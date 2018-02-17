GÃ¼ncelleme: 16:09, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

ABD'den Hizbullah'a yÃ¶nelik operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran destekliÂ HizbullahÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§in,Â insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA)Â parÃ§alarÄ± ve bazÄ± teknolojik malzemeleri, kaÃ§ak yollarla ABD'den LÃ¼bnan'a gÃ¶tÃ¼rmek ve Hizbullah'a destek vermek suÃ§undan iki kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°HA parÃ§alarÄ± ve bazÄ± teknolojik malzemeleri, kaÃ§ak yollarla ABD'den LÃ¼bnan'a gÃ¶tÃ¼rmek ve Hizbullah'a destek vermek suÃ§undan, LÃ¼bnan ve GÃ¼ney Afrika vatandaÅŸÄ± Usame DerviÅŸ Hamadi (53) ile LÃ¼bnan ve Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± Ä°sam DerviÅŸ Hamadi'nin (55) GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± suÃ§tan aranan LÃ¼bnan ve Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± Semir Ahmed Berru'nun ise (64) halen kaÃ§ak olduÄŸu belirtildi.

GÃ¼ney Afrika'da gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶zaltÄ±larÄ±n, ne zaman ve nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda bir bilginin yer almadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, beraber Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ zanlÄ±nÄ±n, ABD'den aldÄ±klarÄ± ve ihraÃ§ edilmesi yasak olan malzemeleri, 2009- 2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda LÃ¼bnan'daki Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± ifade edildi.

Olayla ilgili ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, zanlÄ±larÄ±n 26 Åžubat tarihinde Minneapolis ÅŸehrinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaklarÄ± bilgisi yer aldÄ±.

ABD'nin Hizbullah'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± devam ediyor

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±klarÄ±n KontrolÃ¼ Ofisiâ€™nden (OFAC) 2 Åžubat'ta yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, geniÅŸletilen Hizbullah yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Orta DoÄŸu ve Afrikaâ€™daki finansal baÄŸlarÄ±nÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. ABD yÃ¶netimi, Hizbullah terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mali destek saÄŸladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle LÃ¼bnanlÄ± 6 iÅŸ adamÄ± ve yedi ÅŸirket hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 12 Ocak'ta yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran destekli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, baÅŸta uyuÅŸturucu ticareti olmak Ã¼zere finans kaynaklarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak iÃ§in yeni bir ekibin oluÅŸturulacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.