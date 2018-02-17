GÃ¼ncelleme: 16:58, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

AvustralyalÄ± TÃ¼rklerden Afrin'deki MehmetÃ§ik'e destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralyaâ€™nÄ±nÂ SydneyÂ kentinde yaÅŸayanÂ TÃ¼rklerÂ dÃ¼zenledikleri "TerÃ¶re Lanet Mitingi"nde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™na destek verdi.

TÃ¼rk kÃ¶kenli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca Sydney kent merkezinde organize edilen mitinge, TÃ¼rklerin yanÄ± sÄ±ra farklÄ± etnik kÃ¶kenlerden AvustralyalÄ±lar da katÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrinâ€™deki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len harekata destek vermek ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini lanetlemek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen miting, iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Afrinâ€™de ÅŸehit olan MehmetÃ§iklerin isimlerinin okunduÄŸu programda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ± baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼ten MehmetÃ§ikler iÃ§in komando marÅŸÄ± sÃ¶ylendi.

Mitinge katÄ±lanlar, â€˜â€˜Kahrolsun PKKâ€™â€™, â€˜â€˜Åžehitler Ã¶lmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmezâ€™â€™, â€˜â€˜Kahrolsun ABD terÃ¶rizmiâ€™â€™, â€˜â€˜TÃ¼rk-KÃ¼rt kardeÅŸtir, PKK kalleÅŸtirâ€™â€™ ÅŸeklinde slogan attÄ±.

Mitingi organize eden sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Avustralya-TÃ¼rk Savunma Ä°ttifakÄ± (ATA-A) DirektÃ¶rÃ¼ Hakan Evecek, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Avustralyaâ€™da PKKâ€™ya destek veren az da olsa siyasetÃ§i bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu tÃ¼r politikacÄ±lara seslerini duyurmak ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verilen desteÄŸin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in gÃ¶sterilerin yanÄ± sÄ±ra oluÅŸturduklarÄ± platformlarda mÃ¼cadeleye devam edeceklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Evecek, "Bu platformlarda imza kampanyasÄ± dÃ¼zenleyerek, PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile PYD/SDF/YPG gruplarÄ±nÄ±n da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu politikacÄ±lara anlatacaÄŸÄ±z.â€™â€™ dedi.

Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ilerleyen haftalarda Melbourneâ€™da da gÃ¶steri dÃ¼zenlemesi bekleniyor.