GÃ¼ncelleme: 13:58, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

'BaÄŸÄ±msÄ±z' Kosova 10 yaÅŸÄ±nda | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda yaÅŸanan savaÅŸÄ± ve silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± geride bÄ±rakan Kosova, buna raÄŸmen hala birÃ§ok sorunla mÃ¼cadele eden bir Ã¼lke gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ Ã§izmeye devam ediyor.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi dÃ¶nemde halkÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nda gelecek adÄ±na bÃ¼yÃ¼k umutlar yeÅŸerten Kosova, yÄ±llar ilerledikÃ§e BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã¼yeliÄŸi ve Avrupa BirliÄŸine (AB) entegrasyon gibi Ã¼lkenin geliÅŸimi iÃ§in elzem meselelerde sonuÃ§ alamamaktan dolayÄ± "hayali kurulan devlet olamama" yorumlarÄ±na da neden oluyor.

KOSOVA SAVAÅžI

Eski Yugoslavya'nÄ±n 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda daÄŸÄ±lmaya baÅŸlamasÄ±yla dÃ¼nya siyasi literatÃ¼rÃ¼ne giren "BalkanlaÅŸtÄ±rma" sÃ¼recinin bir kez daha yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde, KosovalÄ± Arnavutlar yÃ¼kselen SÄ±rp milliyetÃ§iliÄŸi sebebiyle tedirgin olmuÅŸ, daha sonra Ã¼lkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli rol oynayacak Kosova KurtuluÅŸ Ordusunu (UÃ‡K) kurmuÅŸtu.

SÄ±rp asker, polis ve paramiliter birliklerin 1998 yÄ±lÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteyen UÃ‡K'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±, 1999 yÄ±lÄ±nda NATO'nun eski Yugoslavya'yÄ± bombalamasÄ±yla son bulmuÅŸtu. Kosova'daki bu savaÅŸta 8 binden fazlasÄ± Arnavut 10 binden fazla KosovalÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, 800 bine yakÄ±nÄ± Arnavut 1 milyonunun Ã¼zerinde farklÄ± etnik gruplardan KosovalÄ± evlerini terk etmiÅŸti.

BAÄžIMSIZLIÄžA GÄ°DEN YOLDA SIRBÄ°STAN Ä°LE "GERGÄ°N" YILLAR

SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki gerginlik, Kosova'daki savaÅŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemden beri aralÄ±klarla devam etti.

SavaÅŸÄ±n ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã§aptaki ilk kriz 2004 yÄ±lÄ±nda yaÅŸandÄ±. "Mart AyaklanmalarÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan bu olaylarda 11'i Arnavut, 8'i SÄ±rp olmak Ã¼zere 19 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralandÄ±. AyaklanmalarÄ±n ardÄ±ndan dÃ¶nemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafÄ±ndan Kosova Ã–zel Temsilcisi olarak atanan NorveÃ§li BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kai Eide'nin 2005 yÄ±lÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, Kosova'nÄ±n nihai durumuna iliÅŸkin mÃ¼zakerelerin baÅŸlamasÄ± tavsiyesinde bulunuldu.

Annan, 2005 yÄ±lÄ±nda Kosova Ã–zel Temsilcisi olarak Martti Ahtisaari'yi gÃ¶revlendirdi. Ahtisaari 2007 yÄ±lÄ±nda, Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± gerektiÄŸini ifade ettiÄŸi raporu BM GÃ¼venlik Konseyine iletti. SÄ±rbistan bunu reddederek "denetimli Ã¶zerklik" Ã¶nerisinde bulundu. Ahtisaari PlanÄ± ve BM'nin 1244 sayÄ±lÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda Kosova Meclisi 17 Åžubat 2008'de tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etti.

Kosova'yÄ± bugÃ¼n 113'Ã¼ BM Ã¼yesi Ã¼lkeler olmak Ã¼zere toplam 116 Ã¼lke tanÄ±yor. Kosova'nÄ±n BM'ye Ã¼ye olabilmesi iÃ§in 193 Ã¼yenin 3'te 2'si tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ± gerekiyor.

SIRBÄ°STAN Ä°LE DÄ°YALOG SÃœRECÄ°

SÄ±rbistan, 116 Ã¼lke tarafÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z devlet olarak tanÄ±nan Kosova'yÄ± hala kendi toprak parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rmeye devam ediyor.

Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi amacÄ±yla 2011 yÄ±lÄ±nda AB'nin arabuluculuÄŸunda diyalog sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ancak bu sÃ¼reÃ§, Ã¶zellikle son iki yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda yaÅŸanan gerginlikler nedeniyle kesintiye uÄŸradÄ±.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda, eski UÃ‡K komutanlarÄ±ndan olan ve bugÃ¼n Kosova'nÄ±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Ramush Haradinaj, SÄ±rbistan'Ä±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± yakalama emriyle Fransa'daki bir havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Haradinaj Ã¶nce adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan SÄ±rbistan'a iade edilmesi talebi reddedilmiÅŸti.

DiyaloÄŸa sekte vuran bir diÄŸer olay ise literatÃ¼re "tren krizi" olarak giren olay oldu. SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'dan Kosova'nÄ±n Mitrovica ÅŸehrine yapÄ±lmasÄ± planlanan tren seferlerinin tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla 14 Ocak 2017'de Ã¼zerinde 21 dilde "Kosova SÄ±rbistan'dÄ±r" ifadelerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu ve SÄ±rbistan bayraÄŸÄ± renklerine boyalÄ± tren, Kosova'dan izin alÄ±nmadan Ã¼lkeye girmek istemiÅŸ ancak geri Ã§evrilmiÅŸti.

