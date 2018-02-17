16:24, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Ä°stanbul'da 3 ilÃ§ede su kesintisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi'nden (Ä°SKÄ°) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Mimarsinan Silivri ve Semizkumlar Mahallesi isale hatlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek vana deÄŸiÅŸim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 19 Åžubat saat 09.00 ile 20 Åžubat saat 05.00 arasÄ±nda 20 saat sÃ¼reyle BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de Kumburgaz, BahÃ§elievler, GÃ¼zelce ve Celaliye mahalleleri, Silivri'de Semizkumlar, Kamiloba ve SelimpaÅŸa mahalleleri ile Silivri'nin Ã¼st kotlarÄ±na su verilemeyecek.

OrhanlÄ± Ana Ä°sale HattÄ±'nda yapÄ±lacak debimetre montaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 19 Åžubat saat 22.00 ile 20 Åžubat saat 06.00 arasÄ±nda 8 saat sÃ¼reyle Tuzla'da Ä°Ã§meler, AydÄ±ntepe, KavakpÄ±nar, Mimar Sinan ve Åžifa mahalleleri ile ArÃ§elik FabrikasÄ± bÃ¶lgesi su alamayacak.