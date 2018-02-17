AÅžTÄ°'ye havalimanÄ± gÃ¼venliÄŸi geliyor

Ankara ValiliÄŸince, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n ilgili birimlerinden oluÅŸturulan komisyon,Â Ankara ÅžehirlerarasÄ± OtobÃ¼s Terminali'ndeki (AÅžTÄ°)Â gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek, rapor hazÄ±rladÄ±. Bu kapsamda, AÅžTÄ°'nin gÃ¼venlik sistemlerinde yapÄ±lan yeniliklerle koruma dÃ¼zeyi, havalimanÄ± seviyesine Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Ankara ValiliÄŸince, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde, TEM, Ä°stihbarat, KOM, AsayiÅŸ, Ã–zel Harekat, Bomba Ä°mha, Yenimahalle Ä°lÃ§e ve YabancÄ±lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden kurulan komisyon, AÅžTÄ°'nin gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek bir rapor hazÄ±rladÄ±.
Komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonrasÄ± oluÅŸturulan risk analiz raporu ile AÅžTÄ° iÃ§eresindeki gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ± tespit edilerek yeni Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±.
Bu kapsamda, AÅžTÄ°'deki 27 giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ±ndan gÃ¼venlik zafiyeti olduÄŸu belirlenen 10'u kapatÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca AÅžTÄ°'de Ã§alÄ±ÅŸan personel iÃ§in hazÄ±rlanan personel tanÄ±tÄ±m kartlarÄ± ile giriÅŸ yapÄ±lacak personel giriÅŸi oluÅŸturuldu. AynÄ± Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, terminal iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerin sayÄ±sÄ± Ã¼Ã§ katÄ±na Ã§Ä±karÄ±larak, Ã¶nemli noktalarda ikiÅŸer kiÅŸilik devriyeler oluÅŸturuldu. AyrÄ±ca AÅžTÄ° Ã§evresinde bulunan duvarlar yÃ¼kseltilerek, dikenli ve jiletli teller yerleÅŸtirildi.
Giden yolcu katÄ±nda bulunan transit yolda indirme ve bindirme iÅŸlemlerinin kontrolsÃ¼z olduÄŸunu ve araÃ§larÄ±n bu alana kontrol edilmeden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen komisyon, bu alana ve otoparklara geÃ§iÅŸ yapacak araÃ§larÄ±n Plaka Takip Sistemi, araÃ§ altÄ± kontrol sistemi ve gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince bagaj kontrollerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatarak, yeni sistemlerin kurulumuna baÅŸlandÄ±.
Terminalde faaliyet gÃ¶steren 203 otobÃ¼s firmasÄ±na imzalatÄ±lan tebliÄŸ ile bilet alan yolcularÄ±n kimlik bilgilerinin, kimlik numaralarÄ± ile doÄŸru ÅŸekilde kaydedilmesi ve yabancÄ± uyruklu ÅŸahÄ±slara, Ankara ValiliÄŸi GÃ¶Ã§ Ä°daresi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce verilen "seyahat belgesi" olmadan bilet satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmamasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±ndÄ±.
Bu konuda zafiyet gÃ¶sterecek firmalara aÄŸÄ±r idari ve adli cezalar verileceÄŸi bildirildi.
Ankara'dan diÄŸer illere seyahat eden yolcular, AÅžTÄ° giriÅŸinde aranarak terminale alÄ±nÄ±rken, komisyon raporu sonrasÄ± terminal alanÄ±nda oluÅŸturulan gÃ¼venlik noktalarÄ± ile Ankara'ya dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen otobÃ¼slerden inen yolcular ve bavullarÄ± da kurulan x-ray cihazlarÄ± ile aranmaya baÅŸlandÄ±.
