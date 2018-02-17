13:32, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Facebook ile FBI 'ortak' Ã§alÄ±ÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesiÂ Facebook,Â ABD'nin 13 Rus vatandaÅŸÄ±na ve 3 Rus kurumuna yÃ¶nelik, "2016'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahalede bulunduÄŸu" suÃ§lamasÄ± Ã¼zerine RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼teceÄŸini duyurdu.

Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Facebook'un gÃ¼venlik personelini iki kat artÄ±rarak 20 bin kiÅŸiye Ã§Ä±karacaÄŸÄ± ve FBIÂ ile aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼teceÄŸi belirtildi.

ABD'nin 13 Rus vatandaÅŸÄ±na ve 3 Rus kurumuna yÃ¶nelik suÃ§lamalarÄ±nda, RuslarÄ±n Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya sitelerini ne derece manipÃ¼le ettiklerine Ä±ÅŸÄ±k tutuluyor.

Twitter ve YouTube'dan ise konuyla ilgili henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

ABD'de devam eden Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã–zel Yetkili SavcÄ± Robert Mueller, 13 Rus vatandaÅŸÄ± ile 3 Rus kurumunu "2016'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale etmek" ile suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.

Mueller'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, Rus vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ve kurumlarÄ±nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±ndan baÅŸlayarak Amerikan seÃ§im sistemine siber yollarla mÃ¼dahale etmeye baÅŸladÄ±klarÄ± ve 8 KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale etmek iÃ§in giriÅŸimlerde bulunduklarÄ±na dikkat Ã§ekilmiÅŸti.