Ä°srail'den AfrikalÄ± muhacirlere: Ya gidersiniz ya da hapse girersiniz

Ä°srail yÃ¶netimiÂ tarafÄ±ndan istenmeyen yaklaÅŸÄ±k 40 bin AfrikalÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± muhacir hapse girmek veya sonu belirsiz bir yolculuk arasÄ±nda seÃ§im yapmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor.
SÃ¶z konusu kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerden biri de Eritreli Halofom Sultan, hayatÄ± tehlikede olduÄŸu iÃ§in 7 yÄ±l Ã¶nce geride eÅŸini ve 2 Ã§ocuÄŸunu bÄ±rakÄ±p Ã¼lkesinden kaÃ§mak zorunda kalmÄ±ÅŸ.
Sultan, 3 bin 500 dolar Ã¶dediÄŸi insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±yla birlikte Ã¶nce Ã¼lkesinin o dÃ¶nem savaÅŸta olduÄŸu Etiyopyaâ€™ya, oradan da iÃ§ savaÅŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sudanâ€™a gitmiÅŸ.
Sudan'dan sonra kaÃ§ak muhacirler iÃ§in iki seÃ§enek bulunuyor. Bu seÃ§enekler ise tehlikelerle dolu Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼'nÃ¼ geÃ§ip Libya Ã¼zerinden Avrupa'ya ya da MÄ±sÄ±r Ã¼zerinden Ä°srail'e geÃ§mek.
Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± Sultan iÃ§in ikinci rotayÄ± seÃ§miÅŸ. Sultan, Ä°srail'e gitmek zorunda kalÄ±ÅŸÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle ifade ediyor:
"Benimki Ä°srailâ€™le Avrupa arasÄ±nda bir seÃ§im deÄŸildi, tek seÃ§enek o sÄ±rada Sudanâ€™dan Ã§Ä±kmak zorunda olmamdÄ±. Bir ÅŸekilde Ä°srailâ€™e ulaÅŸtÄ±m."
Ä°srail'deki birÃ§ok AfrikalÄ± gibi Ã¼lkesindeki baskÄ±dan kaÃ§an 34 yaÅŸÄ±ndaki Sultan, Ã¼niversitede tarih okurken katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri sonrasÄ± defalarca tutuklanmÄ±ÅŸ, Ã¶lÃ¼mle tehdit edilmiÅŸ.
SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve zorunlu gÃ¶Ã§lerle dolu tarihi sebebiyle Ä°srailâ€™de kendisine sÄ±cak yaklaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit etmiÅŸ ancak, Ä°srail yÃ¶netiminden kendi deyimiyle, "ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve nefret" gÃ¶rmÃ¼ÅŸ.
"Ä°sraillilerin Ã§oÄŸu aslÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Ã§ok da karÅŸÄ± deÄŸil. Toplumda nefret gÃ¶rmÃ¼yorum." diyen Sultan, "HÃ¼kÃ¼mette ve poliste bu nefreti gÃ¶rÃ¼yorum. HÃ¼kÃ¼metin desteklediÄŸi bazÄ± insanlar muhacirlere yÃ¶nelik Ã¶zellikle de siyahi AfrikalÄ±lara karÅŸÄ± nefret besliyor." dedi.
Ä°srail meclisi (Knesset), AralÄ±k 2017â€™de yasa dÄ±ÅŸÄ± muhacirlerin Ã¼lkeden zorla Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na izin veren yasayÄ± geÃ§irmiÅŸti.
BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, ocak ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu uygulamanÄ±n sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gerekli olduÄŸunu, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§e izin veremeyeceklerini, Ä°srailâ€™e 'sÄ±zanlarÄ±n' sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸini bildirmiÅŸti.
Ä°srail, muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.
Ã–te yandan, 31 Martâ€™a kadar Ä°srailâ€™den Ã§Ä±kmayÄ± kabul etmeyenler bu tarihten itibaren hapse girmeye baÅŸlayacak.