YolcularÄ±n AÅžTÄ° iÃ§ine girmeden gÃ¼venlik aramasÄ±ndan geÃ§irilmesi iÃ§in Ankaray ile AÅžTÄ° arasÄ±nda bulunan baÄŸlantÄ± tÃ¼p geÃ§idinin, alÄ±nan kararla gÃ¼venlik kontrol alanÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
AyrÄ±ca AÅžTÄ° iÃ§erisinde bulunan emanet dolaplarÄ±na alÄ±nan emanetlerin herhangi bir kontrolden geÃ§irilmeden teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu noktaya kurulan x- ray cihazÄ± ile artÄ±k alÄ±nan emanetlerin hepsi gÃ¼venlik kontrolÃ¼nde geÃ§irilerek teslim alÄ±nacak. AyrÄ±ca alana kurulan gÃ¼venlik kameralarÄ± ile ÅŸifreli olan emanet dolaplarÄ± ve dolaplarÄ± kullanan yolcular izlemeye alÄ±nacak.
Komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile AÅžTÄ° iÃ§eresinde bulunan gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±larak, Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kleri yÃ¼ksek yeni kamera sistemleriyle deÄŸiÅŸtirildi. AyrÄ±ca araÃ§ giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na yeni Plaka Takip Sistemleri (PTS) kuruldu.
Yine terminalin alt kÄ±smÄ±nda bulunan otobÃ¼s bakÄ±m ve tamirhaneleri istasyonlarÄ±na kurulacak kamera ve aydÄ±nlatma sistemleri ile alan sÃ¼rekli izlenecek, ayrÄ±ca giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kurulacak PTS'ler ile alana giren ve Ã§Ä±kan araÃ§lar kontrol altÄ±nda tutulacak.
Rapor kapsamÄ±nda verilen talimatla AÅžTÄ°'deki firma ve iÅŸletmelere gelen ikram malzemesi gibi her tÃ¼rlÃ¼ mal kabulÃ¼nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kapÄ±da da aynÄ± gÃ¼venlik sistemleri kurularak, kontrollÃ¼ mal alÄ±mÄ± saÄŸlanacak.
Ä°stanbul'da BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri ve Tuzla'nÄ±n bazÄ± kesimlerine 19-20 Åžubat'ta su verilemeyecek.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ankara ValiliÄŸince AÅžTÄ°'nin gÃ¼venliÄŸi ile ilgili aralarÄ±nda uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu komisyon, gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek bir rapor hazÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda TÃ¼rk hapishanelerinde DEAÅž mensubu tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin. Yuvarlayarak sÃ¶ylÃ¼yorum. 5 bin 800 yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan sokmadÄ±k, geri gÃ¶nderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa Ã¼lkelerinden geliyor..." dedi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TSK'nÄ±n Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin " ElhamdÃ¼lillah, her geÃ§en gÃ¼n zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile bir araya geldi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, televizyon ve radyo kanallarÄ±nda Ã¼rÃ¼n pazarlamak amacÄ±yla dini duygularÄ± istismar eden yayÄ±nlara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu.
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bazÄ± alanlarÄ±ndaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerine yÃ¶nelik iÅŸlemleri yÃ¼rÃ¼tme gÃ¶revini 2 Nisan'da devralacak NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeline, baÅŸvurudan belgelerin teslimine kadar tÃ¼m uygulamalarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimler verilecek.
Ã‡Ãœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Adli TÄ±p Ana Bilim DalÄ±nca, Adana'da 2 arÄ±tma tesisinden bir yÄ±l boyunca dÃ¶nem dÃ¶nem idrar Ã¶rnekleri toplanarak, uyuÅŸturucu taramasÄ± ve kullanÄ±m miktarlarÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan analiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± tamamlandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias'Ä±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, Kocias'Ä±n, siyasi pozisyonunun gerektirdiÄŸi sorumluluktan uzak, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olmayan ve haddini aÅŸan bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsediÄŸini belirtti.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, sosyal medya Ã¼zerinden Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto etme bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼pheliden 2'si tutuklandÄ±.
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisini ziyaret eden BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "TÃ¼rkiye KÄ±rÄ±m ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± Ã¶nemsemektedir. Ukrayna da KÄ±rÄ±mâ€™Ä± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¶nemsemektedir." dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykalâ€™Ä±n kÄ±zÄ± AslÄ± Baykal ile MÃ¼nihâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.