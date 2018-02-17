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GÃ¼ncelleme: 12:28, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

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Ä°srail'den AfrikalÄ± muhacirlere: Ya gidersiniz ya da hapse girersiniz
Ä°srail'den AfrikalÄ± muhacirlere: Ya gidersiniz ya da hapse girersiniz

Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail yÃ¶netimiÂ tarafÄ±ndan istenmeyen yaklaÅŸÄ±k 40 bin AfrikalÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± muhacir hapse girmek veya sonu belirsiz bir yolculuk arasÄ±nda seÃ§im yapmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor.

SÃ¶z konusu kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerden biri de Eritreli Halofom Sultan, hayatÄ± tehlikede olduÄŸu iÃ§in 7 yÄ±l Ã¶nce geride eÅŸini ve 2 Ã§ocuÄŸunu bÄ±rakÄ±p Ã¼lkesinden kaÃ§mak zorunda kalmÄ±ÅŸ.

Sultan, 3 bin 500 dolar Ã¶dediÄŸi insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±yla birlikte Ã¶nce Ã¼lkesinin o dÃ¶nem savaÅŸta olduÄŸu Etiyopyaâ€™ya, oradan da iÃ§ savaÅŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sudanâ€™a gitmiÅŸ.

Sudan'dan sonra kaÃ§ak muhacirler iÃ§in iki seÃ§enek bulunuyor. Bu seÃ§enekler ise tehlikelerle dolu Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼'nÃ¼ geÃ§ip Libya Ã¼zerinden Avrupa'ya ya da MÄ±sÄ±r Ã¼zerinden Ä°srail'e geÃ§mek.

Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± Sultan iÃ§in ikinci rotayÄ± seÃ§miÅŸ. Sultan, Ä°srail'e gitmek zorunda kalÄ±ÅŸÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle ifade ediyor:

"Benimki Ä°srailâ€™le Avrupa arasÄ±nda bir seÃ§im deÄŸildi, tek seÃ§enek o sÄ±rada Sudanâ€™dan Ã§Ä±kmak zorunda olmamdÄ±. Bir ÅŸekilde Ä°srailâ€™e ulaÅŸtÄ±m."

ÃœLKELERÄ°NDEKÄ° BASKIDAN KAÃ‡AN AFRÄ°KALILAR

Ä°srail'deki birÃ§ok AfrikalÄ± gibi Ã¼lkesindeki baskÄ±dan kaÃ§an 34 yaÅŸÄ±ndaki Sultan, Ã¼niversitede tarih okurken katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri sonrasÄ± defalarca tutuklanmÄ±ÅŸ, Ã¶lÃ¼mle tehdit edilmiÅŸ.

SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve zorunlu gÃ¶Ã§lerle dolu tarihi sebebiyle Ä°srailâ€™de kendisine sÄ±cak yaklaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit etmiÅŸ ancak, Ä°srail yÃ¶netiminden kendi deyimiyle, "ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve nefret" gÃ¶rmÃ¼ÅŸ.

"Ä°sraillilerin Ã§oÄŸu aslÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Ã§ok da karÅŸÄ± deÄŸil. Toplumda nefret gÃ¶rmÃ¼yorum." diyen Sultan, "HÃ¼kÃ¼mette ve poliste bu nefreti gÃ¶rÃ¼yorum. HÃ¼kÃ¼metin desteklediÄŸi bazÄ± insanlar muhacirlere yÃ¶nelik Ã¶zellikle de siyahi AfrikalÄ±lara karÅŸÄ± nefret besliyor." dedi.

Ä°srail meclisi (Knesset), AralÄ±k 2017â€™de yasa dÄ±ÅŸÄ± muhacirlerin Ã¼lkeden zorla Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na izin veren yasayÄ± geÃ§irmiÅŸti.

BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, ocak ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu uygulamanÄ±n sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gerekli olduÄŸunu, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§e izin veremeyeceklerini, Ä°srailâ€™e 'sÄ±zanlarÄ±n' sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸini bildirmiÅŸti.

