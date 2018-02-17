GÃ¼ncelleme: 12:56, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Esad rejimi DoÄŸu Guta'yÄ± harabeye Ã§evirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimiÂ yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta ilÃ§esini yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±yla yerle bir ederken, bÃ¶lge sakinleri hayatlarÄ±nÄ± umut, sabÄ±r ve korku iÃ§erisinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

BaÅŸkent Åžam'Ä±n doÄŸusundaki DoÄŸu Guta, yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r Esad rejiminin ve destekÃ§ilerininÂ ablukaÂ altÄ±nda bulunuyor.Â Â

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeye rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor.

DoÄŸu Guta'nÄ±n ilÃ§elerinden Haresta 14 KasÄ±m 2017'den bu yana ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oluyor.

YÃ¼zlerce aile yoÄŸun bombardÄ±manlar yÃ¼zÃ¼nden nispeten daha sakin ve gÃ¼venli bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etse de, gidecek bir yerleri olmayanlar sÄ±ÄŸÄ±naklarda hayatlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Rejim gÃ¼Ã§leri dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin "terÃ¶ristlere ait" bÃ¶lgeleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rse de ilÃ§eden gelen fotoÄŸraf ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bombardÄ±manlarÄ±n sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyuyor.

FotoÄŸraf karelerinde, ilÃ§edeki evlerin kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi, sokaklarda Ã§ok az sayÄ±da sivilin olduÄŸu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

HavalarÄ±n yaÄŸmurlu olmasÄ± nedeniyle saldÄ±rÄ±larÄ±n kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine durmasÄ±nÄ± fÄ±rsata Ã§eviren bazÄ± Ã§ocuklarÄ±n yÄ±kÄ±lan sokaklar arasÄ±nda oyun oynayarak veya dolaÅŸarak savaÅŸÄ±n minik bedenlerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r acÄ±yÄ± bir an olsun unutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Ã§ocuklarÄ±n da evlerine yiyecek gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

DoÄŸu GutalÄ± Ã§ocuklar saldÄ±rÄ±larÄ±n bir an Ã¶nce son bularak okullarÄ±na gÃ¼venli ÅŸekilde gidecekleri gÃ¼nlerin hayalini kuruyor.

Harabeye dÃ¶nen ilÃ§edeki siviller yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±lara raÄŸmen hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± rejimin bomba sesleri ve Ã¶lÃ¼m haberleri arasÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rmeye devam ediyor.

2 BÄ°N 700 AÄ°LE SIÄžINAKLARDA YAÅžIYOR

Haresta Ä°lÃ§esi Yerel Meclis BaÅŸkanÄ± Husam Beyruti yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ""Rejim gÃ¼Ã§leri son 3 ay iÃ§erisinde muhaliflere kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerin intikamÄ±nÄ± ilÃ§edeki sivilleri bombalayarak alÄ±yor. Rejimle bazÄ± askeri noktalar ilÃ§emize Ã§ok yakÄ±n, dolaysÄ±yla sÃ¼rekli hedef alÄ±nÄ±yoruz." dedi.

Beyruti, "Rejim gÃ¼Ã§leri Haresta'yÄ± aÄŸÄ±r silahlarla bombalayarak yerle bir etti. Ä°lÃ§ede 2 bin 700 aile saldÄ±rÄ±lar yÃ¼zÃ¼nden sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrumlarda kalÄ±yor." diye konuÅŸtu.

SÄ±ÄŸÄ±naklarda kalan ailelerin zor durumda olduklarÄ±na iÅŸaret eden Beyruti, Ã§ok sayÄ±da ailenin yardÄ±m alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±k hizmetlerini saÄŸlamakta sorunlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Beyruti, saldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da ailenin kenti terk ettiÄŸini kaydederek, "3 ay Ã¶nce ilÃ§ede 3 bin 900 aile yaÅŸÄ±yordu, yaklaÅŸÄ±k bin 200 aile iÃ§ bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±." ifadesini kullandÄ±.