Ä°ngiltere, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ±

Almanya'da dÃ¼zenlenenÂ 54. MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lanÂ May, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkesinin AB Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin ikinci bir referandumun dÃ¼zenlenmeyeceÄŸini vurgulayarak, "AB'den ayrÄ±lÄ±yoruz ve bundan geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ, ikinci bir referandum sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi.
Ancak birlikten ayrÄ±lmaya kararlÄ± Ä°ngiltere'nin, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu bir kez daha yineleyen Ä°ngiliz lider, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
Brexit'in ardÄ±ndan, AB ile Ä°ngiltere'nin ideolojik farklÄ±lÄ±klarÄ±n gÃ¼venlik konularÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini engellemesine izin vermemesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen May, "Vakit, ortaklarÄ±mÄ±z arasÄ±ndaki rekabete, katÄ± kurumsal sÄ±nÄ±rlamalara ya da iÅŸ birliÄŸimizi engellemek iÃ§in kÃ¶klenmiÅŸ ideolojiye izin veren ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atmanÄ±n vakti deÄŸil. Ortak gÃ¼venliÄŸimizin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in en pratik olanÄ± yapmalÄ±yÄ±z." dedi.
May, "HalklarÄ±nÄ±n gÃ¼vende olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in her gÃ¼nÃ¼n her saatinde birbirlerine yardÄ±m eden" Ä°ngiltere ve AB'nin "yoluna hiÃ§bir ÅŸeyin girmemesi" gerektiÄŸini vurguladÄ±.
AB ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lke arasÄ±nda mevcut bir gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu dile getiren May, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ancak ticaret gibi diÄŸer alanlarda AB ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkeler arasÄ±ndaki kapsamlÄ±, stratejik iliÅŸkiler iÃ§in emsal var. AyrÄ±ca iÃ§ gÃ¼venlik alanÄ±nda bÃ¶yle bir anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±nÄ±n yasal veya operasyonel bir sebebi de bulunmamaktadÄ±r. EÄŸer (Brexit) mÃ¼zakerelerin Ã¶nceliÄŸi AB dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã¼lke ile her tÃ¼rlÃ¼ yeni iÅŸ birliÄŸinden kaÃ§Ä±nmak olursa, o zaman bu siyasi ilke ve ideoloji, Ä°ngiltere ve AB'deki tÃ¼m halklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸine gerÃ§ek dÃ¼nya sonuÃ§larÄ±yla zarar verecektir. Liderler olarak bunun yaÅŸanmasÄ±na izin vermemeliyiz. GÃ¼venliÄŸimizi tehdit edenler, bizi kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olarak gÃ¶rmekten baÅŸka bir ÅŸey istemiyorlar. HalklarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼vende tutmak iÃ§in en pratik ve etkili olanÄ± yapmadan Ã¶nce, mekanizmalar ve araÃ§lar hakkÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rmekten baÅŸka bir ÅŸey istemiyorlar. Ã–yleyse mesajÄ±mÄ±z bugÃ¼n yÃ¼ksek sesle ve net bir ÅŸekilde duyulsun; buna izin vermeyiz. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸimdi ve uzun yÄ±llar boyunca gÃ¼vende tutacaÄŸÄ±z."
Ä°ngiltere, Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumla yÃ¼zde 48'e karÅŸÄ± yÃ¼zde 52 oyla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ, 29 Mart 2017'de de Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek 2 yÄ±l sÃ¼recek ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi ve "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentinde 18 bin 44 kiÅŸi "Muhammed" ismini taÅŸÄ±yor. BaÅŸkent'teki kadÄ±nlar arasÄ±nda "Fatma" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden "Avrupa'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi" Kosova 10. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Facebook, RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in FBI ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek
Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar kenti yerle bir etti.
Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.
FBI, 14 Åžubat'ta Florida'da bir lisede dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n faili hakkÄ±ndaki istihbaratÄ± soruÅŸturmasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu itiraf etti
Ä°sveÃ§ devlet radyosu SR'nin haberine gÃ¶re, iltica baÅŸvurusunda bulunan FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± 183 kiÅŸiden 168'ine ret yanÄ±tÄ± verildi, 15'inin talebi ise kabul edildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na ve belki de kÃ¶tÃ¼ niyetli yaklaÅŸÄ±ma sahip. ABD, Suriye'deki eylemlerinin baÅŸÄ±ndan itibaren KÃ¼rtlere dayandÄ± ve TÃ¼rkiye'nin hoÅŸnutsuzluÄŸunu gÃ¶rmezden geldi." dedi.
Almanya'daki DÃ¼sseldorf Merkez Camisi'nde Ã§ocuklarÄ±n Ä°slam dini ve mabetlerini tanÄ±malarÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, 5-10 yaÅŸ grubu kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nÄ±n kartondan maketlerini yaptÄ±.
Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± insanlÄ±k suÃ§u iÅŸleyen General Maung Maung Soe'ye yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan Tadif halkÄ±, cuma namazÄ±ndan sonra Esad rejiminin Tadif'i boÅŸaltmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olumlu karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi.