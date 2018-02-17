17:38, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fransa BaÅŸbakanÄ± Philippe ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





YÄ±ldÄ±rÄ±m-Philippe gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu belirtildi. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, 54'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Philippe ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler ele alÄ±ndÄ±. Fransa ile iliÅŸkilerde son dÃ¶nemde yakalanan ivmeden duyulan memnuniyetin dile getirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu vurgulandÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.