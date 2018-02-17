GÃ¼ncelleme: 12:42, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Televizyon ve radyolardaki din istismarcÄ±sÄ± pazarlamacÄ±lara yaptÄ±rÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "Uydu Ã¼zerinden yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ± ve bazÄ± radyo kanallarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dini duygularÄ±nÄ± istismar ederek aÄŸrÄ± kremi, dua kitabÄ±, Kabe kokusu ve Ã§Ã¶rek otu kremi gibi Ã¼rÃ¼nleri pazarlayan din istismarcÄ±larÄ± hakkÄ±nda gerekli idari yaptÄ±rÄ±mlar uygulanÄ±yor" dedi.

TÃ¼fenkci, televizyon ve radyo kanallarÄ±nda Ã¼rÃ¼n pazarlamak amacÄ±yla yapÄ±lan yayÄ±nlara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu.

Ã–zellikle uydu Ã¼zerinden yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ± ve bazÄ± radyo kanallarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n dini duygularÄ±nÄ± istismar ederek aÄŸrÄ± kremi, dua kitabÄ±, Kabe kokusu, Ã§Ã¶rek otu kremi gibi bazÄ± Ã¼rÃ¼nler pazarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TÃ¼fenkci, bu din istismarcÄ±larÄ± hakkÄ±nda BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Reklam Kurulu tarafÄ±ndan gerekli idari yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

TÃ¼fenkci, bu Ã¼rÃ¼nlerin Ã¶zellikle cÃ¼bbe, sarÄ±k gibi kÄ±yafetler giyen dindar gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ kiÅŸiler tarafÄ±ndan pazarlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bu kiÅŸiler hem tÃ¼keticilerimizin ekonomik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermekte, hem de tÃ¼keticilerimizin saÄŸlÄ±klarÄ± ile oynamaktadÄ±r. Daha da Ã¶nemlisi bu kiÅŸiler temel ilkeleri dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k ve doÄŸruluk olan yÃ¼ce dinimize ve milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze de zarar vermektedir." diye konuÅŸtu.

Teknolojiyi de iyi kullanan bu tacirlerin, iletiÅŸim araÃ§larÄ± sayesinde her aileye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden TÃ¼fenkci, "Bu kiÅŸiler esasen hiÃ§bir ÅŸeye Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmeyen Ã¼rÃ¼nlerine, kutsal deÄŸerlerimizi yÃ¼klÃ¼yor. BazÄ± kanallarÄ±n sadece belli Ã¼rÃ¼nleri pazarlayan ve bu pazarlamalarÄ± yaparken de din istismarÄ± yapan kanallar haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼lkemiz aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi bir sorundur." ifadesini kullandÄ±.

SAVCILIKLARA DA BÄ°LDÄ°RÄ°LÄ°YOR

TÃ¼fenkci, bakanlÄ±k olarak bu konuda gerekli tÃ¼m tedbirleri aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, reklamlar hakkÄ±nda idari yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ±, doktor olmadÄ±ÄŸÄ± halde pek Ã§ok hastalÄ±ÄŸÄ± tedavi ettiÄŸini sÃ¶yleyen bu kiÅŸileri SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile cumhuriyet savcÄ±lÄ±klarÄ±na bildirdiklerini aktardÄ±.

Bu tÃ¼r kanallarÄ±, kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in RTÃœK'e de bildirdiklerini vurgulayan TÃ¼fenkci, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"13 Åžubat 2018'de yapÄ±lan son Reklam Kurulu toplantÄ±sÄ±nda bu tÃ¼r reklamlarla ilgili olan 3 dosya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve ilgililer hakkÄ±nda idari para cezasÄ± tesis edilmiÅŸtir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu tÃ¼r istismarcÄ±lara karÅŸÄ± uyanÄ±k olmalarÄ±, bu tÃ¼r yayÄ±nlara kesinlikle raÄŸbet etmemeleri, herhangi bir saÄŸlÄ±k problemi yaÅŸamalarÄ± durumunda da doktorlara gitmelerini Ã¶nemle tavsiye ediyoruz."