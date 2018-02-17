14:19, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 22 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸi yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅž adÄ±na faaliyette bulunduÄŸu ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bu kapsamda, 3 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da dijital malzeme ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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