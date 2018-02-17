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17:38, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fransa BaÅŸbakanÄ± Philippe ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fransa BaÅŸbakanÄ± Philippe ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

YÄ±ldÄ±rÄ±m-Philippe gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu belirtildi.

BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, 54'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Philippe ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler ele alÄ±ndÄ±.

Fransa ile iliÅŸkilerde son dÃ¶nemde yakalanan ivmeden duyulan memnuniyetin dile getirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu vurgulandÄ±.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Edouard Philippe fransa TÃ¼rkiye 54'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±
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