GÃ¼ncelleme: 11:28, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

NÃ¼fus memurlarÄ±na 'ikinci nesil pasaport' eÄŸitimi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

676 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'nin 25'inci maddesiyleÂ pasaportÂ ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerine ait iÅŸ ve iÅŸlemleri yÃ¼rÃ¼tme gÃ¶reviÂ NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne verildi.

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'nin 26'ncÄ± maddesi uyarÄ±nca ikinci nesil TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Elektronik PasaportlarÄ±'nÄ±n NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan verilmesine 2 Nisan'da baÅŸlanacak.

KiÅŸisel bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yeni nesil T.C. kimlik kartlarÄ±nda da kullanÄ±lan polikarbon maddeden yapÄ±lacak ikinci nesil e-pasaportlar, mevcut pasaportlara gÃ¶re daha dayanÄ±klÄ± ve uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olacak.

AB'nin vize serbestliÄŸi kriterlerinden biri olan yÃ¼ksek gÃ¼venlik Ã¶zelliÄŸini de destekleyen bu pasaportlar, iÃ§erisinde Ã§ip barÄ±ndÄ±ran polikarbon malzemesiyle sahteciliÄŸe karÅŸÄ± daha gÃ¼venli olacak.

HÄ°ZMETÄ°N DAHA VERÄ°MLÄ° OLMASI Ä°Ã‡Ä°N EÄžÄ°TÄ°M PLANLANDI

Hususi ve hizmet damgalÄ± pasaport iÃ§in baÅŸvurular 81 Ä°l NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, umuma mahsus pasaportlar ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi iÃ§in baÅŸvurular ise 681 ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yapÄ±lacak.

NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince bu hizmetin daha etkin ve verimli yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi amacÄ±yla Pasaport ve SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgeleri UÃ§ KullanÄ±cÄ± EÄŸitimi planlandÄ±.

Verilecek eÄŸitim, vatandaÅŸlarÄ±n il ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine yapacaklarÄ± pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi taleplerine iliÅŸkin baÅŸvuru iÅŸlemlerinden itibaren bu belgelerin teslim edilmesine kadar geÃ§en tÃ¼m uygulamalarÄ±n tatbiki olarak yapÄ±lacak.

SÃ¶z konusu eÄŸitim, 19 Åžubat-4 Mart tarihlerinde 81 Ä°l NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 762, genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten 23 personel olmak Ã¼zere 785 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Antalya'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

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