Esad rejimi DoÄŸu Guta'yÄ± harabeye Ã§evirdi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimiÂ yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta ilÃ§esini yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±yla yerle bir ederken, bÃ¶lge sakinleri hayatlarÄ±nÄ± umut, sabÄ±r ve korku iÃ§erisinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
BaÅŸkent Åžam'Ä±n doÄŸusundaki DoÄŸu Guta, yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r Esad rejiminin ve destekÃ§ilerininÂ ablukaÂ altÄ±nda bulunuyor.Â Â
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeye rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor.
DoÄŸu Guta'nÄ±n ilÃ§elerinden Haresta 14 KasÄ±m 2017'den bu yana ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oluyor.
YÃ¼zlerce aile yoÄŸun bombardÄ±manlar yÃ¼zÃ¼nden nispeten daha sakin ve gÃ¼venli bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etse de, gidecek bir yerleri olmayanlar sÄ±ÄŸÄ±naklarda hayatlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Rejim gÃ¼Ã§leri dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin "terÃ¶ristlere ait" bÃ¶lgeleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rse de ilÃ§eden gelen fotoÄŸraf ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bombardÄ±manlarÄ±n sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyuyor.
FotoÄŸraf karelerinde, ilÃ§edeki evlerin kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi, sokaklarda Ã§ok az sayÄ±da sivilin olduÄŸu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
HavalarÄ±n yaÄŸmurlu olmasÄ± nedeniyle saldÄ±rÄ±larÄ±n kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine durmasÄ±nÄ± fÄ±rsata Ã§eviren bazÄ± Ã§ocuklarÄ±n yÄ±kÄ±lan sokaklar arasÄ±nda oyun oynayarak veya dolaÅŸarak savaÅŸÄ±n minik bedenlerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r acÄ±yÄ± bir an olsun unutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Ã§ocuklarÄ±n da evlerine yiyecek gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
DoÄŸu GutalÄ± Ã§ocuklar saldÄ±rÄ±larÄ±n bir an Ã¶nce son bularak okullarÄ±na gÃ¼venli ÅŸekilde gidecekleri gÃ¼nlerin hayalini kuruyor.
Harabeye dÃ¶nen ilÃ§edeki siviller yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±lara raÄŸmen hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± rejimin bomba sesleri ve Ã¶lÃ¼m haberleri arasÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rmeye devam ediyor.
Haresta Ä°lÃ§esi Yerel Meclis BaÅŸkanÄ± Husam Beyruti yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ""Rejim gÃ¼Ã§leri son 3 ay iÃ§erisinde muhaliflere kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerin intikamÄ±nÄ± ilÃ§edeki sivilleri bombalayarak alÄ±yor. Rejimle bazÄ± askeri noktalar ilÃ§emize Ã§ok yakÄ±n, dolaysÄ±yla sÃ¼rekli hedef alÄ±nÄ±yoruz." dedi.
Beyruti, "Rejim gÃ¼Ã§leri Haresta'yÄ± aÄŸÄ±r silahlarla bombalayarak yerle bir etti. Ä°lÃ§ede 2 bin 700 aile saldÄ±rÄ±lar yÃ¼zÃ¼nden sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrumlarda kalÄ±yor." diye konuÅŸtu.
SÄ±ÄŸÄ±naklarda kalan ailelerin zor durumda olduklarÄ±na iÅŸaret eden Beyruti, Ã§ok sayÄ±da ailenin yardÄ±m alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±k hizmetlerini saÄŸlamakta sorunlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Beyruti, saldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da ailenin kenti terk ettiÄŸini kaydederek, "3 ay Ã¶nce ilÃ§ede 3 bin 900 aile yaÅŸÄ±yordu, yaklaÅŸÄ±k bin 200 aile iÃ§ bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi ve "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentinde 18 bin 44 kiÅŸi "Muhammed" ismini taÅŸÄ±yor. BaÅŸkent'teki kadÄ±nlar arasÄ±nda "Fatma" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden "Avrupa'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi" Kosova 10. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Facebook, RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in FBI ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek
Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar kenti yerle bir etti.
Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.
FBI, 14 Åžubat'ta Florida'da bir lisede dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n faili hakkÄ±ndaki istihbaratÄ± soruÅŸturmasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu itiraf etti
Ä°sveÃ§ devlet radyosu SR'nin haberine gÃ¶re, iltica baÅŸvurusunda bulunan FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± 183 kiÅŸiden 168'ine ret yanÄ±tÄ± verildi, 15'inin talebi ise kabul edildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na ve belki de kÃ¶tÃ¼ niyetli yaklaÅŸÄ±ma sahip. ABD, Suriye'deki eylemlerinin baÅŸÄ±ndan itibaren KÃ¼rtlere dayandÄ± ve TÃ¼rkiye'nin hoÅŸnutsuzluÄŸunu gÃ¶rmezden geldi." dedi.
Almanya'daki DÃ¼sseldorf Merkez Camisi'nde Ã§ocuklarÄ±n Ä°slam dini ve mabetlerini tanÄ±malarÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, 5-10 yaÅŸ grubu kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nÄ±n kartondan maketlerini yaptÄ±.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.