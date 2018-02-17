BM, Macaristan'Ä±n muhacirlere yeni kÄ±sÄ±tlamalarÄ± iÃ§in endiÅŸeli

UNHCR tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k sadece 2 muhacirin iltica baÅŸvurusu yapabilmesinin endiÅŸe verici olduÄŸu bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, ''Son dÃ¶nemde Macar yetkililer, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki iki kampa gÃ¼nlÃ¼k ortalama sadece iki muhacirin girmesine izin veriyor. Jiletli tel Ã¶rgÃ¼leri aÅŸarak girmeye Ã§alÄ±ÅŸan muhacirler ise otomatik olarak sÄ±nÄ±rÄ±n diÄŸer tarafÄ±na Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Macaristan, Avrupa BirliÄŸi (AB) ve uluslararasÄ± hukuku ihlal ederek iltica baÅŸvurusunda bulunmak isteyenlere sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± fiilen kapattÄ±'' ifadeleri yer aldÄ±.
Macaristan'Ä±n son yÄ±llarda muhacirlere ve mÃ¼ltecilere birÃ§ok sÄ±nÄ±rlama getirdiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÄ±nÄ±ra Ã§ekilen fiziki engellerin yanÄ± sÄ±ra parlamentoda kabul edilen kanunlarla, Ã¼lkesini terk eden ve acÄ± Ã§eken mÃ¼ltecilerin bu durumunun daha da zorlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Macar hÃ¼kÃ¼metinin yasadÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve 13 Åžubat'ta meclise sunduÄŸu yeni kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n da endiÅŸe verici olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ''Macar hÃ¼kÃ¼metinin parlamentoya sunduÄŸu yeni kanun tasarÄ±sÄ± UNHCR'yi ciddi bir ÅŸekilde endiÅŸelendiriyor. Bu kanun tasarÄ±larÄ±, nuhacir ve mÃ¼ltecilere yardÄ±mcÄ± olan sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerini hedef gÃ¶steriyor'' deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
Kanun tasarÄ±sÄ±na gÃ¶re, muhacirlerin Macaristan'a giriÅŸine ya da Ã¼lkede yaÅŸamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olan tÃ¼m kuruluÅŸlar ''gÃ¶Ã§Ã¼ destekleyen kuruluÅŸ'' olarak tanÄ±mlanacak ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n izniyle faaliyet gÃ¶sterebilecek.
TasarÄ±da, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan maddi destek alan ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ destekleyen kuruluÅŸlara yÃ¼zde 25 vergi getirilmesi ve sÃ¶z konusu gelirlerin sÄ±nÄ±r korumasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Macaristan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸini tehdit eden Macar vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine 8 kilometreden daha fazla yaklaÅŸmamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±da, ihtiyaÃ§ halinde yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin Ã¼lkeye giriÅŸleri de yasaklanabilecek.
Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda ViÅŸegrad Grubu'ndaki ortaklarÄ± Ã‡ekya, Polonya ve Slovakya'nÄ±n desteÄŸiyle sÄ±nÄ±rlarÄ±na asker ve polis takviyesi yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak amacÄ±yla SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rlarÄ±na jiletli tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilirken, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilerek yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalar artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi lideri Henry Bolton, parti Ã¼yelerinin gÃ¼ven oyunu alamadÄ±
Filistin iÃ§in Tunuslular Koalisyonu'nun, baÅŸkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi Ä°srail'le normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriye katÄ±lanlar, Ã¼zerinde "Halk, Filistin'in kurtulmasÄ±nÄ± istiyor", "Halk normalleÅŸmenin suÃ§ sayÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.
CIA'nÄ±n eski direktÃ¶rlerinden James Woolsey, Rusya'nÄ±n, Ã¼lkesindeki seÃ§imlere mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili, ABD'nin de baÅŸka Ã¼lkelerdeki seÃ§imlere karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± itirafÄ±nda bulundu.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov, Ã‡in'deki etnik Kazaklara baskÄ± uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik ÅŸikayetlerin doÄŸrulanmasÄ± Ã¼zerine Ã‡inâ€™e diplomatik nota verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail ordusu Gazze'de Filistinli direniÅŸ gruplarÄ±na ait bir askeri noktaya top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Suriye'nin Ä°dlib ilinin Hazzano beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komisyonu, Macaristan'Ä±n sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde muhacirlerin iltica baÅŸvurmasÄ± konusunda uygulamaya koyduÄŸu yeni kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Merzuk, ABD'nin "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±"na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Filistin halkÄ± kabul etmediÄŸi sÃ¼rece hiÃ§bir proje hayata geÃ§irilemez." dedi.
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi ve "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentinde 18 bin 44 kiÅŸi "Muhammed" ismini taÅŸÄ±yor. BaÅŸkent'teki kadÄ±nlar arasÄ±nda "Fatma" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden "Avrupa'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi" Kosova 10. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Facebook, RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in FBI ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek
Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar kenti yerle bir etti.
Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.