov'dan ABD'ye 'TÃ¼rkiye' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin, Suriye'de vizyonsuz bir yaklaÅŸÄ±ma sahip olduÄŸunu belirterek, "ABD, Suriye'deki eylemlerinin baÅŸÄ±ndan itibaren KÃ¼rtlere dayandÄ± ve TÃ¼rkiye'nin hoÅŸnutsuzluÄŸunu gÃ¶rmezden geldi." dedi.

Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentinde gerÃ§ekleÅŸtirilen 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lan Lavrov, Euronews televizyon kanalÄ±na deÄŸerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, Suriye'de 2-3 yÄ±ldÄ±r yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde bulunduÄŸunu dile getiren Lavrov, "ABD, Suriye'deki eylemlerinin baÅŸÄ±ndan itibaren KÃ¼rtlere dayandÄ± ve TÃ¼rkiye'nin hoÅŸnutsuzluÄŸunu gÃ¶rmezden geldi. TÃ¼rkiye'nin konumu farklÄ± ÅŸekillerde deÄŸerlendirilebilir ancak bu konum bir gerÃ§ektir ve hiÃ§bir zaman da sÄ±r deÄŸildi." ifadelerini kullandÄ±.

Lavrov, TÃ¼rkiye'nin, Suriye'deki bazÄ± gruplarÄ±, birÃ§ok Ã¼lke tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kabul edilen PKK ile baÄŸlantÄ±lÄ± olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n bilindiÄŸini anlatan Lavrov, "TÃ¼rkiye defalarca Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bÃ¶lgenin KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ne geÃ§mesine hiÃ§bir ÅŸekilde izin vermeyeceÄŸini belirtmiÅŸti ancak ABD, TÃ¼rkiye'nin tutumunu gÃ¶rmezden gelerek KÃ¼rtlere muazzam silah yardÄ±mlarÄ± yaptÄ±." diye konuÅŸtu.

ABD'nin sÃ¶z konusu tutumunu eleÅŸtiren Lavrov, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na ve belki de kÃ¶tÃ¼ niyetli yaklaÅŸÄ±ma sahip. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Ã§oÄŸunluÄŸu KÃ¼rtlerden oluÅŸan ve TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±nda 30 bin kiÅŸilik bir ordu kuracaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Sonra beceriksizce bu aÃ§Ä±klamalarÄ± reddettiler ancak bu aÃ§Ä±klamalar, sÃ¶z konusu niyetlerinin devam ettiÄŸi gerÃ§eÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor. SonrasÄ±nda TÃ¼rkiye, Afrin operasyonunu baÅŸlattÄ±. Bu aÃ§Ä±kÃ§asÄ± benim iÃ§in sÃ¼rpriz olmadÄ±. Ankara'nÄ±n sÃ¼rekli uyarÄ±larÄ±nÄ± Washington gÃ¶rmezden geldi."