Ä°srail AfrikalÄ± SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar GeliÅŸim Merkezi, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek bu kiÅŸilerin Ã§oÄŸu 2006-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Eritre ve Sudan gibi Ã¼lkelerden, savaÅŸtan ve katliamlardan kaÃ§Ä±p gelenler olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
MuhacirlerinÂ birÃ§oÄŸu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitseler dahi sonunda kaÃ§tÄ±klarÄ± Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmekten ve orada Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmekten korkuyor. Bu zorlayÄ±cÄ± yasa Ã§Ä±kmadan Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi Ä°srailâ€™in "gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ programÄ±" kapsamÄ±nda son 4 yÄ±lda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.
SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilenlerle ilgili haberler Halofom Sultan gibi ÅŸu an akÄ±betini bekleyenlerin korkularÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.
Sultan, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen kiÅŸilere dair duyduklarÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:
"Ä°srailâ€™den gÃ¶nderilen bir kiÅŸi Libyaâ€™da DEAÅž tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, bazÄ±larÄ± da kÃ¶le yapÄ±ldÄ±, sadece birkaÃ§Ä± Avrupaâ€™ya ulaÅŸabildi."
Sultan, yedi yÄ±l boyunca yasal muhacir statÃ¼sÃ¼ alamadÄ±ÄŸÄ± Ä°srailâ€™de, uzun sÃ¼re inÅŸaatlarda Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.
AfrikalÄ± muhacir Sultan halihazÄ±rda, Ä°srailâ€™deki Eritreli muhacirler iÃ§in kurulmuÅŸ bir halk eÄŸitim merkezinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. GÃ¶revi, muhacirleri birlikte hareket etmeleri iÃ§in Ã¶rgÃ¼tlemek.
Ancak Sultan, kendi ailesine yardÄ±m edemiyor. Onun Eritreâ€™den kaÃ§Ä±ÅŸÄ±ndan sonra aile Ã¼zerinde baskÄ± artmÄ±ÅŸ, eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ± da kaÃ§mak zorunda kalmÄ±ÅŸ. Sultan'Ä±n ailesi ÅŸu anda Etiyopyaâ€™da bir muhacir kampÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor.
Sultan, kendi kaÃ§Ä±ÅŸ yolu Ã§ok riskli olduÄŸu iÃ§in onlarÄ± aynÄ± tehlikeye atmak istememiÅŸ. Ailesi hakkÄ±nda fazla bilgi vermek istemiyor. Sultan, sÄ±ra kendisine geldiÄŸinde gitmekle hapse girmek arasÄ±ndan hangisini seÃ§eceÄŸine dair ise "Hapse girmeyi tercih ederim en azÄ±ndan hayatta olurum." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srailli insan haklarÄ± savunucularÄ± ile uygulamanÄ±n dini deÄŸerlerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Yahudi kuruluÅŸlarÄ±, yasaya karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor ancak Ã¶zellikle saÄŸ partilerin destekÃ§ileri yasa dÄ±ÅŸÄ± muhacirlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini istiyor.
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi ve "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentinde 18 bin 44 kiÅŸi "Muhammed" ismini taÅŸÄ±yor. BaÅŸkent'teki kadÄ±nlar arasÄ±nda "Fatma" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden "Avrupa'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi" Kosova 10. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Facebook, RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in FBI ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek
Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar kenti yerle bir etti.
Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.
FBI, 14 Åžubat'ta Florida'da bir lisede dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n faili hakkÄ±ndaki istihbaratÄ± soruÅŸturmasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu itiraf etti
Ä°sveÃ§ devlet radyosu SR'nin haberine gÃ¶re, iltica baÅŸvurusunda bulunan FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± 183 kiÅŸiden 168'ine ret yanÄ±tÄ± verildi, 15'inin talebi ise kabul edildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na ve belki de kÃ¶tÃ¼ niyetli yaklaÅŸÄ±ma sahip. ABD, Suriye'deki eylemlerinin baÅŸÄ±ndan itibaren KÃ¼rtlere dayandÄ± ve TÃ¼rkiye'nin hoÅŸnutsuzluÄŸunu gÃ¶rmezden geldi." dedi.
Almanya'daki DÃ¼sseldorf Merkez Camisi'nde Ã§ocuklarÄ±n Ä°slam dini ve mabetlerini tanÄ±malarÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, 5-10 yaÅŸ grubu kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nÄ±n kartondan maketlerini yaptÄ±.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.