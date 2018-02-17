GÃ¼ncelleme: 14:45, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m, DEAÅž'lÄ± tutuklularÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Almanya'da MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åžu anda TÃ¼rk hapishanelerinde DEAÅž mensubu tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin. Yuvarlayarak sÃ¶ylÃ¼yorum. 5 bin 800 yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan sokmadÄ±k, geri gÃ¶nderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa Ã¼lkelerinden geliyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra 4 bin ÅŸÃ¼phelinin giriÅŸini engelledik ve 56 bin 300 potansiyel DEAÅž'la iliÅŸkili olabilecek olanlara sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda giriÅŸ yasaÄŸÄ± koyduk." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ABD, YPG/PYD ile iÅŸbirliÄŸi yaparak Ã¶zellikle DEAÅž'Ä± yok etmek iÃ§in bir faaliyet iÃ§ine girdi. Esasen bilenler var, bilmeyenler var; YPG/PYD, TÃ¼rkiye'nin 40 yÄ±ldÄ±r mÃ¼cadele ettiÄŸi bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Suriye'deki ÅŸubesidir, adÄ±dÄ±r. Birbiriyle eÅŸittir, aynÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r."

"SADECE TERÃ–RLE MÃœCADELE VAR"

"Biz hiÃ§bir Ã¼lkeyle savaÅŸmÄ±yoruz. Suriye'de bir savaÅŸ yok. Sadece terÃ¶rle mÃ¼cadele var. Bunu da sadece TÃ¼rkiye yapmÄ±yor, 62 koalisyon Ã¼lkesi yapÄ±yor." diyenÂ BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Rusya, Ä°ran, TÃ¼rkiye yapÄ±yor. Biz NATO'nun bir parÃ§asÄ±yÄ±z, koalisyonun iÃ§indeyiz, hava desteÄŸi veriyoruz, NATO'da Ã¼slerimiz vasÄ±tasÄ±yla oradaki operasyonlara yardÄ±mcÄ± oluyoruz. OlayÄ± baÅŸka bir yÃ¶ne Ã§ekmenin anlamÄ± yok. Ha bir Ã¼lke bize dÃ¼ÅŸmanlÄ±k yapar, savaÅŸ yapmaya da karar verirse onu da tabii karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmayÄ±z, bÃ¶yle bir ÅŸey istemeyiz ama." ÅŸeklinde konuÅŸtu.