Kosova'daki "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Demokrasi ve Adalet" Halk Ä°nisiyatifi Genel BaÅŸkanÄ± Oliver Ä°vanovic'in, 16 Ocak 2018'de Kuzey Mitrovica ÅŸehrindeki ofisi Ã¶nÃ¼nde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesi taraflarÄ±n yeni yÄ±la da gergin girmesine neden oldu. O tarihlerde BrÃ¼ksel'de yapÄ±lmasÄ± planlanan Kosova-SÄ±rbistan toplantÄ±sÄ±, SÄ±rp tarafÄ±nÄ±n Ã§ekilmesiyle iptal edildi.

Hem Kosova'nÄ±n hem de SÄ±rbistan'Ä±n AB'ye Ã¼yeliÄŸi yolunda Ã¶nem taÅŸÄ±yan bu diyaloÄŸun, ileri bir tarihte devam etmesi bekleniyor.

KARADAÄž "SINIR ANTLAÅžMASI" VE "SÄ°LAHLI KUVVETLERÄ°N KURULMASI"

Kosova iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan bir baÅŸka mesele de KaradaÄŸ ile 26 AÄŸustos 2015'te imzalanan SÄ±nÄ±rÄ±n Yeniden Belirlenmesi AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sokulmasÄ±. Zira AB'li yetkililer yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarda vize serbestisinin ancak bu anlaÅŸmanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini belirtiyor. AntlaÅŸma, KaradaÄŸ tarafÄ±nca onaylansa da Kosova'da geniÅŸ Ã§aplÄ± tepkilere yol aÃ§masÄ± nedeniyle henÃ¼z bir onay sÃ¶z konusu deÄŸil.

Kosova'nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki bir baÅŸka engel de mevcut Kosova GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼nÃ¼n (FSK) Kosova SilahlÄ± Kuvvetlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lme sÃ¼reci. KosovalÄ± SÄ±rp milletvekilleri, bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me sÄ±cak bakmÄ±yor. ProsedÃ¼r gereÄŸi, meclisteki 120 milletvekilinin 3'te 2'sininÂ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me onay vermesi gerektiÄŸi gibi, aynÄ± zamanda 20 sandalyesi bulunan diÄŸer etnik gruplarÄ±n temsilcilerinin de aynÄ± oranda tasarÄ±ya destek olmasÄ± gerekiyor. Mecliste 10 SÄ±rp milletvekili, 10 da TÃ¼rk, BoÅŸnak, AÅŸkali ve GoralÄ± milletvekilleri bulunuyor.

10 YILDA 3 BAÅžBAKAN VE 4 CUMHURBAÅžKANI

Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf eden Ä°brahim Rugova, tÃ¼m gayretine raÄŸmen tam baÄŸÄ±msÄ±z Kosova'yÄ± gÃ¶rme imkanÄ±na eriÅŸememiÅŸ, 2006 yÄ±lÄ±nda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devam ederken hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Kosova'nÄ±n yakÄ±n tarihindeki rolÃ¼ nedeniyle "Ulusun BabasÄ±" ve "BalkanlarÄ±n Gandisi" isimleriyle de anÄ±lan Rugova, vefat ettiÄŸi 21 Ocak 2006 tarihine kadar Ã¼lkesinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼zakerelerini yÃ¶netmiÅŸti.

"BaÄŸÄ±msÄ±z" Kosova'nÄ±n kurucu CumhurbaÅŸkanÄ± Fatmir Sejdiu, kurucu BaÅŸbakanÄ± ise bugÃ¼n cumhurbaÅŸkanÄ± olan HaÅŸim ThaÃ§i'ydi. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan bugÃ¼ne Kosova'da 3 baÅŸbakan ve 4 cumhurbaÅŸkanÄ± gÃ¶rev yaptÄ±.

Kosovaâ€™da mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseli ve BaÅŸbakan Ramush Haradinaj'Ä±n UÃ‡K geÃ§miÅŸleri bulunuyor. Ã–zellikle son dÃ¶nemde Ã¼lkenin en Ã¼st yÃ¶netiminde eski UÃ‡K komutanlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± dikkat Ã§ekiyor.

AZINLIKLAR VE KOSOVA BAYRAÄžI

BaÅŸkenti PriÅŸtine olan ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 780 bin nÃ¼fuslu Kosova'da nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutlar oluÅŸtururken, Ã¼lkede TÃ¼rk, BoÅŸnak, SÄ±rp, GoralÄ±, Roman, AÅŸkali ve MÄ±sÄ±rlÄ± gibi Ã§eÅŸitli azÄ±nlÄ±k gruplarÄ± da yaÅŸÄ±yor. Ã‡oÄŸunluÄŸu MamuÅŸa ve Prizren'de yaÅŸayan TÃ¼rkler nÃ¼fusun yÃ¼zde 1,1'ini oluÅŸturuyor.

Kosova BayraÄŸÄ±, mavi arka plan Ã¼zerine 6 beyaz yÄ±ldÄ±z ve onun altÄ±nda bulunan sarÄ± Kosova haritasÄ±ndan oluÅŸuyor. 6 yÄ±ldÄ±z Ã¼lkede yaÅŸayan 6 etnik grubu (Arnavutlar, SÄ±rplar, TÃ¼rkler, BoÅŸnaklar, GoralÄ±lar ve Romanlar) temsil ediyor.

KosovalÄ± Arnavutlar ayrÄ±ca Arnavutluk Cumhuriyeti'nin bayraÄŸÄ± olan kÄ±rmÄ±zÄ± arka plan Ã¼zerine siyah Ã§ift baÅŸlÄ± kartalÄ±n bulunduÄŸu ulusal Arnavut bayraÄŸÄ±nÄ± da yaygÄ±n bir ÅŸekilde kullanÄ±yor.