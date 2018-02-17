GÃ¼ncelleme: 15:36, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Hollanda'nÄ±n Ankara MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±





Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± 1915 olaylarÄ±yla ilgili yasal dÃ¼zenleme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle DÄ±ÅŸÄ±ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ermeni iddalarÄ±nÄ±n destekleyen tasarÄ±nÄ±n Hollanda temsiciler meclisine sunulmasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemde olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. 1915 olaylarÄ±nÄ±n siyasileÅŸtirilmesi giriÅŸimi kabul edilemeyeceÄŸi vurgulandÄ±.



HollandalÄ± siyasetÃ§ileri TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik Ã¶nyargÄ±lÄ± tutumlarÄ± gÃ¶zden geÃ§irmeye ve tarihi siyasallaÅŸtÄ±rmamaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz denildi.Â

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