Ä°SRAÄ°L'DEN MUHACÄ°RLERE Ä°KÄ° SEÃ‡ENEK: ÃœLKEDEN AYRILMA YA DA HAPSE GÄ°RME

Ä°srail, muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.

Ã–te yandan, 31 Martâ€™a kadar Ä°srailâ€™den Ã§Ä±kmayÄ± kabul etmeyenler bu tarihten itibaren hapse girmeye baÅŸlayacak.

Ä°srail AfrikalÄ± SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar GeliÅŸim Merkezi, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek bu kiÅŸilerin Ã§oÄŸu 2006-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Eritre ve Sudan gibi Ã¼lkelerden, savaÅŸtan ve katliamlardan kaÃ§Ä±p gelenler olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

MuhacirlerinÂ birÃ§oÄŸu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitseler dahi sonunda kaÃ§tÄ±klarÄ± Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmekten ve orada Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmekten korkuyor. Bu zorlayÄ±cÄ± yasa Ã§Ä±kmadan Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi Ä°srailâ€™in "gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ programÄ±" kapsamÄ±nda son 4 yÄ±lda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.

DEAÅž'IN ELÄ°NE GEÃ‡ME YA DA "KÃ–LE YAPILMA" KORKUSU

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilenlerle ilgili haberler Halofom Sultan gibi ÅŸu an akÄ±betini bekleyenlerin korkularÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

Sultan, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen kiÅŸilere dair duyduklarÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:

"Ä°srailâ€™den gÃ¶nderilen bir kiÅŸi Libyaâ€™da DEAÅž tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, bazÄ±larÄ± da kÃ¶le yapÄ±ldÄ±, sadece birkaÃ§Ä± Avrupaâ€™ya ulaÅŸabildi."

Sultan, yedi yÄ±l boyunca yasal muhacir statÃ¼sÃ¼ alamadÄ±ÄŸÄ± Ä°srailâ€™de, uzun sÃ¼re inÅŸaatlarda Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.

AfrikalÄ± muhacir Sultan halihazÄ±rda, Ä°srailâ€™deki Eritreli muhacirler iÃ§in kurulmuÅŸ bir halk eÄŸitim merkezinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. GÃ¶revi, muhacirleri birlikte hareket etmeleri iÃ§in Ã¶rgÃ¼tlemek.

Ancak Sultan, kendi ailesine yardÄ±m edemiyor. Onun Eritreâ€™den kaÃ§Ä±ÅŸÄ±ndan sonra aile Ã¼zerinde baskÄ± artmÄ±ÅŸ, eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ± da kaÃ§mak zorunda kalmÄ±ÅŸ. Sultan'Ä±n ailesi ÅŸu anda Etiyopyaâ€™da bir muhacir kampÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor.

"HAPSE GÄ°RMEYÄ° TERCÄ°H EDERÄ°M EN AZINDAN HAYATTA OLURUM"

Sultan, kendi kaÃ§Ä±ÅŸ yolu Ã§ok riskli olduÄŸu iÃ§in onlarÄ± aynÄ± tehlikeye atmak istememiÅŸ. Ailesi hakkÄ±nda fazla bilgi vermek istemiyor. Sultan, sÄ±ra kendisine geldiÄŸinde gitmekle hapse girmek arasÄ±ndan hangisini seÃ§eceÄŸine dair ise "Hapse girmeyi tercih ederim en azÄ±ndan hayatta olurum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°srailli insan haklarÄ± savunucularÄ± ile uygulamanÄ±n dini deÄŸerlerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Yahudi kuruluÅŸlarÄ±, yasaya karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor ancak Ã¶zellikle saÄŸ partilerin destekÃ§ileri yasa dÄ±ÅŸÄ± muhacirlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini istiyor.



Ä°lgili Konular netanyahu filistin Ä°srail
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