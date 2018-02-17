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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:41, 17 Åžubat 2018 Cumartesi
Amerika
11:59, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

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FBI'dan ABD'deki lise saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili itiraf
FBI'dan ABD'deki lise saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili itiraf

FBI, 14 Åžubat'ta Florida'da bir lisede dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n faili hakkÄ±ndaki istihbaratÄ± soruÅŸturmasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu itiraf etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'deÂ Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu'ndan (FBI), yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, failin "Ã¶ldÃ¼rme arzusu", silah satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve bir saldÄ±rÄ± planlÄ±yor olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde geÃ§en ay gelen istihbaratÄ±n ajanlarca soruÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, bu istihbaratÄ±n FBI'Ä±n Miami ÅŸubesiyle paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸi, ancak bunun da yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kabul edildi.

Florida Valisi Rick Scott, aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan FBI BaÅŸkanÄ±'na istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken, BaÅŸsavcÄ± Jeff Sessions, FBI'Ä±n hatasÄ±nÄ±n "trajik sonuÃ§lar" doÄŸurduÄŸunu sÃ¶yledi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼reci deÄŸerlendirmeye almasÄ± talimatÄ± verdi.

Bu arada ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump saldÄ±rÄ±nÄ±n Florida'da bir hastanede tedavi gÃ¶ren kurbanlarÄ±yla bir araya geldi.

Trump, Broward Health North hastanesini ziyareti sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ±dan sonra derhal gÃ¶reve koyulan doktor, hemÅŸire ve ilk yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± tebrik ederek, bazÄ± kurbanlarÄ±n 20 dakika iÃ§inde hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

NE OLMUÅžTU?

ABD'nin Florida eyaletine baÄŸlÄ± Broward kentinde 19 yaÅŸÄ±ndaki Nikolaus Cruz'un Stoneman Douglas lisesine dÃ¼zenlediÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 17 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Amerikan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlÄ± beyaz Ä±rkÃ§Ä± bir gruba Ã¼ye olduÄŸu ve MÃ¼slÃ¼manlarla siyahilerden "nefret ettiÄŸi" belirtilmiÅŸti.

Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda "profesyonel bir silahlÄ± okul saldÄ±rganÄ± olma" arzusunu dile getirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan Cruz'un, daha Ã¶nce iki kez "saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi" ÅŸeklinde tehdit mesajlarÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

SaldÄ±rganÄ±n AR-15 tarzÄ± yarÄ± otomatik silah kullandÄ±ÄŸÄ± ve silahÄ± yasal olarak temin ettiÄŸi de kaydedilmiÅŸti



Ä°lgili Konular FBI
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