15:52, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Ä°ngiltere, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da dÃ¼zenlenenÂ 54. MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lanÂ May, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkesinin AB Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin ikinci bir referandumun dÃ¼zenlenmeyeceÄŸini vurgulayarak, "AB'den ayrÄ±lÄ±yoruz ve bundan geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ, ikinci bir referandum sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi.

Ancak birlikten ayrÄ±lmaya kararlÄ± Ä°ngiltere'nin, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu bir kez daha yineleyen Ä°ngiliz lider, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.

Brexit'in ardÄ±ndan, AB ile Ä°ngiltere'nin ideolojik farklÄ±lÄ±klarÄ±n gÃ¼venlik konularÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini engellemesine izin vermemesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen May, "Vakit, ortaklarÄ±mÄ±z arasÄ±ndaki rekabete, katÄ± kurumsal sÄ±nÄ±rlamalara ya da iÅŸ birliÄŸimizi engellemek iÃ§in kÃ¶klenmiÅŸ ideolojiye izin veren ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atmanÄ±n vakti deÄŸil. Ortak gÃ¼venliÄŸimizin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in en pratik olanÄ± yapmalÄ±yÄ±z." dedi.

May, "HalklarÄ±nÄ±n gÃ¼vende olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in her gÃ¼nÃ¼n her saatinde birbirlerine yardÄ±m eden" Ä°ngiltere ve AB'nin "yoluna hiÃ§bir ÅŸeyin girmemesi" gerektiÄŸini vurguladÄ±.

AB ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lke arasÄ±nda mevcut bir gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu dile getiren May, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ancak ticaret gibi diÄŸer alanlarda AB ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkeler arasÄ±ndaki kapsamlÄ±, stratejik iliÅŸkiler iÃ§in emsal var. AyrÄ±ca iÃ§ gÃ¼venlik alanÄ±nda bÃ¶yle bir anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±nÄ±n yasal veya operasyonel bir sebebi de bulunmamaktadÄ±r. EÄŸer (Brexit) mÃ¼zakerelerin Ã¶nceliÄŸi AB dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã¼lke ile her tÃ¼rlÃ¼ yeni iÅŸ birliÄŸinden kaÃ§Ä±nmak olursa, o zaman bu siyasi ilke ve ideoloji, Ä°ngiltere ve AB'deki tÃ¼m halklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸine gerÃ§ek dÃ¼nya sonuÃ§larÄ±yla zarar verecektir. Liderler olarak bunun yaÅŸanmasÄ±na izin vermemeliyiz. GÃ¼venliÄŸimizi tehdit edenler, bizi kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olarak gÃ¶rmekten baÅŸka bir ÅŸey istemiyorlar. HalklarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼vende tutmak iÃ§in en pratik ve etkili olanÄ± yapmadan Ã¶nce, mekanizmalar ve araÃ§lar hakkÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rmekten baÅŸka bir ÅŸey istemiyorlar. Ã–yleyse mesajÄ±mÄ±z bugÃ¼n yÃ¼ksek sesle ve net bir ÅŸekilde duyulsun; buna izin vermeyiz. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸimdi ve uzun yÄ±llar boyunca gÃ¼vende tutacaÄŸÄ±z."

Ä°ngiltere, Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumla yÃ¼zde 48'e karÅŸÄ± yÃ¼zde 52 oyla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ, 29 Mart 2017'de de Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek 2 yÄ±l sÃ¼recek ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.