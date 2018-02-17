YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÃ¼nih'te AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bayerischer Hof Oteli'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Juncker gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, yaklaÅŸÄ±k 30 dakika sÃ¼rdÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu da hazÄ±r bulundu.
Ä°stanbul'da BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri ve Tuzla'nÄ±n bazÄ± kesimlerine 19-20 Åžubat'ta su verilemeyecek.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ankara ValiliÄŸince AÅžTÄ°'nin gÃ¼venliÄŸi ile ilgili aralarÄ±nda uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu komisyon, gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek bir rapor hazÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda TÃ¼rk hapishanelerinde DEAÅž mensubu tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin. Yuvarlayarak sÃ¶ylÃ¼yorum. 5 bin 800 yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan sokmadÄ±k, geri gÃ¶nderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa Ã¼lkelerinden geliyor..." dedi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TSK'nÄ±n Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin " ElhamdÃ¼lillah, her geÃ§en gÃ¼n zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile bir araya geldi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, televizyon ve radyo kanallarÄ±nda Ã¼rÃ¼n pazarlamak amacÄ±yla dini duygularÄ± istismar eden yayÄ±nlara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu.
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bazÄ± alanlarÄ±ndaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerine yÃ¶nelik iÅŸlemleri yÃ¼rÃ¼tme gÃ¶revini 2 Nisan'da devralacak NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeline, baÅŸvurudan belgelerin teslimine kadar tÃ¼m uygulamalarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimler verilecek.
Ã‡Ãœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Adli TÄ±p Ana Bilim DalÄ±nca, Adana'da 2 arÄ±tma tesisinden bir yÄ±l boyunca dÃ¶nem dÃ¶nem idrar Ã¶rnekleri toplanarak, uyuÅŸturucu taramasÄ± ve kullanÄ±m miktarlarÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan analiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± tamamlandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias'Ä±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, Kocias'Ä±n, siyasi pozisyonunun gerektirdiÄŸi sorumluluktan uzak, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olmayan ve haddini aÅŸan bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsediÄŸini belirtti.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, sosyal medya Ã¼zerinden Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto etme bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼pheliden 2'si tutuklandÄ±.
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisini ziyaret eden BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "TÃ¼rkiye KÄ±rÄ±m ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± Ã¶nemsemektedir. Ukrayna da KÄ±rÄ±mâ€™Ä± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶nemsemektedir." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile MÃ¼nihâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.