'Filistin halkÄ± kabul etmediÄŸi sÃ¼rece hiÃ§bir proje hayata geÃ§irilemez'

Ä°srail'den AfrikalÄ± muhacirlere: Ya gidersiniz ya da hapse girersiniz

Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.