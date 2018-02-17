GÃ¼ncelleme: 12:14, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

SÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' uygulamasÄ± uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kilis'teÂ Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bazÄ± alanlarÄ±ndaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kilis ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla, Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±ndakiÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅžâ€™a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bunlarÄ±n baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zereÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bu kapsamda, muhtemel terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi, kamu gÃ¼venliÄŸi ve esenliÄŸinin korunmasÄ± maksadÄ±yla bazÄ± kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Kilis'in merkez ilÃ§e mÃ¼lki sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan AkÃ§abaÄŸlar, DemirÄ±ÅŸÄ±k, DoÄŸanÃ§ay, TahtalÄ±, Duruca, BeÅŸenli kÃ¶yÃ¼ ile AÅŸaÄŸÄ± ve YamaÃ§ mezralarÄ±, HacipoÄŸlu, SÃ¼ngÃ¼tepe, Kocabeyli, Saatli, GÃ¼neÅŸli, MaÄŸaracÄ±k, Ã‡alkaya, BulamaÃ§lÄ±, GÃ¶zkaya, GÃ¼lbaba, Ã‡erÃ§ili, HisarkÃ¶y, Deliosman kÃ¶ylerinde ve kÄ±rsalÄ±nda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na karÅŸÄ± olasÄ± terÃ¶rist eylemlerden doÄŸabilecek zararlardan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak ve sÃ¶z konusu terÃ¶rist faaliyetlere karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek Ã¶nleme harekatlarÄ±nÄ±n selameti bakÄ±mÄ±ndan 20 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ilan edilen Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi durumu, 4 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'ye kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SÃ¶z konusu bÃ¶lgede yerleÅŸik olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z haricinde belirtilen sÃ¼re iÃ§inde Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesine giriÅŸ, kolluk makamlarÄ±nca verilmiÅŸ izinler dÄ±ÅŸÄ±nda yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."

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