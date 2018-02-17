GÃ¼ncelleme: 15:16, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

AÅžTÄ°'ye havalimanÄ± gÃ¼venliÄŸi geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara ValiliÄŸince, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n ilgili birimlerinden oluÅŸturulan komisyon,Â Ankara ÅžehirlerarasÄ± OtobÃ¼s Terminali'ndeki (AÅžTÄ°)Â gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek, rapor hazÄ±rladÄ±. Bu kapsamda, AÅžTÄ°'nin gÃ¼venlik sistemlerinde yapÄ±lan yeniliklerle koruma dÃ¼zeyi, havalimanÄ± seviyesine Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

Ankara ValiliÄŸince, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde, TEM, Ä°stihbarat, KOM, AsayiÅŸ, Ã–zel Harekat, Bomba Ä°mha, Yenimahalle Ä°lÃ§e ve YabancÄ±lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden kurulan komisyon, AÅžTÄ°'nin gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek bir rapor hazÄ±rladÄ±.

Komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonrasÄ± oluÅŸturulan risk analiz raporu ile AÅžTÄ° iÃ§eresindeki gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ± tespit edilerek yeni Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±.

GÃœVENLÄ°K GÃ–REVLÄ°SÄ° SAYISI ARTIRILDI, YENÄ° GÃœVENLÄ°K NOKTALARI KURULDU

Bu kapsamda, AÅžTÄ°'deki 27 giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ±ndan gÃ¼venlik zafiyeti olduÄŸu belirlenen 10'u kapatÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca AÅžTÄ°'de Ã§alÄ±ÅŸan personel iÃ§in hazÄ±rlanan personel tanÄ±tÄ±m kartlarÄ± ile giriÅŸ yapÄ±lacak personel giriÅŸi oluÅŸturuldu. AynÄ± Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, terminal iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerin sayÄ±sÄ± Ã¼Ã§ katÄ±na Ã§Ä±karÄ±larak, Ã¶nemli noktalarda ikiÅŸer kiÅŸilik devriyeler oluÅŸturuldu. AyrÄ±ca AÅžTÄ° Ã§evresinde bulunan duvarlar yÃ¼kseltilerek, dikenli ve jiletli teller yerleÅŸtirildi.

Giden yolcu katÄ±nda bulunan transit yolda indirme ve bindirme iÅŸlemlerinin kontrolsÃ¼z olduÄŸunu ve araÃ§larÄ±n bu alana kontrol edilmeden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen komisyon, bu alana ve otoparklara geÃ§iÅŸ yapacak araÃ§larÄ±n Plaka Takip Sistemi, araÃ§ altÄ± kontrol sistemi ve gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince bagaj kontrollerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatarak, yeni sistemlerin kurulumuna baÅŸlandÄ±.

YABANCI YOLCULARA SEYAHAT BELGESÄ° ZORUNLULUÄžU

Terminalde faaliyet gÃ¶steren 203 otobÃ¼s firmasÄ±na imzalatÄ±lan tebliÄŸ ile bilet alan yolcularÄ±n kimlik bilgilerinin, kimlik numaralarÄ± ile doÄŸru ÅŸekilde kaydedilmesi ve yabancÄ± uyruklu ÅŸahÄ±slara, Ankara ValiliÄŸi GÃ¶Ã§ Ä°daresi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce verilen "seyahat belgesi" olmadan bilet satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmamasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±ndÄ±.

Bu konuda zafiyet gÃ¶sterecek firmalara aÄŸÄ±r idari ve adli cezalar verileceÄŸi bildirildi.

GELEN YOLCU ARAMASI SIKLAÅžTIRILACAK

Ankara'dan diÄŸer illere seyahat eden yolcular, AÅžTÄ° giriÅŸinde aranarak terminale alÄ±nÄ±rken, komisyon raporu sonrasÄ± terminal alanÄ±nda oluÅŸturulan gÃ¼venlik noktalarÄ± ile Ankara'ya dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen otobÃ¼slerden inen yolcular ve bavullarÄ± da kurulan x-ray cihazlarÄ± ile aranmaya baÅŸlandÄ±.

YolcularÄ±n AÅžTÄ° iÃ§ine girmeden gÃ¼venlik aramasÄ±ndan geÃ§irilmesi iÃ§in Ankaray ile AÅžTÄ° arasÄ±nda bulunan baÄŸlantÄ± tÃ¼p geÃ§idinin, alÄ±nan kararla gÃ¼venlik kontrol alanÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca AÅžTÄ° iÃ§erisinde bulunan emanet dolaplarÄ±na alÄ±nan emanetlerin herhangi bir kontrolden geÃ§irilmeden teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu noktaya kurulan x- ray cihazÄ± ile artÄ±k alÄ±nan emanetlerin hepsi gÃ¼venlik kontrolÃ¼nde geÃ§irilerek teslim alÄ±nacak. AyrÄ±ca alana kurulan gÃ¼venlik kameralarÄ± ile ÅŸifreli olan emanet dolaplarÄ± ve dolaplarÄ± kullanan yolcular izlemeye alÄ±nacak.

KAMERA SÄ°STEMLERÄ° YENÄ°LENDÄ° PTS'LER KURULDU

Komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile AÅžTÄ° iÃ§eresinde bulunan gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±larak, Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kleri yÃ¼ksek yeni kamera sistemleriyle deÄŸiÅŸtirildi. AyrÄ±ca araÃ§ giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na yeni Plaka Takip Sistemleri (PTS) kuruldu.

Yine terminalin alt kÄ±smÄ±nda bulunan otobÃ¼s bakÄ±m ve tamirhaneleri istasyonlarÄ±na kurulacak kamera ve aydÄ±nlatma sistemleri ile alan sÃ¼rekli izlenecek, ayrÄ±ca giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kurulacak PTS'ler ile alana giren ve Ã§Ä±kan araÃ§lar kontrol altÄ±nda tutulacak.

Rapor kapsamÄ±nda verilen talimatla AÅžTÄ°'deki firma ve iÅŸletmelere gelen ikram malzemesi gibi her tÃ¼rlÃ¼ mal kabulÃ¼nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kapÄ±da da aynÄ± gÃ¼venlik sistemleri kurularak, kontrollÃ¼ mal alÄ±mÄ± saÄŸlanacak.