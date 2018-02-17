GÃ¼ncelleme: 17:18, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

BM, Macaristan'Ä±n muhacirlere yeni kÄ±sÄ±tlamalarÄ± iÃ§in endiÅŸeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UNHCR tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k sadece 2 muhacirin iltica baÅŸvurusu yapabilmesinin endiÅŸe verici olduÄŸu bildirildi.



AÃ§Ä±klamada, ''Son dÃ¶nemde Macar yetkililer, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki iki kampa gÃ¼nlÃ¼k ortalama sadece iki muhacirin girmesine izin veriyor. Jiletli tel Ã¶rgÃ¼leri aÅŸarak girmeye Ã§alÄ±ÅŸan muhacirler ise otomatik olarak sÄ±nÄ±rÄ±n diÄŸer tarafÄ±na Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Macaristan, Avrupa BirliÄŸi (AB) ve uluslararasÄ± hukuku ihlal ederek iltica baÅŸvurusunda bulunmak isteyenlere sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± fiilen kapattÄ±'' ifadeleri yer aldÄ±.



Macaristan'Ä±n son yÄ±llarda muhacirlere ve mÃ¼ltecilere birÃ§ok sÄ±nÄ±rlama getirdiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÄ±nÄ±ra Ã§ekilen fiziki engellerin yanÄ± sÄ±ra parlamentoda kabul edilen kanunlarla, Ã¼lkesini terk eden ve acÄ± Ã§eken mÃ¼ltecilerin bu durumunun daha da zorlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



Macar hÃ¼kÃ¼metinin yasadÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve 13 Åžubat'ta meclise sunduÄŸu yeni kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n da endiÅŸe verici olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ''Macar hÃ¼kÃ¼metinin parlamentoya sunduÄŸu yeni kanun tasarÄ±sÄ± UNHCR'yi ciddi bir ÅŸekilde endiÅŸelendiriyor. Bu kanun tasarÄ±larÄ±, nuhacir ve mÃ¼ltecilere yardÄ±mcÄ± olan sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerini hedef gÃ¶steriyor'' deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

"SOROS'U DURDUR" KANUNU

Kanun tasarÄ±sÄ±na gÃ¶re, muhacirlerin Macaristan'a giriÅŸine ya da Ã¼lkede yaÅŸamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olan tÃ¼m kuruluÅŸlar ''gÃ¶Ã§Ã¼ destekleyen kuruluÅŸ'' olarak tanÄ±mlanacak ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n izniyle faaliyet gÃ¶sterebilecek.



TasarÄ±da, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan maddi destek alan ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ destekleyen kuruluÅŸlara yÃ¼zde 25 vergi getirilmesi ve sÃ¶z konusu gelirlerin sÄ±nÄ±r korumasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



Macaristan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸini tehdit eden Macar vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine 8 kilometreden daha fazla yaklaÅŸmamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±da, ihtiyaÃ§ halinde yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin Ã¼lkeye giriÅŸleri de yasaklanabilecek.

KARÅžI ALINAN Ã–NLEMLER

Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda ViÅŸegrad Grubu'ndaki ortaklarÄ± Ã‡ekya, Polonya ve Slovakya'nÄ±n desteÄŸiyle sÄ±nÄ±rlarÄ±na asker ve polis takviyesi yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â



SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak amacÄ±yla SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rlarÄ±na jiletli tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilirken, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilerek yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalar artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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