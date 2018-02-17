Televizyon ve radyolardaki din istismarcÄ±sÄ± pazarlamacÄ±lara yaptÄ±rÄ±m

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "Uydu Ã¼zerinden yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ± ve bazÄ± radyo kanallarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dini duygularÄ±nÄ± istismar ederek aÄŸrÄ± kremi, dua kitabÄ±, Kabe kokusu ve Ã§Ã¶rek otu kremi gibi Ã¼rÃ¼nleri pazarlayan din istismarcÄ±larÄ± hakkÄ±nda gerekli idari yaptÄ±rÄ±mlar uygulanÄ±yor" dedi.
TÃ¼fenkci, televizyon ve radyo kanallarÄ±nda Ã¼rÃ¼n pazarlamak amacÄ±yla yapÄ±lan yayÄ±nlara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu.
Ã–zellikle uydu Ã¼zerinden yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ± ve bazÄ± radyo kanallarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n dini duygularÄ±nÄ± istismar ederek aÄŸrÄ± kremi, dua kitabÄ±, Kabe kokusu, Ã§Ã¶rek otu kremi gibi bazÄ± Ã¼rÃ¼nler pazarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TÃ¼fenkci, bu din istismarcÄ±larÄ± hakkÄ±nda BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Reklam Kurulu tarafÄ±ndan gerekli idari yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
TÃ¼fenkci, bu Ã¼rÃ¼nlerin Ã¶zellikle cÃ¼bbe, sarÄ±k gibi kÄ±yafetler giyen dindar gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ kiÅŸiler tarafÄ±ndan pazarlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bu kiÅŸiler hem tÃ¼keticilerimizin ekonomik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermekte, hem de tÃ¼keticilerimizin saÄŸlÄ±klarÄ± ile oynamaktadÄ±r. Daha da Ã¶nemlisi bu kiÅŸiler temel ilkeleri dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k ve doÄŸruluk olan yÃ¼ce dinimize ve milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze de zarar vermektedir." diye konuÅŸtu.
Teknolojiyi de iyi kullanan bu tacirlerin, iletiÅŸim araÃ§larÄ± sayesinde her aileye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden TÃ¼fenkci, "Bu kiÅŸiler esasen hiÃ§bir ÅŸeye Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmeyen Ã¼rÃ¼nlerine, kutsal deÄŸerlerimizi yÃ¼klÃ¼yor. BazÄ± kanallarÄ±n sadece belli Ã¼rÃ¼nleri pazarlayan ve bu pazarlamalarÄ± yaparken de din istismarÄ± yapan kanallar haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼lkemiz aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi bir sorundur." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼fenkci, bakanlÄ±k olarak bu konuda gerekli tÃ¼m tedbirleri aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, reklamlar hakkÄ±nda idari yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ±, doktor olmadÄ±ÄŸÄ± halde pek Ã§ok hastalÄ±ÄŸÄ± tedavi ettiÄŸini sÃ¶yleyen bu kiÅŸileri SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile cumhuriyet savcÄ±lÄ±klarÄ±na bildirdiklerini aktardÄ±.
Bu tÃ¼r kanallarÄ±, kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in RTÃœK'e de bildirdiklerini vurgulayan TÃ¼fenkci, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"13 Åžubat 2018'de yapÄ±lan son Reklam Kurulu toplantÄ±sÄ±nda bu tÃ¼r reklamlarla ilgili olan 3 dosya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve ilgililer hakkÄ±nda idari para cezasÄ± tesis edilmiÅŸtir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu tÃ¼r istismarcÄ±lara karÅŸÄ± uyanÄ±k olmalarÄ±, bu tÃ¼r yayÄ±nlara kesinlikle raÄŸbet etmemeleri, herhangi bir saÄŸlÄ±k problemi yaÅŸamalarÄ± durumunda da doktorlara gitmelerini Ã¶nemle tavsiye ediyoruz."
Ä°stanbul'da BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri ve Tuzla'nÄ±n bazÄ± kesimlerine 19-20 Åžubat'ta su verilemeyecek.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ankara ValiliÄŸince AÅžTÄ°'nin gÃ¼venliÄŸi ile ilgili aralarÄ±nda uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu komisyon, gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek bir rapor hazÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda TÃ¼rk hapishanelerinde DEAÅž mensubu tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin. Yuvarlayarak sÃ¶ylÃ¼yorum. 5 bin 800 yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan sokmadÄ±k, geri gÃ¶nderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa Ã¼lkelerinden geliyor..." dedi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TSK'nÄ±n Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin " ElhamdÃ¼lillah, her geÃ§en gÃ¼n zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile bir araya geldi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, televizyon ve radyo kanallarÄ±nda Ã¼rÃ¼n pazarlamak amacÄ±yla dini duygularÄ± istismar eden yayÄ±nlara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu.
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bazÄ± alanlarÄ±ndaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerine yÃ¶nelik iÅŸlemleri yÃ¼rÃ¼tme gÃ¶revini 2 Nisan'da devralacak NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeline, baÅŸvurudan belgelerin teslimine kadar tÃ¼m uygulamalarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimler verilecek.
Ã‡Ãœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Adli TÄ±p Ana Bilim DalÄ±nca, Adana'da 2 arÄ±tma tesisinden bir yÄ±l boyunca dÃ¶nem dÃ¶nem idrar Ã¶rnekleri toplanarak, uyuÅŸturucu taramasÄ± ve kullanÄ±m miktarlarÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan analiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± tamamlandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias'Ä±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, Kocias'Ä±n, siyasi pozisyonunun gerektirdiÄŸi sorumluluktan uzak, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olmayan ve haddini aÅŸan bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsediÄŸini belirtti.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, sosyal medya Ã¼zerinden Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto etme bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼pheliden 2'si tutuklandÄ±.
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisini ziyaret eden BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "TÃ¼rkiye KÄ±rÄ±m ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± Ã¶nemsemektedir. Ukrayna da KÄ±rÄ±mâ€™Ä± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶nemsemektedir." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile MÃ¼nihâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.