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GÃ¼ncelleme: 17:49, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

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Ä°dlib'e yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 1 Ã¶lÃ¼, 4 yaralÄ±
Ä°dlib'e yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 1 Ã¶lÃ¼, 4 yaralÄ±

Suriye'nin Ä°dlib ilinin Hazzano beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'ninÂ Ä°dlibÂ ilininÂ HazzanoÂ beldesine dÃ¼zenlenenÂ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4 sivil yaralandÄ±.

Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sabah saatlerinde savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Hazzano beldesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu bir Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼. Ä°ki kadÄ±n ve iki Ã§ocuk toplam 4 kiÅŸi de yaralandÄ±." dedi.

Hac Yusuf, saldÄ±rÄ± nedeniyle Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n sivil savunma ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi, son iki aydÄ±r rejim ve zaman zaman Rusya'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.

Suriye'nin kuzeyinde TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Ä°dlib, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da 4-5 MayÄ±s 2017'deki toplantÄ±da TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan "gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi" ilan edilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular idlib Suriye
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