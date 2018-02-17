Nijerya'da pazar yerine intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 21 Ã¶lÃ¼, 22 yaralÄ±

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Polis yetkilisi Damian Chukwu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eyalete baÄŸlÄ± Sabon Gari kentindeki pazar yerinde 3 intihar saldÄ±rganÄ±nÄ±n Ã¼zerlerindeki bombalarÄ± patlatmasÄ± sonucu 21 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Chukwu, yaralÄ±larÄ±n Ã§evre hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmazken, Chukwu, olaydan Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä± sorumlu tuttu.
Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren Boko Haram, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalÄ±yor.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Merzuk, ABD'nin "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±"na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Filistin halkÄ± kabul etmediÄŸi sÃ¼rece hiÃ§bir proje hayata geÃ§irilemez." dedi.
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi ve "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentinde 18 bin 44 kiÅŸi "Muhammed" ismini taÅŸÄ±yor. BaÅŸkent'teki kadÄ±nlar arasÄ±nda "Fatma" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden "Avrupa'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi" Kosova 10. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Facebook, RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in FBI ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek
Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar kenti yerle bir etti.
Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.
FBI, 14 Åžubat'ta Florida'da bir lisede dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n faili hakkÄ±ndaki istihbaratÄ± soruÅŸturmasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu itiraf etti
Ä°sveÃ§ devlet radyosu SR'nin haberine gÃ¶re, iltica baÅŸvurusunda bulunan FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± 183 kiÅŸiden 168'ine ret yanÄ±tÄ± verildi, 15'inin talebi ise kabul edildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na ve belki de kÃ¶tÃ¼ niyetli yaklaÅŸÄ±ma sahip. ABD, Suriye'deki eylemlerinin baÅŸÄ±ndan itibaren KÃ¼rtlere dayandÄ± ve TÃ¼rkiye'nin hoÅŸnutsuzluÄŸunu gÃ¶rmezden geldi." dedi.
Almanya'daki DÃ¼sseldorf Merkez Camisi'nde Ã§ocuklarÄ±n Ä°slam dini ve mabetlerini tanÄ±malarÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, 5-10 yaÅŸ grubu kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nÄ±n kartondan maketlerini yaptÄ±.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi