13:40, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Her geÃ§en gÃ¼n zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ AK Parti Afyonkarahisar 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi salonun dÄ±ÅŸÄ±nda kendisini bekleyen vatandaÅŸlara hitap etti.

KalabalÄ±ÄŸÄ±n tezahÃ¼ratlarÄ± Ã¼zerine ErdoÄŸan, "GenÃ§ler inÅŸallah Genelkurmay BaÅŸkanÄ±mÄ±z Afrin'e Ã§aÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± zaman Ã¶nce ben gideceÄŸim, siz de beraber geleceksiniz." dedi.

BaÅŸtan beri "Beraber yÃ¼rÃ¼dÃ¼k biz bu yollarda, beraber Ä±slandÄ±k yaÄŸan yaÄŸmurda." dediklerini ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Sebepler aleminde bizler birer sebebiz. Zafer Allah'tan ve ona ait. Åžu anda da bizler hep sabrettik. Dedik ki, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda haddinizi bilin, bizi Hatay'da, bizi Kilis'te, bizi ÅžanlÄ±urfa'da, bizi Gaziantep'te, Mardin'de rahatsÄ±z ediyorsunuz, haddinizi bilin. Zaten iÃ§erdekiler 40 yÄ±ldÄ±r rahat durmadÄ±. Ä°Ã§erideki terÃ¶ristlerden 40 yÄ±ldÄ±r benim milletim Ã§ok Ã§ekti. Ama bu sabrÄ±n bir sonu vardÄ±, bÄ±Ã§ak kemiÄŸe dayandÄ±. Ä°Ã§erdekiler de ne yaptÄ±lar? Onlar da Suriye'deki o terÃ¶ristlerle birleÅŸtiler. PYD ile birleÅŸtiler, YPG ile birleÅŸtiler. Bir de utanmadan, sÄ±kÄ±lmadan bizim KÃ¼rt kardeÅŸlerimizi istismar ettiler. Onlar aslÄ±nda bizim KÃ¼rt kardeÅŸlerimizin temsilcisi filan deÄŸil, onlar sadece terÃ¶rist. Ve bu bizim mÃ¼cadelemiz de Suriye'deki o topraklarÄ±n bÃ¶lÃ¼nmesi deÄŸil, terÃ¶ristlere karÅŸÄ±. Hamdolsun ÅŸu an itibarÄ±yla bu sabah sayÄ± yaklaÅŸÄ±k bin 600'e ulaÅŸtÄ± terÃ¶ristlerden etkisiz hale getirilenler. 30 kadar MehmetÃ§iÄŸimiz, 60 kÃ¼sur Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'ndan olmak Ã¼zere de ÅŸehidimiz var. Fakat elhamdÃ¼lillah her geÃ§en gÃ¼r zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz. Men Sabera Zafera. Sabreden kimse zafere de ne yapacaktÄ±r, ulaÅŸacaktÄ±r. Zafere daha yakÄ±nÄ±z. Åžu anda gece gÃ¼ndÃ¼z demeden Mehmet'imiz daÄŸ, taÅŸ, tepe yÃ¼rÃ¼yor. Ve yine ÅŸu an itibarÄ±yla 300 kilometrekarelik alanÄ± inÅŸallah aÅŸmÄ±ÅŸ vaziyetteler."

Cerablus'ta, Rai'de, Bab'da nasÄ±l neticeye ulaÅŸÄ±ldÄ±ysa Afrin'de de Ä°dlib'de de, MenbiÃ§'te de ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¼tÃ¼n hesap bu topraklarÄ±n sahibi kim? Orada yaÅŸayan kardeÅŸlerimiz ve biz bu kardeÅŸlerimizin topraklarÄ±na yerleÅŸmesini istiyoruz. Zira 3,5 milyon Suriyeli kardeÅŸimiz ÅŸu anda TÃ¼rkiye'de yaÅŸÄ±yor. Ä°stiyoruz ki bu kardeÅŸlerimiz tekrar topraklarÄ±na, evlerine dÃ¶nsÃ¼nler. Bunun iÃ§in gayret ediyoruz. Yoksa bizim TÃ¼rkiye olarak kardeÅŸ Suriye'nin topraklarÄ±nda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok. Bize topraklarÄ±mÄ±z yeter. Her ne kadar 18 milyon kilometrekarelik dÃ¼nyada topraklara sahipken, bugÃ¼n 780 bin kilometrekareye dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸsek te biz buna hamdediyoruz, sabrediyoruz."

"KORLARSIN"

"BayraklarÄ± bayrak yapan Ã¼stÃ¼ndeki kandÄ±r, toprak eÄŸer uÄŸrunda Ã¶len varsa vatandÄ±r." ifadesini kullanan ErdoÄŸan, "Rastgele topraktan vatan olmaz. EÄŸer kanla yoÄŸrulursa, ÅŸehit kanÄ±yla iÅŸte o zaman vatan olur. Biz 780 bin kilometrekareyi bÃ¶yle vatan yaptÄ±k." dedi.

"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinden baÅŸka devlet tanÄ±mÄ±yoruz." diye konuÅŸan ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"NeymiÅŸ paralel devlet? FETO, FETO senin devletin neresi? Pensilvanya mÄ±? Sen adamlarÄ±nÄ± al Pensilvanya'da yaÅŸa. Bunlar bedelini aÄŸÄ±r Ã¶dÃ¼yorlar, Ã¶deyecekler. BazÄ±larÄ± bize geliyorlar acÄ±nasÄ± haller yapÄ±yorlar. Ä°ÅŸte benim oÄŸlumun suÃ§u yok, benim kardeÅŸimin suÃ§u yok. Åžu yok, bu yok vesaire. Ya yoksa suÃ§u TÃ¼rkiye yargÄ± devleti hukuk iÃ§erinde inceleniyor, bakÄ±lÄ±yor. ediliyor. Yoksa zaten Ã§Ä±kar. Ama varsa kusura bakma acÄ±rsanÄ±z acÄ±nacak hale gelirsiniz. Bunlar bu millete zulmettiler, bu ummete zulmettiler, parÃ§aladÄ±lar, bÃ¶ldÃ¼ler ve ondan sonra da kaÃ§Ä±p gittiler. Hadi gel o zaman. Gel ama gelemiyorsun. Gelemiyorsun. Niye? KorkaksÄ±n, korkak, suÃ§lusun suÃ§lu. Korkaklar unutmayÄ±n zafer anÄ±tÄ± dikemezler. Bunu Afyonkarahisar iyi bilir. Afyorkarahisar zafer anÄ±tÄ±nÄ± dikmiÅŸtir."