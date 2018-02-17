FBI'dan ABD'deki lise saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili itiraf

ABD'deÂ Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu'ndan (FBI), yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, failin "Ã¶ldÃ¼rme arzusu", silah satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve bir saldÄ±rÄ± planlÄ±yor olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde geÃ§en ay gelen istihbaratÄ±n ajanlarca soruÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, bu istihbaratÄ±n FBI'Ä±n Miami ÅŸubesiyle paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸi, ancak bunun da yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kabul edildi.
Florida Valisi Rick Scott, aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan FBI BaÅŸkanÄ±'na istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken, BaÅŸsavcÄ± Jeff Sessions, FBI'Ä±n hatasÄ±nÄ±n "trajik sonuÃ§lar" doÄŸurduÄŸunu sÃ¶yledi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼reci deÄŸerlendirmeye almasÄ± talimatÄ± verdi.
Bu arada ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump saldÄ±rÄ±nÄ±n Florida'da bir hastanede tedavi gÃ¶ren kurbanlarÄ±yla bir araya geldi.
Trump, Broward Health North hastanesini ziyareti sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ±dan sonra derhal gÃ¶reve koyulan doktor, hemÅŸire ve ilk yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± tebrik ederek, bazÄ± kurbanlarÄ±n 20 dakika iÃ§inde hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
ABD'nin Florida eyaletine baÄŸlÄ± Broward kentinde 19 yaÅŸÄ±ndaki Nikolaus Cruz'un Stoneman Douglas lisesine dÃ¼zenlediÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 17 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Amerikan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlÄ± beyaz Ä±rkÃ§Ä± bir gruba Ã¼ye olduÄŸu ve MÃ¼slÃ¼manlarla siyahilerden "nefret ettiÄŸi" belirtilmiÅŸti.
Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda "profesyonel bir silahlÄ± okul saldÄ±rganÄ± olma" arzusunu dile getirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan Cruz'un, daha Ã¶nce iki kez "saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi" ÅŸeklinde tehdit mesajlarÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
SaldÄ±rganÄ±n AR-15 tarzÄ± yarÄ± otomatik silah kullandÄ±ÄŸÄ± ve silahÄ± yasal olarak temin ettiÄŸi de kaydedilmiÅŸti
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi ve "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentinde 18 bin 44 kiÅŸi "Muhammed" ismini taÅŸÄ±yor. BaÅŸkent'teki kadÄ±nlar arasÄ±nda "Fatma" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden "Avrupa'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi" Kosova 10. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Facebook, RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in FBI ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek
Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar kenti yerle bir etti.
Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.
FBI, 14 Åžubat'ta Florida'da bir lisede dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n faili hakkÄ±ndaki istihbaratÄ± soruÅŸturmasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu itiraf etti
Ä°sveÃ§ devlet radyosu SR'nin haberine gÃ¶re, iltica baÅŸvurusunda bulunan FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± 183 kiÅŸiden 168'ine ret yanÄ±tÄ± verildi, 15'inin talebi ise kabul edildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na ve belki de kÃ¶tÃ¼ niyetli yaklaÅŸÄ±ma sahip. ABD, Suriye'deki eylemlerinin baÅŸÄ±ndan itibaren KÃ¼rtlere dayandÄ± ve TÃ¼rkiye'nin hoÅŸnutsuzluÄŸunu gÃ¶rmezden geldi." dedi.
Almanya'daki DÃ¼sseldorf Merkez Camisi'nde Ã§ocuklarÄ±n Ä°slam dini ve mabetlerini tanÄ±malarÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, 5-10 yaÅŸ grubu kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nÄ±n kartondan maketlerini yaptÄ±.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.