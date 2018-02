CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Her geÃ§en gÃ¼n zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz

13:40, 17 Şubat 2018 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi öncesi salonun dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Kalabalığın tezahüratları üzerine Erdoğan, "Gençler inşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin'e çağrıyı yaptığı zaman önce ben gideceğim, siz de beraber geleceksiniz." dedi.

Baştan beri "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda." dediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sebepler aleminde bizler birer sebebiz. Zafer Allah'tan ve ona ait. Şu anda da bizler hep sabrettik. Dedik ki, sınırlarımızda haddinizi bilin, bizi Hatay'da, bizi Kilis'te, bizi Şanlıurfa'da, bizi Gaziantep'te, Mardin'de rahatsız ediyorsunuz, haddinizi bilin. Zaten içerdekiler 40 yıldır rahat durmadı. İçerideki teröristlerden 40 yıldır benim milletim çok çekti. Ama bu sabrın bir sonu vardı, bıçak kemiğe dayandı. İçerdekiler de ne yaptılar? Onlar da Suriye'deki o teröristlerle birleştiler. PYD ile birleştiler, YPG ile birleştiler. Bir de utanmadan, sıkılmadan bizim Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler. Onlar aslında bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi filan değil, onlar sadece terörist. Ve bu bizim mücadelemiz de Suriye'deki o toprakların bölünmesi değil, teröristlere karşı. Hamdolsun şu an itibarıyla bu sabah sayı yaklaşık bin 600'e ulaştı teröristlerden etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz, 60 küsur Özgür Suriye Ordusu'ndan olmak üzere de şehidimiz var. Fakat elhamdülillah her geçen gür zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Men Sabera Zafera. Sabreden kimse zafere de ne yapacaktır, ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmet'imiz dağ, taş, tepe yürüyor. Ve yine şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler."

Cerablus'ta, Rai'de, Bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de İdlib'de de, Menbiç'te de ulaşılacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün hesap bu toprakların sahibi kim? Orada yaşayan kardeşlerimiz ve biz bu kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. Zira 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz şu anda Türkiye'de yaşıyor. İstiyoruz ki bu kardeşlerimiz tekrar topraklarına, evlerine dönsünler. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. Her ne kadar 18 milyon kilometrekarelik dünyada topraklara sahipken, bugün 780 bin kilometrekareye düşmüşsek te biz buna hamdediyoruz, sabrediyoruz."

"KORLARSIN"

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." ifadesini kullanan Erdoğan, "Rastgele topraktan vatan olmaz. Eğer kanla yoğrulursa, şehit kanıyla işte o zaman vatan olur. Biz 780 bin kilometrekareyi böyle vatan yaptık." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz." diye konuşan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neymiş paralel devlet? FETO, FETO senin devletin neresi? Pensilvanya mı? Sen adamlarını al Pensilvanya'da yaşa. Bunlar bedelini ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Bazıları bize geliyorlar acınası haller yapıyorlar. İşte benim oğlumun suçu yok, benim kardeşimin suçu yok. Şu yok, bu yok vesaire. Ya yoksa suçu Türkiye yargı devleti hukuk içerinde inceleniyor, bakılıyor. ediliyor. Yoksa zaten çıkar. Ama varsa kusura bakma acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Bunlar bu millete zulmettiler, bu ummete zulmettiler, parçaladılar, böldüler ve ondan sonra da kaçıp gittiler. Hadi gel o zaman. Gel ama gelemiyorsun. Gelemiyorsun. Niye? Korkaksın, korkak, suçlusun suçlu. Korkaklar unutmayın zafer anıtı dikemezler. Bunu Afyonkarahisar iyi bilir. Afyorkarahisar zafer anıtını dikmiştir."