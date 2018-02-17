16:44, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

TerÃ¶r operasyonlarÄ±nda 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Mardin, Tunceli, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve Bitlis'te dÃ¼zenlenen terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda, 3 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi. Silahlar, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar ve yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ile anti personel mayÄ±nlarÄ± bulundu.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) dÃ¼n yurt iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ±na iliÅŸkin bilgilere yer verildi.

Buna gÃ¶re, Mardin Nusaybin'de, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile PKK mensuplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, 3 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi. TerÃ¶ristlerle birlikte bir adet kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, bir adet dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, bir adet tabanca ve bir adet el telsizi ele geÃ§irildi.

Tunceli merkezde, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yapÄ±lan arazi aramasÄ±nda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±nakta, 100 kilo amonyum nitrat, iki adet jeneratÃ¶r, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan muhtelif malzeme ve Ã§ok miktarda yaÅŸam malzemesi yakalandÄ±.

ÅžÄ±rnak Uludere'de,Â TSKÂ unsurlarÄ±nca icra edilen arazi aramasÄ±nda iki adet anti personel mayÄ±nÄ± tespit edilerek imha edildi.

Hakkari merkeze baÄŸlÄ± CeylanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsal kesiminde, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan icra edilen arazi aramasÄ±nda bir adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 700 metre kablo bulunarak imha edildi.

Mardin DargeÃ§it'te icra edilen arazi aramasÄ±nda iki adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 8 adet telsiz dÃ¼zeneÄŸi, 20 kilo amonyum nitrat ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan muhtelif malzeme ele geÃ§irildi.

Bitlis merkezde, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan icra edilen arazi aramasÄ±nda ise 3 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 50 kilo amonyum nitrat ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan muhtelif malzeme yakalandÄ±.