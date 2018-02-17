BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fransa BaÅŸbakanÄ± Philippe ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu belirtildi.
BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, 54'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Philippe ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler ele alÄ±ndÄ±.
Fransa ile iliÅŸkilerde son dÃ¶nemde yakalanan ivmeden duyulan memnuniyetin dile getirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu vurgulandÄ±.
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda ve Hakkari'de 2 askerin ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden AÄŸrÄ±, Van, Bitlis ve Hakkari Ã§evrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1595 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m-Philippe gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu belirtildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™na destek veren TÃ¼rkler, Sydneyâ€™de "TerÃ¶re Lanet Mitingi" dÃ¼zenledi.
TSK tarafÄ±ndan Mardin, Tunceli, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve Bitlis'te dÃ¼zenlenen terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda, 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Ä°stanbul'da BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri ve Tuzla'nÄ±n bazÄ± kesimlerine 19-20 Åžubat'ta su verilemeyecek.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ankara ValiliÄŸince AÅžTÄ°'nin gÃ¼venliÄŸi ile ilgili aralarÄ±nda uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu komisyon, gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek bir rapor hazÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda TÃ¼rk hapishanelerinde DEAÅž mensubu tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin. Yuvarlayarak sÃ¶ylÃ¼yorum. 5 bin 800 yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan sokmadÄ±k, geri gÃ¶nderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa Ã¼lkelerinden geliyor..." dedi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TSK'nÄ±n Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin " ElhamdÃ¼lillah, her geÃ§en gÃ¼n zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile bir araya geldi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, televizyon ve radyo kanallarÄ±nda Ã¼rÃ¼n pazarlamak amacÄ±yla dini duygularÄ± istismar eden yayÄ±nlara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu.
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bazÄ± alanlarÄ±ndaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.